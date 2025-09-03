Elecciones en Provincia de Buenos Aires: todos los candidatos a diputados y senadores de cada sección electoral
Este domingo 7 de septiembre, 14.376.592 bonaerenses están habilitados a ir a las urnas para definir parte del futuro político de la provincia más grande y poblada del país. Se votará con el conocido sistema de boleta partidaria o sábana.
La cita electoral renovará la mitad de la Legislatura bonaerense: 46 diputados y 23 senadores provinciales. Además, en cada distrito se elegirán autoridades municipales como concejales y consejeros escolares.
Cómo se vota
Las elecciones bonaerenses se realizarán por separado de las nacionales, que tendrán lugar el 26 de octubre. El gobernador Axel Kicillof explicó que este desdoblamiento busca evitar confusiones por la coexistencia de dos sistemas de votación: la Provincia mantiene la tradicional boleta de papel partidaria, mientras que la Nación estrenará la Boleta Única de Papel.
La boleta sábana permite al elector votar toda la lista de un mismo espacio político o “cortar” tramos y combinar candidatos de diferentes partidos. Cada votante recibirá un sobre firmado por las autoridades de mesa, elegirá su boleta en el cuarto oscuro y podrá incluir todas las categorías: legisladores provinciales y autoridades municipales. Si falta una categoría, el voto será válido para lo que sí figure; si hay más de una boleta para la misma categoría, será nulo.
Qué se elige en cada sección electoral de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales, cada una compuesta por municipios específicos. La mitad renovará senadores y la otra mitad diputados. Este domingo se ponen en juego 46 bancas de diputados y 23 de senadores.
- Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección: se votan senadores provinciales.
- Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección: se eligen diputados provinciales.
Todos los candidatos, partido por partido y sección por sección
Primera Sección
En la Primera sección electoral, integrada por 24 distritos de la zona norte del Conurbano, se elegirán 8 senadores bonaerenses. Hasta ahora, 4 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 2 al PRO, una a la Libertad Avanza y la otra a Derecha Popular.
Hay 5.131.861 de electores habilitados a votar en esta sección electoral, que abarca los municipios de Campana, Escobar, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Isidro, San Fernando, San Martín, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Candidatos
La Libertad Avanza
- Diego Valenzuela
- María Luz Bombaci
- Luciano Olivera
- Marisa Pirillo
- Luis Palomino
- Claudia del Valle
- Roberto Costa
- Marina Caseretto
Fuerza Patria
- Gabriel Katopodis
- Malena Galmarini
- Mario Ishii
- Mónica Macha
- Leandro Grosso
- Roxana López
- Fernando Coronel
- Marina Salzmann
Somos Buenos Aires
- Julio Zamora
- Josefina Mendoza
- Emiliano Mansilla
- María Djedjeian
- Pablo Navarro
- Fabiana Avalos
- Esteban Cheiro
- Carolina Sosa
Frente de Izquierda
- Romina Del Pla
- Alejandro Bodart
- Vanina Mancuso
- Fernando Luján Duarte
- María de los Ángeles Garbino Moran
- Néstor Antonio Pitrola
- Mariana Paola Soledad Rodrígez
- Facundo Martín Pilarche
Nuevo MAS
- Lucas Correa
- Andrea Núñez
- Alejandro Lach
- Marina Alonso
- Víctor De Rossi
- María Elena Rodríguez
- Lucas Vazquez
- María Petraglia
Unión y Libertad
- Enrique De Rosa
- Romina Moreyra
- Ignacio De Jauregui
- Cintia Machuca
- Julio Flores
- Luisa Vega
- Sergio Feito
- Patricia López
Potencia
- Félix Lonigro
- Mariángeles Boniface
- Alenadro Bulacio
- María Feldtmann
- Francisco Cardozo
- Dora Ándres
- Bruno De Nardo
- Claudia Spoltore
Es Con Vos
- Martín Ayerbe
- Valeria Cortaberría
- Osvaldo Silva
