El juez Bava volvió a rechazar un nuevo pedido de recusación por parte del expresidente Macri

El expresidente Mauricio Macri recusó por segunda vez al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava que lo citó a declaración indagatoria en la causa en la que está imputado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017. Horas después, el magistrado rechazó el recurso presentado por el abogado defensor del exmandatario, Pablo Lanusse, que en su escrito había argumentado presunto temor de "parcialidad", informaron fuentes judiciales. Macri debe concurrir a una nueva cita a declarar este miércoles, 3 de noviembre, en Dolores.

Macri confirmó que el miércoles próximo se presentará a la indagatoria ante el juez Bava

“Ha quedado descartado en esta incidencia que sobre el suscripto medie una causal que habilite su apartamiento de estas actuaciones -dijo Bava en la resolución a que que accedió Infobae-. No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri. Sólo se ha producido la prueba por requerida por las partes. En suma, del escrito presentado por la defensa del Dr. (Pablo) Lanusse no se desprenden razones sensatas para considerar un temor de parcialidad por parte del suscripto. Nunca las discrepancias con las decisiones de un magistrado a cargo de una investigación, propias de las reglas y el sentido de un proceso penal, pueden conllevar a su apartamiento, so riesgo de afectar seriamente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la garantía del juez natural”, argumentó Bava en su resolución.

La nueva recusación se presentó en base a lo ocurrido la semana pasada, cuando tuvo que suspenderse la indagatoria a Macri que se llevaba a cabo en la sede del juzgado porque no se lo había relevado del deber de guardar secreto sobre información sensible de inteligencia nacional.

La defensa de Macri reiteró su pedido en base al "comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava. Tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento”.

En su escrito, Lanusse se preguntó "como se lo ha hecho la gran mayoría de la sociedad, si este grosero error, auto asumido por el Sr. Juez recusado, fue impericia, desconocimiento del derecho o una celada procesal. Tenemos nuestra respuesta, y claramente se encuentra en la utilización de la citación a prestar declaración indagatoria a mi ahijado procesal con intereses políticos dentro del calendario electoral en el que nos encontramos inmersos. Pero sea una u otra la respuesta, lo cierto es que quedó al desnudo la mala praxis del magistrado Dr. Bava y que ello destruyó su confianza como Juez de la Constitución Nacional, y por el temor fundado de parcialidad y dependencia política que eso genera, se deberá disponer su apartamiento inmediato de esta pesquisa”, argumentó.

El pasado 28 de octubre, a pedido de Bava, el presidente Alberto Fernández relevó a Macri de ese deber de secreto y confidencialidad, y el juez volvió a convocarlo para el 3 de noviembre.

Macri ya había recusado al juez luego de ser citado a indagatoria pero la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al magistrado en la causa por supuesto espionaje de agentes de la AFI en Mar del Plata a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino.

Con información de agencias.

IG