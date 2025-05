Francos habló sobre El Eternauta: “No le alcancé a entender el sentido”

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se refirió a la serie El Eternauta en una entrevista radial. Dijo que la vió completa en el fin de semana y que le pareció “rara”. Destacó la realización técnica “con unos efectos y una filmación impresionante del más alto nivel, propia de una película de las mejores del mundo”. Sin embargo, expresó: “Ahora, no le alcancé a entender muy bien el sentido; pero bueno es la primera temporada, va a haber otras, ¿no? Así que veremos cuál es el contexto… que se desarrolló. Yo no conocía la historia, no seguí la historieta.”

Y, señaló, a tono con el discurso libertario, la participación de empresas privadas en la producción. A contrapelo, de lo que vienen remarcando productores, actores y fans sobre la formación de quienes realizaron la serie en instituciones públicas.

En la entrevista que le dio al programa La Previa, de Radio Mitre, conducido por Gabriel Anello, Francos también afirmó que el escándalo por la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei, le interesa “cero a la gente”. “Creo que esta interpelación que me hicieron no la vio nadie, salvo por ahí algún minuto que se publicaron en redes, pero me parece que para el gran público esto fue de cero importancia”.

Y afirmó que su cita en Diputados respondió al interés de la oposición ante el único “episodio” con el que puede desgastar la “enorme” imagen del presidente. “Creo fue el único episodio que encontró la oposición al Gobierno para hacer algún planteo de características políticas, como para, de alguna manera, disminuir la enorme imagen que tiene el presidente de los argentinos”.

Subrayó que Milei mantiene una opinión positiva en más la mitad de la población, que “va fluctuando un poco para arriba, un poco para abajo, pero que no deja muchos resquicios para que la oposición pueda crecer. Y eso preocupa”.

Se mostró confiado en que su partido va a imponerse en las elecciones del 26 de octubre y a partir de otra conformación de los bloques parlamentarios se podrán comenzar a debatir otros proyectos de leyes y reformas. En la actualidad, el bloque de La Libertad Avanza tiene entre 38 diputados propios sobre 257.

Según el jefe de Gabinete, la preocupación de los otros partidos es que “en la próxima elección nosotros no renovamos ninguna banca, e ingresamos; vamos a ingresar una cantidad de diputados ganando la elección, que va a ser muy grande”. “No digo que obtengamos quorum propio pero vamos a estar cerca de ser, probablemente, la primera minoría de la cámara. Y con eso cambian las reglas de juego totales de la política”, pronosticó.

“Ahí empezaremos el camino de una reforma mucho más grande de la Argentina, cuyos primeros pasos dimos con la Ley de Base (…) como la ley de contrato de trabajo, como la reforma fiscal,que nos parecen fundamentales”, aseguró.

El 29 de abril de 2025, Francos había sido interpelado por la Cámara de Diputados en una sesión convocada bajo el artículo 71 de la Constitución Nacional. Su comparecencia se centró en el escándalo de la criptomoneda $Libra, promocionada por Milei y que resultó ser una estafa que afectó a aproximadamente 40.000 inversores.

Francos defendió que el Presidente solo compartió información pública y no participó en el proyecto, a pesar de que se reveló que Milei y su entorno se reunieron previamente con los creadores de la moneda y los recibieron en la residencia presidencial.

Por último, en sus declaraciones radiales Francos también se mostró confiado en que se levante el paro de colectivos convocado por la UTA para el próximo martes 6 de mayo.

MP