- Cristina Ballina
- Leonardo Caceres
- Paula Montes
- Ramón Perinetti
- Soledad Iñiguez
- Antonio Luján
- Isabel López
- Gabriel Roth
- Liliana López
- Norberto Gallardo
Nuevos Aires
- Gerónimo Benavides
- Adriana Mabel Ginnobili
- Daniel Quevedo
- Analía Verónica Borda
- Pablo Sebastián Giles
- Andrea Alejandra Repetto
- Darío Claudio Ruggiero
- Norma Beatriz Etcheverry
Frente Patriota Federal
- Ernesto Arienzo
- Elsa Carabillo
- Miguel Sofía
- Claudia Delgado
- Agustín Madero
- Ruth González
- Carlos Sainz
- Silvia Labraga
Unión Liberal
- Eduardo Bisognin
- Agustina Santillán
- Carlos Harendorf
- Delma Ricci
- Italo Benjamín Barra
- Tamara Anabel Carabajal
- Mariano Horacio Llorente
- Mónica Diana Cuevas
- Mariano Leonel Muñoz
- María Laura Lafuete
- José María Bandic
Primera sección electoral: qué municipios votan
- Campana
- Escobar
- Gral. Las Heras
- Gral. Rodríguez
- Hurlingham
- Ituzaingó
- José C. Paz
- Luján
- Malvinas Argentinas
- Marcos Paz
- Mercedes
- Merlo
- Moreno
- Morón
- Navarro
- Pilar
- San Isidro
- San Fernando
- San Martín
- San Miguel
- Suipacha
- Tigre
- Tres de Febrero
- Vicente López
Segunda Sección
En la Segunda sección electoral, integrada por 15 distritos del interior provincial, se elegirán 11 diputados bonaerenses. Por estas horas, 4 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 3 al PRO, 2 a la UCR + Cambio Federal y 2 a Acuerdo Cívico.
Hay 661.721 electores habilitados para votar y comprende los municipios de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen De Areco, Colón, Exaltación De La Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés De Giles, San Antonio De Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.
Candidatos
La Libertad Avanza
- Natalia Blanco
- Pablo Morillo
- Analía Corvino
- Alejandro Rabinovich
- Ana Clara Petrocini
- Ángel Torrano
- Lorena Bincaz
- Miguel Amadeo
- Daiana Hergert
- Gabriel Ziegler
- Julia Marincovich
Fuerza Patria
- Diego Nanni
- Evelyn F. Yanz
- Carlos Puglelli
- Cintia Romero
- Fernando Martínez
- Eugenia Lima
- Juan Morales
- Paula Obrador
- Mariano Pinedo
- Maira Ricciardelli
- Germán De Rossi
HECHOS
- Manuel Passaglia
- María Paula Bustos
- Ignacio Mateucci
- Silvana Maldonado
- Federico Agudo
- Agustina Gruffat
- Martín Genoud
- Mara Kolberg
- Santiago Esperanza
- Flavia Cascardo
- Giuliano Pelorosso
Frente de Izquierda
- Jorge Núñez
- Patricia Gabriela Esther González
- Juan José Valenza
- Maylén Nazarena Quintos
- David Daniel Gutiérrez
- Lucía Ayelén Gómez
- Matías Román Ravassio
- Florencia Soledad Baudracco
- Gonzalo Alfredo Rojas
- Julieta Carolina González
- José Francisco Domenech
Nuevo MAS
- Florencia González
- Juan Bautista Altamirano
- María Ofelia Linarez
- Matías staciuk
- Florencia Álvarez
- Nahuel Melián
- Eliana Quiroz
- Exequiel Melián
- Azul Piccone
- Matías campo
- Evelyn Nieto
Potencia
- Ariel Bianchi
- Ramona Zabala
- José Serpi
- Valeria Laureano
- Diego Maranesi
- Raquel Ferri
- Marcelo Herrera
- Mariana Barreto
- Ramiro Pérez
- Iara Boschman
- Hernán Quintana
Unión y Libertad
- Constanza Moragues Santos
- Marcelo Iglesias
- Heidi Villegas
- Raúl Lorenzo
- Daniela Antunez
- Edgardo Tuliet
- Diana Osuna
- Roberto Duarte
- Débora Colmao
- Diego Rolán
- Claudia Mekis
Unión Liberal
- Luciano Busso
- Sol Guevara
- Marcos Almada
- S. Maris Luna
- Antonio Miori
- Mirna Fernández
- Jonathan Sampallo
- Camila G. Stagnaro
- Marcelo Castillo
- Cintia Franzoia
- Luciano Acevedo
Qué municipios votan
- Arrecifes
- Baradero
- Capitán Sarmiento
- Carmen De Areco
- Colón
- Exaltación De La Cruz
- Pergamino
- Ramallo
- Rojas
- Salto
- San Andrés De Giles
- San Antonio De Areco
- San Nicolás
- San Pedro
- Zárate
Tercera Sección
En la Tercera sección electoral, integrada por 19 distritos del sur del Conurbano, se elegirán 18 diputados bonaerenses.
