La fiscal electoral dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la boleta de LLA, pero definiriá el juez

La fiscal electoral bonaerense Laura Roteta dictaminó hoy que corresponde que Karen Reichardt sea la cabeza de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia del legislador José Luis Espert.

La fiscal sostuvo que Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar de la nómina y, de ahí en más, “debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista”, según el expediente 9705/2025, aunque deberá resolver mañana el juez federal con competencia electoral del distrito Alejo Ramos Padilla.

El magistrado le había dado vista a la fiscal, aunque su posición no es vinculante y la decisión del juez se conocerá mañana, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Los apoderados legales de LLA Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba habían presentado este lunes un escrito ante la Justicia Electoral para solicitar la reimpresión de boletas con la cara de Diego Santilli al frente de la nómina.

El Código Nacional Electoral no favorece a la administración libertaria dado que en su artículo 63 establece que los plazos para presentar impugnaciones deben hacerse con “una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la realización del acto eleccionario”.

Un integrante del equipo de legales negó ante la Agencia Noticias Argentinas que hasta el momento se hubieran impreso más del 50 por ciento de las papeletas como señala la oposición, y reveló que aspiran a solicitar la totalidad de las nuevas boletas correspondientes a provincia de Buenos Aires.

