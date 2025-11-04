La respuesta de Adorni a Mauricio Macri: “El Gabinete lo elige el Presidente, mal que le pese”

El actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó a Mauricio Macri luego de que éste criticara negativamente la decisión que tomó Javier Milei al designarlo como el reemplazo de Guillermo Francos: “El Gabinete lo elige el Presidente, mal que le pese a él o a cualquiera”, afirmó el ex vocero.

Además, manifestó, que la publicación del exmandatario y líder del PRO, donde lo señaló como una persona sin experiencia, “le llamó la atención”.

“Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden, porque el gabinete lo elige el Presidente. Yo le tomo el desafío para ver cómo me va… Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘¿Viste que estabas equivocado?’”, sostuvo Adorni en declaraciones a radio El Observador.

Asimismo, se refirió a las posturas que deben cumplir los (ex) mandatarios una vez que ya no están en ejercicio y subrayó la tarea de “colaborar con el gobierno de turno”: “Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante”, agregó.

Para cerrar el tema con el ex presidente, indicó que, según su visión, la publicación de Macri “no iba en esa línea” (en la de sumar a la gestión de Milei), pero insistió en que “uno tiene la libertad de opinar lo que le parezca”.

Finalmente, Adorni confirmó que se enteró de su nueva designación “unos días antes de que saliera el comunicado” que emitió la Oficina de Presidencia y aseguró que, hasta ese momento, “estaba trabajando para asumir como legislador el 10 de diciembre”.

“Ya empezaba a tener contacto con el mundo legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, así que imaginate que me sorprendió mucho más. Terminé estando al tanto de todo lo que pasaba en el Estado de punta a punta. Eso me allana un poco más el camino de trabajo, al menos al principio de esta transición, que recién la estoy iniciando”, concluyó el funcionario, que jurará como jefe de Gabinete este miércoles a las 12, antes de que el presidente viaje rumbo a los Estados Unidos por décimocuarta vez desde que asumió.