Por ahora, 8 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 2 al PRO, 2 a la Libertad Avanza, 2 Acuerdo Cívico, 2 la Izquierda y 1 a la Coalición Cívica y 1 a Unión y Libertad.
Hay 5.101.177 electores habilitados a votar y se distribuyen en los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverria, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanus, Lobos, Lomas De Zamora, Magdalena, Presidente Peron, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.
Candidatos
La Libertad Avanza
- Maximiliano Bondarenko
- María Sotolano
- Alberto Ontiveros
- Florencia Retamoso
- Nahuel Sotelo
- Leticia Bontempo
- Javier Prida
- Roció Gómez
- Federico Bojanocivh
- Vanesa Gioia
- Gastón Corti
- Sheila Adano
- Sebastián Acuña
- Mabel Grinkievich
- Diego Villamayor
Fuerza Patria
- Verónica Magario
- Facundo Tignanelli
- Mayra Mendoza
- Mariano Cascallares
- Ayelén Rasquetti
- Luis Vivona
- María Eva Limone
- José Galván
- Romina Barreiro
- Roberto Vásquez
- María Nardini
- Pablo Boschi
- Laura Chamorro
- Ricardo Fresco
- Edith Llanos
Somos Buenos Aires
- Pablo Domenichini
- Nazarena Mesías
- Fernando Pérez
- Rocío Giaccone
- Leonardo Iturmendi
- Mariana Stilman
- Julio Cuomo
- Alejandra Martínez
- Mariano Camaño
- Silvia Corbalán
- Diego Otero
- Silvia Paredes
- Mariano De Martino
- Daniela Ferreyra
- Mateo Mercep
Frente de Izquierda
- Nicolás del Caño
- Mónica Schlotthauer
- Christian Castillo
- Ana Irene Paredes Landman
- Pablo Giachello
- Sofía Martínez Naya
- Guillermo Pacagnini
- Liliana Kunis
- Carlos Lastra
- Nathalia González Seligra
- Jeremías Adrián Cantero
- Paula Anahí Alfaro
- Norberto Arturo Señor
- Andrea Bernarda Lanzette
- Gustavo Adolfo Michel
- Karen Leguizamón
- Emiliano Bonfiglio
- Gabriela de la Rosa
Nuevos Aires
- Mauricio D’Alessandro
- Micaela Kulling
- Alejandro Trotta
- Laura Leiva
- Nelson Ríos
- Mariana O. González
- Guillermo Marchesi
- Sofía Arias
- Carlos Brosio
- Mariana E. González
- Ángel Díaz
- Liliana Mora
- Marcelo Pérez
Nuevo MAS
- Juan Cruz Ramat
- María Paz Álvarez
- Iván Nievas Robles
- Adriana Paiva Martínez
- Rubén Adrián Giménez
- Natacha Heidenreich
- Leonardo Sinistri
- Yazmín Ocampo Lobo
- Ricardo Larrama
- Lucía Bellani
Potencia
- Santiago Mac Goey
- Lasso Gabriela Alejandra
- Echeverria Miguel Angel
- Canestro Ferreyra Agustina Belen
- D angelo Obdulio Danilo
- Gardonio Tatiana Paola
- Grillo Maximiliano Ezequiel
- Ferreyra Mercedes Maria de los Angeles
- Venchiarutti Claudio Jesús
- Castellano Cancy Noelia
Unión y Libertad
- Juan Del Oso
- Julieta Jofré
- Facundo Cruz
- Camila Maza
- Bernardo Bastida
- Patricia Pino
- José Fernández
- Valeria Buono
- Gonzalo Rodríguez
- Nancy Ramos
- Raúl Gadea Giovagnoli
- Patricia Limia Álvarez
- Fabricio Vega
Es con vos
- Jorge Tuzzio
- Duarte Ada Evelyn
- Melgar Hugo Cayetano
- Robira Yanina Jaquelina
- Ferster Felix Jose
- Quiroga Laura Mariana
- Funes Francis Facundo
- Yñiguez Karina Lorena
- Petrakis Juan Jose
- Pantalone Andrea Belen
Municipios de la Tercera sección electoral
- Almirante Brown
- Avellaneda
- Berazategui
- Berisso
- Brandsen
- Cañuelas
- Ensenada
- Esteban Echeverria
- Ezeiza
- Florencio Varela
- La Matanza
- Lanus
- Lobos
- Lomas De Zamora
- Magdalena
- Presidente Peron
- Punta Indio
- Quilmes
- San Vicente
Cuarta Sección
En la Cuarta sección electoral, integrada por 19 distritos del interior bonaerense, se elegirán 7 senadores bonaerenses. De momento, 3 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 3 a la UCR-Cambio Federal y una al PRO.
