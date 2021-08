Frederic dijo que "hasta el momento no hay ninguna pista firme" sobre el atentado al diputado correntino Arias

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó hoy que "hasta el momento no hay ninguna pista firme" sobre el atentado sufrido el jueves por la noche en Corrientes por el diputado provincial del Frente de Todos (FdT) Miguel Arias, baleado durante un acto de cierre de campaña en el pueblo de Tapebicúa, y aseguró que "se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas".

"Hasta el momento no hay pistas firmes, se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas", dijo la ministra esta mañana en diálogo con la radio AM 750, en las que informó que Arias se encuentra estable pero que "la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo".

"Es muy importante la pericia de la camisa de Arias porque determina la distancia de la que se efectuó el disparo y por la dirección", señaló Frederic.

Arias fue baleado el jueves por la noche en el abdomen en la localidad de Tapebicuá, en el marco de un acto de cierre de campaña del Frente de Todos (FdT), cuando estaba en un escenario junto a candidatos locales del frente Corrientes de Todos y el intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín Ascúa.

La ministra recordó que se ofreció "darle custodia a los candidatos y con Gendarmería vamos a reforzar la custodia en el pueblo donde sucedió el acto".

La ministra de Seguridad, que viajó el viernes a Corrientes para "atender la investigación", confirmó ayer que dos brigadas de la Policía Federal se desplazarán a Paso de los Libres para colaborar con la investigación, a pedido del presidente Alberto Fernández.

“Venimos a traerles tranquilidad, el apoyo del Presidente de la Nación y este sentimiento de indignación que deja este hecho en la Argentina del siglo XXI. Que sepan los correntinos que el gobierno nacional está con ellos para colaborar en que este hecho sea esclarecido muy rápidamente, que es lo que le va devolver la tranquilidad a los correntinos”, señaló en una conferencia de prensa realizada en el municipio de Paso de los Libres.

A raíz del ataque al diputado Miguel Arias ocurrido ayer a la noche viajé a Paso de los Libres junto con representantes del @MinSeg y del @MinInteriorAR para solidarizarnos con el legislador y colaborar con el Poder Judicial en el desarrollo de la investigación. pic.twitter.com/CaNreunJJT — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) 27 de agosto de 2021

Frederic sostuvo hoy que tuvo conversaciones con el gobernador de Corrientes y aseguró que "están bastante consternados por el hecho".

El hospital Escuela "General San Martín" de la Capital de Corrientes, donde se encuentra internado el diputado, difundió en la tarde de este viernes el último parte médico: “El paciente Miguel Arias se encuentra en terapia intensiva, bajo tratamiento, su condición es estable, bajo estrecha vigilancia de sus heridas. Tiene una leve asistencia con bajo requerimiento de oxígeno. Se encuentra estable, con pronóstico reservado, de acuerdo a su evolución”.

El diputado fue atacado con un arma de fuego calibre 22 por una persona cuya identidad se desconoce. Medios locales consignaron que el disparo se habría hecho desde un auto en movimiento.

CB con información de Télam