Fiscal Luciani: “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente”

El fiscal federal Diego Luciani respondió este jueves a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien afirmó el miércoles por la noche que el fiscal “Alberto Nisman se suicidó” y deseó que el fiscal que lleva adelante la acusación contra la Vicepresidenta “no haga algo parecido”.

“Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía”, dijo Luciani a elDiarioAR. En medio de la tensión con el ejecutivo, el fiscal se encontraba este jueves al mediodía reunido con el jefe de los fiscales del país, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y con su colega Sergio Mola, quien se sumó a su equipo para llevar adelante un alegato de nueve audiencias en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y otros doce acusado por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública.

Alberto Fernández habló el miércoles por la noche en una entrevista en el programa A Dos Voces, de Todo Noticias (TN), y se refirió a Nisman cuando los periodistas le mencionaron que la Corte Suprema de Justicia había pedido “que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales”.

Todas las causas que tiene Cristina son INVENTADAS https://t.co/nL7v6jETOW — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 25 de agosto de 2022

Luciani solicitó el lunes que Cristina Fernández De Kirchner sea condenada a doce años de prisión e inhabilitación perpetua al acusarla de haber sido la jefa de una asociación ilícita organizada para defraudar al Estado nacional a través del direccionamiento de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron adjudicadas entre 2003 y 2015 al empresario Lázaro Báez de manera irregular, siendo éste socio de la familia Kirchner.

El jefe de Estado, dijo: “Le recomendaría (a Luciani) leer tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, lo único que hizo fue decir un sinfín de disparates”.

Y continuó: “Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

📺 "Tengo varias certezas sobre Cristina y una de ellas es que es una mujer honesta. No ha participado en nada de lo que están diciendo". El presidente @alferdez en “A dos voces'' por @todonoticias. #AlbertoFernándezEnTN pic.twitter.com/P49uTKslkP — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) 25 de agosto de 2022

Luego, Fernández dijo que la acusación y el alegato de Luciano le “pareció de una debilidad jurídica asombrosa”, al mismo tiempo que añadió: “Espero que la Justicia encause esta situación”.

Este jueves por la mañana, el Presidente dijo en El Destape Radio: “Me dijeron (durante la entrevista en TN) si yo no temía que le pasara (a Luciani) lo mismo que a Nisman. Entonces como la pregunta hablaba de Nisman particularmente dije lo que creo. Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal (Luciani). Ahora, si la pregunta hubiera sido por la seguridad de los fiscales, yo hubiera respondido que en mi gobierno no amenazamos ni perseguimos a fiscales ni jueces. Por lo tanto, nadie debe sentirse en riesgo”.

“Ha habido una enorme tergiversación” de sus dichos, agregó el Presidente. “El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo porque él sabe mejor que yo que nunca recibió ningún llamado del Gobierno nacional, ni presión de nuestra parte, ningún espía lo fue a visitar, ni tampoco existirá algo así. No debería tener ningún temor”, afirmó el mandatario. “Mientras yo siga en el Gobierno nunca vamos a hacer operaciones con la Justicia. Ningún juez, ni ningún fiscal debe temer por su integridad”, agregó.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien tiene a su cargo la Policía Federal Argentina (PFA) que custodia a los magistrados federales, como Luciani, retwitteó el miércoles por la noche los dichos del Presidente y sostuvo en la red social Twitter que “todas las causas que tiene Cristina son inventadas”.

Sobre Cristina

“En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tenga ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”, afirmó el Presidente el miércoles por la noche.

“Cristina es una mujer honesta”, aseguró Fernández y opinó que la imputación contra la Vicepresidenta en la causa por la obra pública es “insostenible jurídicamente” porque “partía de una premisa insólita que decía que ella, como Presidenta, no pudo no saber lo que pasaba”.

El Presidente sostuvo que el peronismo tiene que “generar una gran movilización para defender la democracia y reclamar una Justicia independiente”.

Durante la entrevista en A Dos Voces, Fernández también hizo referencia a que las versiones de que podría indultar a la Vicepresidenta en caso de que fuera condenada en el juicio de la causa Vialidad. El mandatario dijo que minutos antes de que comenzara el programa televisivo, Fernández de Kirchner había compartido en su cuenta de Twitter un mensaje en contra del indulto, al republicar un posteo del senador nacional Oscar Parrilli que afirmaba “para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia”. “Entonces -dijo el Presidente frente a las cámaras-, llego a entender que la que no quiere un indulto es Cristina”, y aclaró que “el indulto es una rememora de las monarquías”.