Hay 547.677 electores habilitados a votar en la Cuarta sección electoral, que comprende los municipios de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
Candidatos
La Libertad Avanza
- Gonzalo Cabezas
- Analía Balaudo
- Matías Ranzini
- Daniela Monzon
- Gustavo Bories
- Julieta Arce
- Ignacio Grego
Fuerza Patria
- Diego Videla
- Valeria Arata
- Germán Lago
- Sol Fernández
- Diego Ibáñez
- Julieta Garello
- Maximiliano Caprioli
Somos Buenos Aires
- Pablo Petrecca
- Natalia Quintana
- Guillermo Britos
- Maitén Agüero
- Martín Borrazas
- Soledad Adamini
- Juan Esponda
Frente de Izquierda
- Luciano Roggero
- Rosalía Elizabeth Rodas
- Eduardo Jorge Bunster
- Nancy Valeria Farías
- Emiliano Oscar Rivarola
- Florencia Alejandra Toledo
- Juan Carlos Herrero
Nuevos Aires
- Analía Esperón
- Gastón Quinteros
- Gomez Liliana Esther
- Gonzalez Gabriel Andrés
- Quiña Eduarda
- Sadoc Carlos Alberto
- Gomez Vilma Yolanda
Potencia
- Andrea Passerini
- Fabio Bollini
- Fernandez Cagnone Laura Cecilia
- Speranza Luis Maria
- Bozzone Maria Eugenia
- Plou Juan Jose
- Corrao Maria Cristina
Nuevo MAS
- Emilio Almada
- Melina Barreal
- Carlos Alberto Santagata
- Paula Bosco
- Oscar Juárez
- Silvia Noemí Lobos
- Nicolás Guagnini
Unión y Libertad
- Lorena Srug
- Gastón Peñavera
- Nélida Villamayor
- Manuel Lugones
- M. Cecilia de Santo
- Ángel sánchez
- Silvia Roman
Es Con Vos
- Gustavo Arabia
- Laurelli Gladys Norma
- Giannasi Lucas Fabian
- Pizzello Leila Melanie
- Jatip Jordan
- Alsina Maria Cecilia
- González Santoro Carlos Alberto
Cuarta sección electoral: qué municipios votan
- Alberti
- Bragado
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Florentino Ameghino
- General Arenales
- General Pinto
- General Viamonte
- General Villegas
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Nueve de Julio
- Pehuajó
- Rivadavia
- Trenque Lauquen
Quinta Sección
En la Quinta sección electoral, integrada por 27 distritos del interior bonaerense, se elegirán 5 senadores bonaerenses. Hasta ahora, 2 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 2 a la UCR + Cambio Federal y una al PRO.
Son 1.336.787 los electores habilitados a votar y abarca los municipios de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.
