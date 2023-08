Ante la falta de respuesta de la Justicia, el Tercer Malón de la Paz seguirá frente a Tribunales

Los integrantes del Tercer Malón de la Paz dieron hoy una nueva rueda de prensa en Plaza Lavalle para reafirmar su reclamo ante la violencia institucional y reforma constitucional de Jujuy. La delegación, que inició su marcha a Buenos Aires desde la provincia gobernada por Gerardo Morales el pasado 25 de julio, continuará apostada frente a Tribunales.

“Vamos a permanecer aquí hasta que nos den respuesta. Reclamamos que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre las denuncias que hemos presentado, exigimos la nulidad de la reforma constitucional por unanimidad y que el Congreso tome de inmediato las medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy”, expresó Desiderio Olmos, referente del Tercer Malón de la Paz.

Este jueves, representantes de las comunidades indígenas entregaron un petitorio a la Corte Suprema con las denuncias vinculadas a la falta de Estado de derecho en la provincia y la violencia institucional generada por la aprobación de la reforma constitucional. Iban a mantener una reunión con los magistrados de la Corte, pero finalmente sólo lograron presentarles este documento.

“Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos”, indicó el cacique Néstor Jerez.

Voceros de la organización relataron que la policía porteña de la seccional 1B se presentó durante la madrugada para advertirles que no se podía acampar en la Plaza Lavalle. “Sin autorización del gobierno de la Ciudad, las empresas que dan el servicio no nos quieren colocar baños químicos. Ya presentamos varias notas pero el gobierno de Larreta no nos ha respondido, sólo mandó a la policía a decirnos que no podemos estar acá”, explicaron.

Los manifestantes iniciaron su movilización con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado 25 de julio desde distintas localidades jujeñas entre las que destacan La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susques y Salinas. Además de declarar inconstitucional la reforma jujeña, la agrupación busca que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y tome medidas para la intervención federal de la provincia por violencia institucional, persecución y detención a manifestantes.

Con información de agencias.