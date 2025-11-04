Francos y Catalán volvieron a la Casa Rosada para hacer la “transición” con Adorni y Santilli

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán se encontraban en la Casa Rosada este martes por la mañana para despedirse de sus equipos y formalizar la “transición” con sus reemplazos: Manuel Adorni y Diego Santilli.

En ese marco, Catalán afirmó que “nadie” puede “condicionar” al presidente Javier Milei la elección de sus colaboradores y negó estar molesto por su salida del Gabinete nacional. “Vine a juntarme con Santilli para ponernos también al tanto de cómo queda el ministerio, los temas pendientes y ayudar, obviamente, en esta etapa que le toca continuar a él”, dijo el ahora ex funcionario a la prensa acreditada en su arribo a la Casa Rosada.

Consultado por su vínculo con Milei, Catalán negó irse molesto: “En absoluto. Aparte, la responsabilidad y la competencia de elegir los colaboradores del Presidente es del Presidente. Él meditó que había que iniciar una nueva etapa y, por supuesto, nadie puede molestarse ni condicionar al Presidente en la elección”.

Adorni y Santilli iban a asumir este lunes pero la jura se pospuso, en principio, para este miércoles. Los cambios en los fusibles en el tablero marcan la agenda del Gobierno en las últimas horas. Tras la salida de Francos y Catalán hoy se supo que también dejó su cargo la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, quien reportaba a Mario Lugones pero era de la confianza de Francos.

Los movimientos no estuvieron excentos de polémica. Adorni le respondió a Mauricio Macri, que criticó la salida de Francos: “El Gabinete lo elige el Presidente, mal que le pese”, dijo el todavía vocero.

El reemplazante de Francos como jefe de los ministros aseguró que la publicación del exmandatario y líder del PRO en X posterior a su nombramiento, donde lo catalogó como una persona sin experiencia, “le llamó la atención”. “Yo le tomo el desafío para ver cómo me va. Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función lo llamaré y le diré: ‘¿Viste que estabas equivocado?’”, sostuvo.

Con información de NA

MC