Candidatos
La Libertad Avanza
- Guillermo Montenegro
- Cecilia Martínez
- Matías de Urraza
- Luján Fiego
- Mariano Valiante
Fuerza Patria
- Fernanda Raverta
- Jorge Paredi
- María Laura García
- Marcelo Sosa
- Nancy Cáceres
Somos Buenos Aires
- Maximiliano Suescun
- María Eugenia Libera
- Damián Unibaso
- María Condino
- Emanuel Pecarrere
Frente de Izquierda
- Alejandro Martínez
- Victoria Martínez Larrañaga
- Miguel Ángel Arena
- Sonia Eva Magasinik
- Nahuel Agustín Domínguez
Nuevo MAS
- Marcos Pascuan
- Nora Caro
- Facundo Beccalli
- Natalia San Miguel
- Miguel Pilcic
Potencia
- Fabio Molinero
- Flavia Abud
- Kovacs Francisco Jose
- Martinez Ana Maria
- Borsi Enrique Jorge
Unión y Libertad
- Juan Obiol
- Sandra Aquila
- Claudio Jaime
- Diana Irrasabal
- Cristian Taborga
Es con vos
- Eliel Corigliano
- Cano Valeria Cristina
- Di Domenico Martin
- Bicco Maira Antonella
- Costantini Marcos
Quinta sección electoral: qué municipios votan
- Ayacucho
- Balcarce
- Castelli
- Chascomús
- Dolores
- General Alvarado
- General Belgrano
- General Guido
- General Lavalle
- General Madariaga
- General Paz
- General Pueyrredón
- La Costa
- Las Flores
- Lezama
- Lobería
- Maipú
- Mar Chiquita
- Monte
- Necochea
- Pila
- Pinamar
- Rauch
- San Cayetano
- Tandil
- Tordillo
- Villa Gesell
Sexta Sección
En la Sexta sección electoral, integrada por 22 distritos del interior bonaerense, se elegirán 11 diputados bonaerenses. Hoy, 4 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 3 a la UCR + Cambio Federal, 3 a la Libertad Avanza y una al PRO.
Hay 652.077 electores habilitados a votar en la Sexta sección electoral, que comprende los municipios de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino.
Candidatos
La Libertad Avanza
- Oscar Liberman
- Carla Pannelli
- Héctor Gay
- Mariela Vitale
- Gustavo Coria
- María Fernanda Cotinho
- Hao Yuan Lan
- Carola Bedouret
- Matias Besada
- Claudia Yañez
- Daniel Adler
Fuerza Patria
- Alejandro Dichiara
- Maite Alvado
- Alejandro Acerbo
- Sofía Vannelli
- Álvaro Díaz
- Miriam Riat
- Gustavo Brusa
- Ángeles Trejo
- Nicolás Orfano
- Gisela Chigliani
- David Alcalá
Somos Buenos Aires
- Andrés de Leo
- Priscila Minnaard
- Norberto García
- Trinidad Barda
- Mariano Dello Russo
- Catherine González
- Juan Cruz Rodríguez
- María Antonia Urruti
- Ariel Menna
- Marisa Pignatelli
- José Ares
Frente de Izquierda
- Héctor Zaris
- Lorena Savioli
- Néstor Conte
- Montserran Gayone
- Gastón Alfredo Canali
- Carla Salomé Zaris
- Juan Ángel Cappa
- Mariana Isabel Torres
- Iván Matías Moya
- Julia Lagleyze
- Gustavo Martín Burachik
Potencia
- Miguel Donadío
- Roxana Almirón
- Mombelli Franco Maximiliano
- Busacca Montoya Valeria Carla
- Mascetti Fernando Pablo
- Estrada Sonia Patricia
- Jensen Nicolas
- Gimenez Sandra
- Mutti Jorge Marcelo
- Burstein Nidia Irene
- Jaramillo Daniel Oscar
Nuevo MAS
- Paula Abal
- Eduardo Fernández
- Iris Benítez Quintana
- Daniel Pascuán
- Oriana Panozzo
- Franco Cacheda Andrei
- Jesica Smus
- Tomás Guagnini Tarelli
- Romina Orcesse
- Lautaro González
- Mirta Demundo
Unión y Libertad
- Carlos Alonso
- Ana Barbetti
- Ricardo Lepron
- M. Martha Coria
- J. Carlos Nieto
- Andrea Romero
- Néstor Dore
- Lorena Elizondo
- Silvio Mosegui
- Agostina Reschini
- Franco Studio
Es con Vos
- Hernán Becares
- Calla Leticia Rosario
- Alper Jaime Isaac
- Godoy Vanesa Edith
- Aguirre Diego Fernando
- Bono Lujan Maria Antonia
- Lencina Dante Ariel
- Schonfeld Nelida Ester
- Stoessel Roberto Adrian
- Hueche Ana Isabel
Sexta sección electoral: qué municipios votan
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Bahía Blanca
- Benito Juárez
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Guaminí
- General Lamadrid
- Laprida
- Monte Hermoso
- Patagones
- Pellegrini
- Puan
- Saavedra
- Salliqueló
- Tornquist
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villarino
Séptima Sección
En la Séptima sección electoral, integrada por 8 distritos del interior bonaerense, se elegirán 3 senadores bonaerenses. A estas horas, 2 bancas pertenecen a la UCR + Cambio Federal y una a Fuerza Patria.
