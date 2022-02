Francisco Cafiero: “Desde este año Rusia se va a poder elegir como destino de formación militar para la Argentina”

Francisco Cafiero da ejemplos y contra-ejemplos para evitar el encasillamiento. Después de revelar detalles sobre los recientes acuerdos de Defensa hechos con Cuba, Rusia y China (en este caso en el contexto del ambicioso programa de la Franja y la Ruta), Cafiero recuerda que Estados Unidos es el destino más elegido por los militares argentinos para perfeccionarse. En el 2021, 174 integrantes de las Fuerzas Armadas hicieron cursos de capacitación en EEUU.

Cafiero es el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio conducido por Jorge Taiana. “Buscamos Fuerzas Armadas que no tengan una mirada ideológica, ni liberal, ni nacional y popular”, afirma el funcionario. Además contraataca ante las críticas opositoras, y repite la palabra clave que predica su primo, el canciller Santiago Cafiero, al momento de explicar la estrategia argentina para relacionarse con las grandes potencias: multiculturalismo.

¿Existe una estrategia del Gobierno para vincularse con el resto del mundo desde el área de Defensa?

La política de Defensa es complementaria de la política internacional, una va de la mano de la otra. Para dimensionar en términos prácticos, las tres Fuerzas del Ministerio tienen a la fecha vigentes 333 mecanismos y acuerdos bilaterales con 40 países. Son desde memorandos de entendimiento, hasta acuerdos de cooperación y diálogos estratégicos, todos esenciales para ir ordenando una agenda común. El despliegue institucional es muy grande. Y es una continuidad de distintos gobiernos. El Ministerio es parte de otros mecanismos multilaterales.

¿Cuál es concretamente la representación militar argentina otros países?

La Argentina tiene desplegados en el mundo 32 agregados de Defensa y de Fuerzas Armadas, que están en 21 países y en la ONU. Tenemos representaciones en casi toda Sudamérica, más México y los Estados Unidos. Estamos abriendo una Agregaduría en Cuba, que había sido cerrada por el gobierno de Mauricio Macri. La de la India también había sido cerrada no sé por qué. Estamos en tratativas para decidir el lugar físico que tendremos en Cuba.

¿Cuál es el trabajo que hacen los enviados de las Fuerzas Armadas?

Los representantes de Defensa trabajan en vínculos con las Fuerzas Armadas, porque una agenda importante es la de capacitación y formación. Las Fuerzas Armadas argentinas están altamente formadas. Contamos con un personal muy profesional, con un sistema de formación de excelencia. Se perfeccionan en el extranjero en distintos campos, pero también capacitan a otros en el extranjero. Además estos dos últimos años fueron de mucho aprendizaje para las Fuerzas Armadas. Nunca antes tuvieron que atravesar una pandemia y reaccionar frente a lo que implica. Hemos atravesado conflictos, asistencia en catástrofes e inundaciones, mantenimiento de la paz, pero nunca antes una pandemia. Ni bien arrancó, se organizaron grupos de trabajo con Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿El Ministerio de Defensa va a la zaga de la línea política que establece la Cancillería?

Los lineamientos de política exterior los establece la Cancillería. En función de eso, desplegamos la política internacional de la Defensa. Eso implica interconsultas para el desarrollo de nuestra agenda. Argentina es uno de los países que más personal destina a las Naciones Unidas para tareas de paz: 268 hombres y mujeres en la Isla de Chipre, bajo mandato de la ONU. Es parte de nuestra política exterior. Destinamos observadores en misiones en el Sahara Occidental, en Medio Oriente, en la India y Pakistán, Colombia, todo bajo el mandato de la ONU. La premisa guía es la del multilateralismo. Frente a la propuesta de cooperar con el Ministerio de Defensa de otro país, se eleva la interconsulta a la Cancillería, para chequear lo que requiera revisión.

El miércoles pasado se reunió con un funcionario del departamento de Defensa de Estados Unidos ¿Cuál fue el objetivo del encuentro?

