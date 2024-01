Espert: “Cuando el kirchnerismo no está en el poder, no te dejan gobernar y si pueden te voltean”

El diputado nacional José Luis Espert criticó hoy a sus pares de Unión por la Patria tras el cruce en la Cámara Baja durante su nombramiento al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. “Cuando esta gente no está en el poder, no te dejan gobernar y si pueden te voltean. Hay que tener claro lo que es tener al kirchnerismo cuando no está en el poder y está en la oposición. Ellos son absolutamente destructivos y hasta destituyentes”, sostuvo en el programa Crónica de una tarde anunciada por Radio Rivadavia.

Y agregó: “Lo que vimos en el día de hoy fue parte de eso que se va a ver con el kirchnerismo no gobernando. Mientras puedan trabarte todo, te lo van a trabar. El kirchnerismo fue siempre complicado en la oposición y hoy lo demostró claramente”.

El economista liberal también pronosticó un escenario complejo y “dolorosísimo” para la Argentina en los próximos meses a causa de la inflación y el ajuste económico que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. “Ojalá que la gente esté muy paciente con lo que viene, porque viene un purgatorio y un síndrome de abstinencia jodido de todo el desastre que dejó el kirchnerismo”, aseguró para luego afirmar que esta plan de estabilización es necesario para que los argentinos vuelvan a “ver la luz”.

Si bien coincidió con el Presidente en que parte del ajuste recaerá en la política, reconoció que gran parte del costo del ajuste lo pagarán “los justos”. “Esto se sincerar precios y de ajustar tarifas, en el corto plazo, implica un ajuste de más tarifas y pagar las cosas más caras”, afirmó.

En medio de una jornada agitada, Espert fue finalmente designado presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una cuerpo que jugará un rol clave en el tratamiento de la ley ómnibus que Milei envió al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

ACM con información de agencias.