Hay 281.124 electores habilitados en esta sección electoral, que comprende los municipios de Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.
Candidatos
La Libertad Avanza
- Alejandro Speroni
- Celeste Arouxet
- Ezequiel Galli
Fuerza Patria
- María Inés Laurini
- Marcos Pisano
- Evelyn Díaz
Somos Buenos Aires
- Fernando Martini
- Viviana Rodríguez
- Federico Farina
Frente de Izquierda
- Emiliano Marín
- Malen Cortes
- Duilio Vicente Petrungaro
Nuevo MAS
- Sofía Carneiro
- Ramiro Manini
- Ana María Iriart
Potencia
- Pedro Vigneau
- Gabriela Paoltroni
- Stankievich Ivan Rodolfo
Unión y Libertad
- Dalton Jauregui
- Josefina Silverii
- Matías Pascual
Séptima sección electoral: qué municipios votan
- Azul
- Bolívar
- General Alvear
- Olavarría
- Roque Pérez
- Saladillo
- Tapalqué
- 25 de Mayo
Octava Sección
En la Octava sección electoral, que integra la ciudad de La Plata, se elegirán 6 diputados bonaerenses. Por estas horas, 3 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 2 al PRO y una a la UCR + Cambio Federal.
Son 579.691 electores en esta sección electoral, que comprende al municipio de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
Candidatos
La Libertad Avanza
- Juan Esteban Osaba
- Julieta Quintero Chasman
- Francisco Adorni
- Micaela Fragasso
- Nicolás Morzone
- María Cristina Cianflone
Fuerza Patria
- Ariel Archanco
- Lucía Iañez
- Juan Malpeli
- Carola Corra
- Cristian Vander
- Paula Lambertini
Somos Buenos Aires
- Pablo Nicoletti
- Antonela Moreno
- Emilio Rodríguez Ascurra
- Vanesa Temporetti
- Diego Rovella
- María Virginia Pérez
Frente de Izquierda
- Laura Cano
- Leonel Acosta
- Julieta Rosas
- José Rusconi
- Patricia Ríos
- César Hernán García
Nuevos Aires
- Marcelo Peña
- Karina Vanoni
- Erzi Mariano Andres
- Nieva Ivana del Pilar
- Zic Ricardo Raul
- Pavon Claudia Karina
Potencia
- Jorge Metz
- Rosario Castagnet
- Massano Nicolas
- Ramos Lourdes Ariadna
- Llorente Guillermo Daniel
- Massaccesi Franco Aylén
Nuevo MAS
- Facundo Díaz
- Mariana Callaud
- Gabino Baldioli
- Emilia Bardas
- Juan Pablo Valdés
- Maribel Montero Suárez
Unión y Libertad
- Facundo Zaldúa
- Belén Azar
- Matías Chimenti
- Beatriz Martín
Es Con Vos
- Maximiliano Guevara
- Scacheri Maria Fernanda
- Perez Alejandro
- Yodas Norma Susana
- Kelly Guillermo Patricio
- Sena Fernanda Gabriela
Frente Patriota Federal
- Oscar Loyola
- Fernandez Alejandra Lorena
- Roma Pablo Cristian
- Berrueco Carla Soledad
- Giordano Ricardo Ariel
- Guillardot Olga Mabel
Espacio Abierto
- César De Salazar
- Prieto Lorena Aejandra
- Rocheteau Leonardo Eric
- Suarez Lorena Veronica
- Linares Jesus Alejandro
- Guiñazu Natacha Chantal
Octava sección electoral: qué municipios votan
- La Plata