Argentina y Estados Unidos comparten una trayectoria en materia de asuntos internacionales para la Defensa. Me reuní con Steven Winkleman, agregado de Defensa, para puntear temas de agenda. Estuve en Estados Unidos a fines de noviembre para revisar la actividad conjunta. Estuve en el Pentágono con mi par, Daniel Ericson. La relación de Argentina con Estados Unidos es muy buena y sólida. Me dijo que el nuevo embajador quería reunirse con el ministro Taiana. Hicimos un repaso de los puntos que tenemos en la agenda bilateral. Pero antes recibí al agregado de Defensa de Italia. La semana pasada, al de Paraguay; antes al de Ecuador y Perú. En Argentina hay 49 agregados de Defensa. Somos un destino muy importante.

¿Cuál es esa agenda común “buena y sólida” en materia de Defensa con los Estados Unidos?

Incluye muchos aspectos. Como el de la formación: los Estados Unidos son el destino mayoritariamente elegido por los miembros de las Fuerzas Armadas para el perfeccionamiento en instrucción militar. Su desarrollo armamentístico para el desarrollo de la Defensa involucra tecnología avanzada. Estados Unidos es el destino clave para las Fuerzas Armadas en cuanto a los simuladores de vuelos, máxime que es muy escaso el desarrollo local de esa capacidad. Sobre todo contemplando el requisito de mantener cierto número de horas vuelo por año y el de cursos exigidos en simuladores. EEUU suele ser destino clave al respecto. Se realizan allí cursos y seminarios. Es fluido el intercambio en capacitación militar.

¿Y con Rusia qué tipo de relación hay en Defensa?

El año pasado llevé adelante un acuerdo de formación militar en Rusia. Se va a poder elegir como otro destino para entender conocer su doctrina, para contar con otra instancia de formación, una capacitación que pueden ser doctrinaria y operativa.

¿Y con China?

En el marco de la visita reciente de Alberto Fernández a China, se firmó un convenio entre la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y la Universidad de Defensa Nacional de China (UDN). Se trabajarán proyectos a la par. En el 2020, por impulso de la Universidad de Defensa, lanzamos un programa estratégico chino-argentino. Eso da a quienes se forman en las Fuerzas Armadas argentinas una mirada amplia y concreta de lo que pasa con las principales potencias, como Estados Unidos, China y Rusia. Pero el aliado estratégico permanente de Argentina es Brasil. Fue el único con el que en 2020, en plena pandemia, hicimos un ejercicio conjunto. Fue concretado y aprobado por ley.

¿China es un destino nuevo para las Fuerzas Armadas o ya estaba instaurado ese vínculo de cooperación?

China ya era un destino de formación. Pero a partir de la pandemia no habilitaron la incorporación de extranjeros en sus cursos. Sí había participación en los cursos del Estado Mayor. Con Rusia no teníamos convenio para que se pudieran formar y perfeccionar nuestras fuerzas. Se requería un acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa. Estados Unidos pide algo similar que ya estaba concretado, no es inusual. A partir de este año, empezará un intercambio con Rusia en Defensa.

¿Qué tipo de intercambio militar habrá este año con Rusia?

Este año, la propuesta es que algunos representantes de cada fuerza se sumen a cursos cortos. Es lo que establecimos para arrancar. Estimamos que iremos avanzando en ese orden. A partir del segundo semestre Rusia va a recibir militares argentinos.

¿La Coalición Cívica de Elisa Carrió presentó un pedido de informes a raíz de ese acuerdo que usted condujo?

Hubo pedidos y los contentamos. A mi modo de ver, ese pedido tuvo intencionalidad política. Porque hicieron un pedido de informes sobre los cursos acordados con Rusia, pero nunca sobre los que hicimos con Estados Unidos en todos los años. El año pasado, el 2021, se aprobaron varios programas de instrucción y capacitación en EEUU, para operar simuladores y en adiestramiento.

¿Cuántos militares argentinos se capacitaron en Estados Unidos en el 2021?

Fueron 174 militares argentinos. Y tenemos un docente en la escuela de West Point. Incluso en un año signado por la pandemia, en West Point se mantuvo un docente y dos integrantes de las fuerzas, formándose. El resto de los miembros de las fuerzas tienen diversos destinos: Texas, Florida, sobre todo allí para operar en simuladores de vuelo. También concurren a Washington.

