Francos profundizó la tensión entre LLA y el PRO: “Macri está exaltado y nervioso”

Con la relación entre La Libertad Avanza y el PRO en su peor momento desde la alianza tácita que surgió a fines de 2023 cuando el balotaje puso cara a cara a Javier Milei con Sergio Massa y el partido amarillo se volvcó hacia el voto al libertario, y días después del sorpresivo rechazo del Senado al proyecto de ley de ficha limpia, con dardos cruzados incluidos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lejos de poner paños fríos, este martes fue más allá y apuntó a Mauricio Macri, quien horas atrás dijo estar “desilusionado” con el Presidente: “Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral donde Macri está exaltado y nervioso por poner en juego su reducto político permanente, le debe parecer que lo pierde. Perdió la compostura. Montaron una campaña alrededor del tema ficha limpia. Echarle la culpa a Milei del fracaso del tratamiento de la ley es absurdo, no tiene sentido, él no tuvo nada que ver”, disparó el funcionario sobre el exmandatario en declaraciones a Cadena 3 de Rosario.

Sin embargo, aunque admitió que la relación personal entre Milei y Macri “puede ser que no tenga recomposición”, Francos mantiene una última esperanza de alcanzar un acuerdo entre los dos partidos para las elecciones en provincia de Buenos Aires: “Eso no tiene que ver con lo que puedan resolver legisladores de ambos espacios. Una discusión entre ellos no tiene por qué influir sobre buenas decisiones de los legisladores. Creo que llegaremos a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Está por verse si Macri maneja el PRO ahí. Aspiramos a un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo y el que se opone, que se haga cargo”, dijo el jefe de ministros.

Además, rescató los pasos de LLA en el entramado político a nivel nacional. “Aspiramos a mejorar nuestra organización política y nuestra presentación a elecciones. No es sencillo armar fuerzas políticas en este momento de gran descreimiento sobre la política. Ganamos ciudades importantes”, destacó Francos, pero admitió que el objetivo de la gestión libertaria está en “la elección de octubre, que es lo que cambiará el Congreso Nacional y nos permitirá tener un bloque de más peso para avanzar en reformas de segunda generación”.

En cuanto a las elecciones del próximo domingo en ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo espera sacarle el largo liderazgo en suelo porteño al PRO y competir mano a mano con el sector del peronismo que lidera Leandro Santoro por el primer lugar en las legislativas, con Manuel Adorni como punta de lanza, el jefe de Gabinete consideró que la intención de Milei es “que se compita, no hay por qué acordar en todo. La ciudad de Buenos Aires debe manejarse con más austeridad, hay que bajar impuestos que se incrementaron y no estamos de acuerdo con la cantidad de personal que tiene la Ciudad, que duplica lo necesario. Hay mucho para recortar”, dijo.

Al ser consultado sobre la relación de Javier Milei con la prensa, en medio de torbellkino de insultos del mandatario hacia los trabajadores de prensa y el pedido expreso del mandatario argentino a la población de odiar más a los comunicadores, Francos defendió que el Presidente “tiene motivos para cuestionar a periodistas que han mentido sobre su vida y sus formas de relacionarse, temas que hacen a sus cosas personales”.

De acuerdo al funcionario, Milei “se sintió atacado muchas veces. No desde ahora, desde antes. Lo han herido profundamente y contesta. No es que inventó su personalidad ahora, fue así siempre y fue votado por el pueblo argentino. La gente conocía su personalidad”, sostuvo, al tiempo que intentó diferenciarse con respecto a “lo de odiar más al periodismo”: “No lo comparto, al contrario, hay que buscar una sociedad de unión y no una en la que nos estemos tiroteando todo el tiempo. Es un tema que tenemos que superar”, pidió.

La entrevista completa

IG