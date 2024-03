Estela de Carlotto denunció que tiene el teléfono intervenido: “No les conviene que hable, es gravísimo”

La presidenta de Abuelas de Plaza, Estela de Carlotto, denunció este viernes que tiene el teléfono fijo intervenido y calificó al hecho como “gravísimo, porque el ser humano tiene que tener libertad de acción”.

“Mi teléfono está evidentemente intervenido. Alguien no quiere que hablemos”, expresó la titular de Abuelas durante una entrevista que mantuvo por la mañana con FM 90.3 Delta, en la previa del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24 de marzo.

Es que mientras Carlotto intentaba brindar respuestas al periodista Mauro Federico, que la estaba entrevistando, se escuchó al aire en reiteradas oportunidades el sonido que emiten los teléfonos celulares cuando un usuario marca los números, algo que la referente en materia de derechos humanos no estaba haciendo.

“Hay unos ruiditos. Tengo intervenido el teléfono, no sé qué pasa. Están escuchando y no les conviene que hable. No me importa. Nuestra presencia y nuestro trabajo es en paz. Pero esto es gravísimo, el ser humano tiene que tener libertad de acción”, declaró Carlotto y añadió que es “lamentable que esto esté pasando en Argentina”.

En la entrevista, además aseveró no haber escuchado las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien el jueves en TN aseguró que hay “un morbo” en torno al 24 de marzo y planteó: “Lo que diga ella no me interesa porque ella es una persona mala que desgraciadamente está ocupando un cargo político y desde ese lugar miente mucho”.

“Esto no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber que pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar. No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz”, agregó la Abuela de Plaza de Mayo.

Organizaciones de derechos humanos, como Abuelas, Madres, HIJOS y otras, convocan a marchar el domingo a partir de las 12 desde avenida de Mayo y Piedras hacia la Plaza de Mayo, donde desde las 14 se realizará un acto y se leerá un documento conjunto.“30.000 razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada”, dice la convocatoria oficial de los organismos

Finalmente, invitó a la sociedad a acercarse el próximo domingo a la Plaza de Mayo “aunque estén todas estas mentiras que se están imponiendo desde el Estado para poder decir la verdad de que son 30.000, y ya no necesitamos demostrarlo”.

FUENTE: somostelam.com.ar

