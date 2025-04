La filósofa argentina Verónica Gago fue premiada en Estados Unidos

Gago nació en Chivilcoy en 1976 y es graduada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA y no solo se desempeña como investigadora del Conicet, sino que también imparte clases en la UBA y en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), además de ser profesora invitada en diversas instituciones internacionales. Su destacada contribución al pensamiento crítico le valió en 2024 el diploma al mérito de la Fundación Konex en la categoría de ensayo político. También es columnista de elDiarioAR.

El comité de selección del Premio Martín Diskin estuvo presidido por Maite de Cea (Universidad Diego Portales, Chile), estuvo integrado por destacadas figuras como Rita Segato (Universidad de Brasilia), Cecilia Palmeiro (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina), Michael Lazzara (Universidad de California-Davis, EE.UU.) y María del Rosario Castro Bernardini, representante de Oxfam América, organización dedicada a combatir la desigualdad y la pobreza a nivel global.

Además de reconocer a Verónica Gago, el jurado otorgó premios a otros dos destacados actores: el periodista chileno Nicolás Sepúlveda Gambi, por su contribución al análisis y debate público sobre América Latina, y a la expresidenta Michelle Bachelet, quien recibió el Premio Guillermo O’Donnell a la Democracia por su incansable labor en la promoción de los valores democráticos en la región.

La ceremonia de entrega de los galardones, encabezada por el presidente de LASA (Latin American Studies Association), Javier Guerrero Milagros Pereyra, tendrá lugar durante la Ceremonia de Bienvenida del 43° Congreso Internacional de la Asociación, el viernes 23 de mayo de 2025 en San Francisco, Estados Unidos. Como parte del evento, el domingo 25 de mayo se llevará a cabo un panel especial dedicado al trabajo de Gago, donde se analizará su impacto en el activismo y la investigación académica. El congreso, que se extenderá hasta el 26 de mayo, reunirá a cientos de investigadores y docentes de todo el mundo.

Verónica Gago ha consolidado una prolífica trayectoria intelectual a través de numerosos ensayos publicados principalmente por Tinta Limón, editorial donde se desempeña como editora desde hace más de dos décadas. Entre sus obras más destacadas se encuentran: La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular (2014), que alcanzó proyección internacional publicado como Neoliberalism from below. Baroque Economies and Popular Pragmatique; La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo (2019), publicado en inglés como Feminist International. How to change everything, obra que ha sido traducida a siete idiomas (portugués, francés, italiano, alemán, turco) y que tendrá su edición griega este año.

En colaboración con la socióloga Luci Cavallero, Gago ha producido trabajos fundamentales como: Una lectura feminista de la deuda (2019, traducido al inglés en 2021); La casa como laboratorio (2022); Contra el autoritarismo de la libertad financiera (de próxima aparición en mayo 2025).

En 2025, Gago asumió la prestigiosa Cátedra Internacional de Filosofía Contemporánea en la Universidad de París VIII, seleccionada por un jurado de excepción que incluyó a figuras como Giorgio Agamben, Alain Badiou, Jacques Rancière y Elsa Dorlin. Desde 2016 coordina el Grupo de Trabajo Clacso sobre Economías Populares y Feministas. En 2024 cofundó con Gabriel Giorgi el CoLaboratorio Territorios Críticos, iniciativa conjunta entre NYU/Buenos Aires y el CONICET que articula perspectivas feministas y antirracistas.

