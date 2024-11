Francos vuelve al Congreso para dar su segundo informe de gestión, en medio de un clima de tensión por el Presupuesto 2025

En medio de una semana legilativa frenética, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se prepara para encarar este miércoles su segundo “examen” ante el Congreso. Aunque el debut oficial fue en septiembre, cuando presentó su primer informe de gestión en Diputados, esta será la primera vez que se mida cara a cara con el Senado. Lejos estará de ser un mero trámite institucional: Francos deberá enfrentar un verdadero bombardeo de preguntas, en el marco de una coyuntura cruzada por las tensiones en torno al Presupuesto 2025 y con todas las miradas puestas en los gestos hacia Victoria Villarruel.

La cita es desde las 11 de la mañana en el recinto de la Cámara baja. Allí, el ministro coordinador, una de las espadas políticas de Javier Milei, deberá nuevamente poner a prueba su cintura y enfrentarse a los legisladores opositores que en las últimas semanas le hicieron llegar por escrito 1.537 consultas. De ese total, luego de descartar las repetidas, quedaron 1.093. Se trata de un número que no llega al récord de septiembre, cuando Francos en su informe debió responder 2.100. Tampoco a las 1.400 que atajó en mayo el por entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Los bloques Unión por la Patria y Frente Nacional y Popular, ambos referenciados en el peronismo, lideran con comodidad el podio de los que más inquietudes presentaron, con 438 y 258 respectivamente. Detrás, más tímida, quedó la Unión Cívica Radical, con 227. No menos reveladores son los nombres que encabezan la lista de senadores que más preguntas enviaron, un número que en total asciende a 48. Alicia Kirchner, con 105, lideró la ofensiva inquisitiva. La siguieron el radical Pablo Blanco, con 92, y la peronista María Eugenia Duré, con 72.

La mayoría de las consultas estén dirigidas al Ministerio de Economía, con 491, un dato que tampoco sorprende. Más atrás, pero todavía relevantes, aparecen los temas de Capital Humano (219) y Jefatura de Gabinete (143). Salud (109) y Relaciones Exteriores (57) completan el ranking de áreas bajo la lupa.

De los trolls al “fanatismo” de Santiago Caputo

Las preguntas que la oposición le realizó a Francos, según el texto al que tuvo acceso elDiarioAR, giraron en torno a un abanico amplísimo de temas. Sin embargo, más allá de las consultas en torno a la obra pública o dudas generales acerca del rumbo de la economía, las más llamativas estuvieron vinculadas a Santiago Caputo y el rol de la Secretaría de Comunicación y Medios, hoy a cargo del vocero Manuel Adorni.

Respecto al papel formal que cumple el asesor todoterreno en el Gobierno, el informe aclara que Caputo “se encuentra contratado en el ámbito de la Secretaría General, por lo que no tiene funciones asignadas dentro de la Secretaría de Comunicación y Medios”. Según explicaron desde el Gobierno ante la pregunta del radical Blanco, hasta el 31 de octubre, Adorni tenía a su cargo 208 empleados, incluyendo a las autoridades superiores. Desde que se creó el área, Adorni incorporó cinco agentes a través de decreto y una autoridad superior como subsecretario.

Pero el informe no se queda ahí y da información detallada acerca del funcionamiento de la misteriosa Dirección de Comunicación Digital, que encabeza Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, figura de estrechísima confianza del Gordo Dan. “Cuenta con una estructura jerárquica de cuatro agentes, conformado por un director nacional, un director operativo y dos coordinadores dependiente de estos”, especifica el texto acerca de una de las áreas más polémicas del Gobierno. Debajo de Carreira se confirma la presencia de Iván Gabriel Gómez, editor en el streaming oficialista Carajo, quien oficia como coordinador de Gestión de Comunicación Digital.