¿China es una potencia militar?

Sí, tiene unas Fuerzas Armadas con numerosos integrantes y con equipamiento militar de avanzada. El avance tecnológico de punta presenta un correlato entre el aparato productivo y el de Defensa. Sus fuerzas cuentan con todo tipo de equipamiento moderno, muy competitivo, a la par del occidental pero de total y completa producción nacional.

¿Estados Unidos es una potencia históricamente más belicosa que China hacia afuera de sus fronteras?

Son de distinta idiosincrasia, pero las Fuerzas Armadas de China además de muy modernas y con equipamiento de punta, conforman un factor de poder dentro del esquema de gobierno de China y del gobierno conducido por Xi Jinping.

¿El vínculo en temas de Defensa empalma con la adscripción del gobierno argentino a la nueva Ruta de la Seda?

Potencia la relación estratégica e integral. Además impacta positivamente en todas las agendas de cooperación de Argentina con China. A todos los países que adhieren a la Franja y la Ruta, China les da prioridad en el desarrollo de obras públicas y les asigna otros beneficios.

¿Cuál es el proyecto político de China en su expansión?

China busca un modelo de desarrollo que tiene sus propias características. Ellos hablan de socialismo con características chinas, es decir, desarrollo capitalista con fuerte presencia del Estado. Por su cultura milenaria,China aplica y lleva adelante sus propias categorías, que no son las propias del mundo occidental. Muestra enorme voluntad de interconectarse para obrar en el desarrollo de infraestructura, de poner en juego su tecnología de avanzada para equipar puertos, aeropuertos y no sólo en relación a las telecomunicaciones, también en inversiones destinadas a energías. Sus proyectos impactan también en el despliegue de sus esquemas financieros. Va acompañada del impulso financiero que le confiere al mundo. China no busca una sola cosa. Es el país que más gente incorpora a sus clase media todos los años, con cifras que superan todo lo consignado en la historia. Sus crecientes clases medias presentan progresivamente mayor demanda de consumo. Hasta la pandemia China era el país que más turistas “exportaba” al mundo. Turistas que al visitar otros países, prueban formas de vida que después demandan cuando vuelven al suyo.

Alberto Fernández planteó ante Vladimir Putin cortar con la dependencia histórica de los Estados Unidos ¿No existe el riesgo de pasar de esa dependencia a la de China?

La política exterior Argentina no busca la dependencia de nadie. Creemos en la importancia del multilateralismo. No creemos en la dependencia de nadie. El multilateralismo no implica ningún tipo de dependencia. Sí plantea profundizar las relaciones con China, así como con Rusia, tal como hizo el canciller en EEUU, durante su visita. El despliegue de nuestra política tiene que ver con la identidad latinoamericana, con la búsqueda de mecanismos de integración regional. Si Latinoamérica logra consolidar mecanismos de integración, vamos a ser más fuertes ante China, Rusia y EEUU. Alberto Fernández fija un posicionamiento de política de Defensa: defensiva, cooperativa, estratégica. Esto permite mantener la equidistancia de las grandes tensiones del mundo, tensiones geopolíticas, en un mundo desigual en su distribución de la riqueza, en su concentración y en sus densidades demográficas.

En la provincia de Neuquén hay una base científica que pertenece a China. ¿Ese acuerdo involucra a los ministerios de Defensa?

Nunca fue tema de agenda bilateral para la política de Defensa, nunca fue conversación con el agregado de Defensa de China, ni punto de trabajo con mi par. Tampoco para Taiana con su par de Defensa. Además es una estación espacial. En Mendoza hay una base similar de la Unión Europea. Tenemos una geografía privilegiada.

El 2 de abril próximo se cumplirán 40 años de la Guerra de Malvinas. ¿En qué instancia se encuentra el reclamo argentino de soberanía sobre las islas?

