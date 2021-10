Felipe Solá contó que lo echaron por WhatsApp: "No fue la forma apropiada y se lo hice saber al Presidente"

El excanciller Felipe Solá habló por primera vez tras su intempestiva salida del Gabinete nacional tras los cambios implementados por el presidente Alberto Fernández tras la derrota del oficialismo en las PASO del 12 de septiembre, en medio de una crisis interna del Frente de Todos, y mostró su malestar por la maneras en que se dio su salida como funcionario: “Fue a través de un llamado de Cafiero, me pareció que no era la forma apropiada por una cantidad de razones y se lo hice saber al Presidente", se quejó en una entrevista con Nuria Am, en CNN.

"Uno habla con el Presidente cuando lo llaman. No volví a hablar, no me llamó. Con Cafiero fue por WhatsApp. Yo estaba en un avión en El salvador. Le pedí que no anunciaran la noticia, así no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el gabinete era muy grande, y me contestó que los tiempos eran distintos y que lamentaba mucho que así fuera", detalló. Y explicó: "El cambio más importante fue el del jefe de Gabinete, con la llegada de Juan Manzur. Y a último momento se decidió que Santiago Cafiero no quede afuera del Gabinete y esa fue la razón, aparentemente, por la que me piden la renuncia".

Asimismo, el exministro se refirió a su sucesor en la cartera de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero: "Lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con su cercanía con el Presidente, eso es muy importante. En política exterior se toman decisiones que impactan a todos los argentinos y hay que ser coherentes con lo que piensa el Presidente. Ahí Cafiero tiene una ventaja, tiene otras desventajas, de la inexperiencia en la política y en lo diplomático", sostuvo.

En cuanto a su relación con Cristina Fernández de Kirchner desde su salida del gobierno, Solá afirmó haber recibido "señales indirectas" que manifestaban el respaldo de la vicepresidenta. "Fueron señales de apoyo, no oficiales. Pero hay que entender esto, se solucionó un conflicto político con un nuevo Gabinete. Ahora vamos a elecciones y la unidad, que no es una unidad pegada con plastilina, es una unidad de sentido, de saber hacia qué objetivo vamos, qué vida queremos y qué vida no queremos para la Argentina, hace que todas estas cuestiones sean menores, que ocupan mucho espacio en los diarios, pero de verdad son menores. Tenemos que prepararnos para dos años en los que el desafío es la economía", añadió.

Con respecto a Venezuela, Solá consideró que hay una democracia "que no es completa. Tiene que haber elecciones libres y más democracia. Y una oposición que se presente, unida o desunida, pero que se presente por las vías democráticas, y no por las vías golpistas", reflexionó.

