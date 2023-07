Tras la feria de invierno, Cristina regresa al centro de la escena judicial

Con las elecciones primarias a la vuelta de la esquina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a ser eje de la agenda judicial en los tribunales federales de Comodoro Py. La feria de invierno finaliza este viernes y el lunes los jueces y fiscales retoman la actividad, y aunque la intensidad de los expedientes en su contra ha mermado desde la condena por el caso Vialidad, hay cuestiones pendientes que, en algunos casos, se vienen demorando desde hace meses, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiarioAR.

La resolución central en torno a la expresidenta que aún sigue sin resolverse es si la Justicia hará o no el juicio oral y público por los casos Hotesur-Los Sauces. Fernández de Kirchner fue sobreseída de manera anticipada por el Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021. Los recursos de los fiscales Diego Velazco y Mario Villar impidieron que esa decisión quede firme. La causa llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación para su revisión.

Además de este caso, hay otras causas alrededor de Fernández de Kirchner en las que se esperan decisiones. Además de una decisión clave en la causa por el Memorándum con Irán, la vicepresidenta aguarda que la Cámara Federal de Apelaciones porteña tome una decisión en la causa por el atentado en su contra. Los jueces de la Sala I deben decidir si ordenan secuestrar el teléfono celular del diputado Gerardo Milman, vicejefe del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja.

El aliado de Patricia Bullrich, precandidata presidencial por el principal partido de oposición, quedó involucrado por un testigo en la causa y desde hace meses la querella que representa a CFK viene solicitando el secuestro de su dispositivo celular para un peritaje informático. Nadie cree que los jueces den a conocer la decisión antes de las PASO del 13 de agosto.

En la ruta del dinero K, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña también deben tomar una decisión, aunque menor: una organización vinculada a Juntos por el Cambio solicitó que se la acepte como querellante en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

En este expediente, el empresario y ex socio de los Kirchner Lázaro Báez ya fue condenado por lavado de activos pero CFK fue sobreseída a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, un capítulo que hizo ruido político porque coincidió con la proclamación de Sergio Massa como precandidato a presidente por Unión por la Patria. Massa es cercano a Marijuan y CFK bendijo a Massa en el contexto del dictamen fiscal a su favor. Sin embargo, en el despacho de Marijuan aseguran que el fiscal no tiene contacto desde hace años con Massa.

Hotesur-Los Sauces

Desde hace casi un año y medio los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, tienen pendiente revisar dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Este último es el más avanzado. Los tres jueces ya escribieron sus votos, pero éstos son proyectos que deben discutirse entre ellos para intentar llegar a un fallo, deben fijar una fecha de reunión y ordenar los fundamentos, explicaron en el tribunal. Luego si no hay consenso entre los tres magistrados, debe haber un voto de mayoría: dos contra uno.

En ambos casos, deben decidir si la expresidenta fue correctamente sobreseída o si, por el contrario, revocan los sobreseimientos y ordenan la realización de los juicios. Los expedientes son muy distintos entre sí, pero están en la misma sala y misma situación.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. No sólo CFK está sobreseída de manera anticipada: también sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Además de los empresarios y socios de la familia Kirchner en el negocio hotelero/inmobiliario. Es el caso más sensible para la vicepresidenta.

En un principio, las decisiones en ambos casos se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron, pero luego se volvieron a extender y se volvieron a extender. La jueza Figueroa el expediente bajo estudio entre principios de diciembre y mediados de 2023. Actualmente, la causa está en el despacho de Barroetaveña, nuevamente.

Ahora rige una fecha clave para la definición que poco tiene que ver con la causa. Es la fecha de cumpleaños de Ana María Figueroa, presidenta de la Casación y una de las juezas que debe votar si debe o no realizarse el juicio oral y público por Hotesur-Los Sauces.

Figueroa cumplirá 75 años este 9 de agosto. Si para esa fecha el Senado no se aprueba nuevamente su pliego, no podrá seguir en el cargo y deberá jubilarse, como rige en la Constitución. Figueroa exteriorizó su voluntad para continuar ejerciendo como jueza, envió su pliego nuevamente al Senado -ya había sido tratado para su nombramiento- y no recibió ninguna impugnación, explicaron en la Casación a elDiarioAR, pero si el Senado no logra sesionar y luego aprobar su pliego con ese fin, la jueza pondrá su renuncia a disposición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, como marca la ley. Entonces, el Presidente tendrá la última palabra.

Existen precedentes de jueces que no renunciaron, siguieron en el cargo y recibieron la aprobación de su pliego con fecha posterior a su cumpleaños número 75, pero Figueroa no es cualquier juez y lo sabe. Está en el ojo de los medios y la oposición.

El natalicio de la jueza es, entonces, una fecha límite para la Sala I: antes del 9 debería emitir el postergado fallo, que algunas fuentes directas de la causa entienden que ni siquiera es un fallo complejo porque no deberían pronunciarse necesariamente sobre el fondo de la cuestión. Bastará con que determinen si en el expediente se produjeron pruebas nuevas que habilitaban esos sobreseimientos a CFK y al resto de los imputados en el caso.

Si los jueces de Casación determinan que no había pruebas nuevas para justificar los sobreseimientos, los revocarían u ordenarían realizar el juicio. Se espera un voto dividido.

Tiempo electoral

El cumpleaños de la magistrada está muy cerca de las elecciones primarias del 13 de agosto y pocos creen que el tribunal fallará tan cerca de una definición electoral en un caso de alto voltaje político, a pesar de que la vicepresidenta no es candidata.

Antes de la feria de invierno se sumó un nuevo capítulo político: el Senado, presidido por Fernández de Kirchner, debía tratar el pliego de la jueza Ana María Figueroa para ahorrarse esta disyuntiva y no sólo liberar de las trabas temporales al tribunal sino asegurarse la continuidad de la magistrada para su intervención en otras causas sensibles: Memorándum con Irán y Cuaderno son dos de ellas.

La sesión en el Senado fracasó por falta de acuerdo y Juntos por el Cambio se encargó de que no pudiera llevarse adelante. Ahora, se negocia una nueva sesión para antes de las PASO con el único objetivo de intentar llegar al 9 de agosto con el pliego de la jueza aprobado.

El voto de la magistrada no cambiará aprueben o no su pliego. Nadie puede discutirle a Figueroa su coherencia y ella suele reírse cuando los medios anticipan sus votos y fallos porque saben que es “predecible”: es una detractora del lawfare o guerra judicial y está convencida de que se practicó en los tribunales federales durante el gobierno de Mauricio Macri para perseguir a sus detractores políticos en el kirchnerismo. Por lo tanto, se vaticina un voto de tres a favor del sobreseimiento de CFK.

Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