En tanto, otro dato curioso también se coló entre las preguntas de la oposición: Santiago Caputo y su “fanatismo” por la serieThe West Wing. En septiembre, Milei utilizó en su exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas frases casi textuales de su guión. “¿El discurso fue preparado con la asesoría o acompañamiento de la Cancillería? ¿El Presidente tenía conocimiento al momento de dar el discurso de esta réplica? ¿Santiago Caputo es fan de la serie West Wing y el Presidente comparte el mismo fanatismo?”, cuestionó la peronista María Inés Pilatti Vergara.

La respuesta oficial, sin embargo, fue escueta y evasiva. “La Secretaría de Comunicación y Medios informa que no es competencia suya ni tampoco es relevante para la gestión dar explicaciones de cómo se construyen los discursos del señor Presidente, ni mucho menos hablar de intereses ni gustos personales”, se indica, tajantemente, en el informe que presentará Francos este miércoles.

Clima tenso

Francos no llega al Senado en medio de un clima precisamente pacífico. Ante la Cámara alta, cuyos miembros reprsentan los intereses provinciales, el jefe de Gabinete no tendrá escapatoria: deberá rendir cuentas sobre las asignaciones presupuestarias del próximo año, tema que tiene en vilo a los gobernadores y que motivó que varios de ellos ordenaran a sus diputados, la semana pasada, no dar quórum para la sesión de Ficha Limpia. Esa actitud se replicó ayer, cuando se frustrió el intento opositor de rechazar el DNU de canje de deuda.

La presión de los mandatarios provinciales no deja de aumentar con el correr de las horas. Lo que encendió alarmas entre los gobernadores fue la sorpresiva suspensión de la reunión de comisión prevista para el martes de la semana asada, que tenía la misión de emitir los dictámenes para el tratamiento de la “ley de leyes”. Fue un gesto que no hizo más que confirmar cuál era el “Plan A” de Milei: que el proyecto presentado en septiembre finalmente no prospere para, de esa manera, volver a prorrogar el existente, que fue votado en 2022, por segundo año consecutivo, algo que no ocurrió nunca en la historia institucional argentina.

Para las provincias, se trata de un escenario preocupante ya que sus representantes son conscientes de que, sin presupuesto actualizado, Milei estaría facultado para continuar administrando discrecionalmente las partidas, postergando la actualización de aquellas dirigidas a educación, salud o programas sociales. Un arma poderosísima que, sobre todo, le permitiría al Presidente esquivar compromisos fiscales con los territorios, en su afán por seguir manteniendo a raya a los gobernadores.

Francos fue el encargado de dejarles en claro a los mandatarios que, si no se logra consenso legislativo, Milei podría avanzar sin tener que ceder ante sus demandas, con la regla del déficit cero como bandera. El mensaje es directo: o aceptan un presupuesto austero que propone La Libertad Avanza o se quedan con el del año anterior, lo que colocaría a las provincias en una posición de todavía mayor dependencia con la Casa Rosada, que tendría la última palabra en el manejo de los fondos.

En el marco de ese tire y afloje, en Balcarce 50 dejaron trascender este lunes que está al caer el llamado a sesiones extraordinarias para diciembre. Aunque no descarta incluir el Presupuesto 2025, la verdadera intención del oficialismo es debatir tres puntos que considera centrales: además de la reforma electoral, con la eliminación de las PASO como eje principal, también formaría parte del listado la privatización de Aerolínea Argentina y la discusión de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Este fin de semana, Francos insinuó que ambos nombres, postulados en marzo por Milei para integrar la Corte Suprema, podrían ser designados por decreto, como anticipó elDiarioAR hace un mes.

“Son alternativas que están en análisis”, admitió el jefe de Gabinete en una entrevista con Radio Mitre, en la que aseguró que la “preocupación” principal del Gobierno está en las vacantes que se abrirán en la Corte en 2025, una vez que el 29 de diciembre próximo Juan Carlos Maqueda abandone su silla al cumplir 75 años, edad límite para ocupar su cargo, dejando al máximo tribunal con apenas tres miembros. Sin embargo, el objetivo último del oficialismo es otro, inconfesable: lograr garantizarse una mayoría de jueces afines, similar a la que conformó Carlos Menem en los albores de su Presidencia.

