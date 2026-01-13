Familiares de argentinos de los detenidos en Venezuela reclamaron su liberación frente a la ex ESMA

Familiares de argentinos detenidos en Venezuela reclamaron este martes por su liberación frente a la sede de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura argentina (1976-1983).

La manifestación contó con la presencia de familiares del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 en el país caribeño tras intentar ingresar por tierra desde Colombia para visitar a su pareja e hijo; y del abogado Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por trabajo.

A ellos se sumaron activistas opositores venezolanos, que acudieron con banderas venezolanas y un cartel que leía “Liberen a todos los presos políticos”.

También pidieron por el “cierre de los centros de tortura” en Venezuela, comparándolos con la ESMA, que funcionó como campo de concentración, maternidad clandestina y lugar de exterminio y que en 2015 fue convertido en espacio de memoria por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en la que se estima que unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por motivos políticos.

“El Helicoide, el mayor centro de torturas de Latinoamérica ubicado en Caracas, es hoy lo que fue la ESMA en los años más oscuros de la historia argentina. Es un símbolo del horror, donde se encierra, se tortura y se humilla a quienes piensan distinto”, expresó Elisa Trotta, referente en Argentina de la oposición al Gobierno chavista y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

Además, denunció “falta de transparencia, ausencia de listas públicas oficiales y hostigamiento judicial” tras las excarcelaciones de los últimos días en Venezuela.

Este lunes, el Ministerio de Servicio Penitenciario de Venezuela informó sobre “116 nuevas excarcelaciones”, pero no detalló las identidades de los beneficiarios ni las condiciones de estas medidas.

En paralelo, la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, confirmaron este martes entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos, cinco días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de “un número importante de personas”.

Con información de EFE

JIB