Francos quiere que el Pacto de Mayo se firme el 9 de julio en Tucumán: “Con estas leyes, nos independizamos”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Senado y anticipó su deseo de que el Pacto de Mayo finalmente se concrete el próximo 9 de julio en la provincia de Tucumán.

“Si me preguntaran lo haría el 9 de julio en Tucumán, el Día de la Independencia”, sostuvo el ministro coordinador.

“El Pacto de Mayo nació para ser en mayo, pero como advirtió el Presidente, podemos esperar a junio o a julio”, aclaró, y agregó: “Con estas leyes nos hemos independizado de un grupúsculo político que ha generado un impacto en la economía, en la sociedad y en la Argentina durante los últimos años que queremos dejar atrás”.

Asimismo, reveló que “cuando uno habla de independencia se habla de libertad” y explicó que la elección de la provincia de Tucumán responde a gesto de retribución al gobernador peronista Osvaldo Jaldo, a quien destacó por haber colaborado con el oficialismo “a pesar de ser de otro color político”.

Además, el jefe de Gabinete opinó sobre los discursos de los senadores de Unión por la Patria y aseguró no poder “creer lo que decían, como si ellos no hubieran hecho nada, como si no fueran responsables de nada de lo que pasó en la Argentina”.

Asimismo, Francos se definió como “una persona de diálogo” que busca “construir”. “Para poder construir en conjunto, hay que desatarse de estas posiciones ideológicas y de estas ganas de destruir a todo lo que no piensen como ellos”, remarcó en declaraciones a Radio Mitre.

En tanto, con respecto a la exclusión en la ley Bases que aprobó el Senado del Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina de la lista de las empresas a privatizar, anticipó que el Gobierno presentará nuevos proyectos “sobre propuestas de concesión o privatización sobre las empresas que aquí no están incluidas”.

Con respecto a la exclusión de los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, el funcionario se mostró optimista: “Sabemos que las vamos a recuperar en la Cámara de Diputados cuando el proyecto vuelva allí”.

Por último, consideró que el ministerio de Seguridad “está comenzando a identificar” a los manifestantes que estuvieron involucrados en los incidentes en las afueras del Congreso, “para ponerlos a disposición de la Justicia”. “Quienes esperan que se pueda generar un golpe de Estado, van a tener que esperar sentados”, concluyó.

Con información de agencias.

IG