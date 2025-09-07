Cómo funciona el método Hare y por qué los decimales deciden las bancas en provincia de Buenos Aires

La distribución de las 46 bancas de la Cámara de Diputados y de 23 del Senado en la Provincia de Buenos Aires se realiza por el método de Cociente Hare, donde tiene un fuerte impacto los decimales obtenidos por cada fuerza política.

A diferencia de la elección nacional donde se usa el sistema D'Hont en la provincia de Buenos Aires se utiliza el Cociente Hare que en cada Sección Electoral varia el piso ya que se tienen en cuenta los votos positivos emitidos por el numero de escaños y ahi se obtiene el porcentaje

En este sistema es clave los decimales para calcular las bancas residuales luego de dividir las bancas por los partidos que tuvieron un piso para acceder a una diputación o senadurías.

En los comicios de la Octava Sección Electoral donde está la capital de la provincia 2021 se necesitaban el 16,6% para acceder a una de las seis bancas y solo superaron ese porcentaje Juntos por el Cambio y Frente de Todos que por la división le correspondía dos bancas a cada uno y por los decimales obtenidos sumaron una mas cada fuerza.

En la Tercera Sección Electoral se eligen 18 diputados y en esa elección se necesito alcanzar un porcentaje 5.55 y ese piso fue alcanzado por cuatro fuerzas que fueron Frente de Todos, JXC, la izquierda y la Libertad Avanza y el residual de tres bancas se dividió por los decimales obtenidos por cada.

Allí el FdT tenía 8,22; JXC 5,8; la izquierda 1,32 y LLA 1,25 y por los decimales sumaron una banca éstas tres últimas fuerzas.

En la Primera Sección Electoral, otro de los distritos, claves se eligen 8 senadores y el piso para acceder a una banca fue en el 2021 se necesitaron mas del 12,50% de los votos.

En esa elección, el FdT obtuvo el 39% y JXC el 39,2% con lo cual se distribuyeron las ocho bancas, ya que ninguna otra fuerza alcanzó el piso mínimo para acceder a una banca.

En el caso de la séptima donde solo se eligen 3 bancas el piso es muy alto ya que se tuvieron que conseguir el 33,3% y allí el Frente de Todos obtuvo el 33,73% ya que si no alcanzaba el piso los tres lugares los hubiera obtenido JXC con el 51.04 de los votos.

Con información de NA.

IG