Hay una agenda impulsada por el Gobierno que le da centralidad al reclamo del ejercicio soberano. Estamos haciendo el trabajo que hay que hacer. Tenemos que hablar de Malvinas en todo sentido: desde la soberanía, desde el conflicto, desde reconocer a nuestros héroes y desde la posición geopolítica de las islas. Y dejar bien en claro y reafirmar que el reclamo político y pacífico y diplomático tiene rango constitucional. Las Malvinas son para el pueblo parte de la Argentina. Es parte de nuestra identidad. Atraviesa edades y religiones. Hacemos bien como pueblo en ponerlo en agenda, discutirlo, que un reclamo nacional legítimo sea acompañado por la comunidad internacional. No hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI.

¿Argentina al final compró los aviones que tenían partes hechas en Gran Bretaña?

No. En 2020 llegó una oferta de Corea por aviones de combate. A la Argentina le interesó la oferta. Empezamos las tratativas pero, al contener componentes británicos, el Reino Unido lo impidió. Hay un veto permanente desde 1982 por parte de Gran Bretaña a la venta de armamento a la Argentina.

¿Qué otra compra de armamento está en marcha?

Estamos evaluando la compra de vehículos blindados para el Ejército. Ya incorporamos patrulleras rápidas desde Francia, vitales para el control marítimo. Y hay sistemas que permanentemente van llegando: aviones de transporte ligero que sirven para vigilancia; incorporamos el Boeing 737, modernizamos los Hércules, camiones de transporte. Desde la sanción de la ley del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) en 2020, la equipación es contundente. Con la gestión de Macri se perdió la capacidad submarina con una tragedia. Va a llevar tiempo superarlo. El ministro Taiana tiene la decisión de tener capacidad supersónica en los aviones. Y Argentina está evaluando distintas propuestas que llegaron desde China, Rusia, la India, y está llegando una desde Estados Unidos. Falta probar los aviones, verlos, etc. Queremos recuperar esa capacidad.

¿Por qué es importante para Argentina tener aviones militares supersónicos?

Somos la octava superficie del mundo. No tener capacidad supersónica es desperdicio. Además Chile, Brasil, Perú y Colombia la tienen.

Se suele hablar de la familia militar, en referencia a las entre 500 mil y un millón de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, entre las personas activas, jubiladas y el grupo familiar. ¿Existe una mirada y una ideología homogénea y de derecha en ese universo?

Es una simplificación. Tenemos unas Fuerzas Armadas muy bien instruidas, que respetan sin dudar la Constitución. Unas Fuerzas absolutamente comprometidas con la democracia. Y buscamos consolidar el camino de las Fuerzas Armadas institucionales. No buscamos Fuerzas Armadas con mirada ideológica, ni nacional y popular, ni liberal. Tienen que estar integradas por personal absolutamente profesionalizado, con respeto por la Constitución, con compromiso con la democracia y mucha institucionalidad. Nuestros cascos azules son de las fuerzas más requeridas en el mundo. Es por su alto nivel de formación y compromiso con el trabajo en cada misión. Y por la empatía que tienen con la población en amenaza. Eso no habla de una camada, sino de una identidad.

¿Cuál fue el cambio de trazo grueso respecto a la política de Defensa que tenía el gobierno de Macri?

Que ahora hay una política de Defensa. Se impulsó el fondo Nacional de Defensa por ley. Es la primera vez que las Fuerzas Armadas cuentan con un fondo específico para equipamiento. Es una iniciativa impulsada por Agustín Rossi que ahora profundiza Taiana. Fue impulsado por ley, con el consenso de la política. Se estableció que se las vaya re-equipando y, a su vez, produciendo equipamiento. Por ejemplo, producimos aviones de combate. El Pampa 3 en el Astillero Tandanor que la administración de Macri quería vaciar. Es un astillero que repara barcos, lanchas y remolcadores y se puso de pie. Planteamos incorporar equipamiento del extranjero pero con tecnología para que eventualmente se pueda desarrollar en Argentina. Eso es tener una política. La regularización de haberes del personal militar, que impacta en los retirados. Hasta el 2020 una parte importante se cobraba en negro. Planteamos muchas diferencias con respecto a lo que era la administración anterior. Además, producto de la pandemia, las Fuerzas Armadas tuvieron un despliegue importante para asistir a la comunidad.

