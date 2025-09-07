Así son todas las boletas para votar en la Tercera Sección y en La Matanza, el distrito con más de un millón de electores

En la Tercera sección electoral, integrada por 19 distritos del sur del Conurbano, se elegirán 18 diputados bonaerenses.
Por ahora, 8 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 2 al PRO, 2 a la Libertad Avanza, 2 Acuerdo Cívico, 2 la Izquierda y 1 a la Coalición Cívica y 1 a Unión y Libertad.
Hay 5.101.177 electores habilitados a votar y se distribuyen en los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverria, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanus, Lobos, Lomas De Zamora, Magdalena, Presidente Peron, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.
La Matanza es el más numeroso, con 1.200.368 personas que pueden sufragar. Acá, todas las boletas de las elecciones en las que Fuerza Patria (encabezada por Verónica Magario) y La Libertad Avanza (con Maximiliano Bondarenko como número 1) se disputan el primer lugar.
FUERZA PATRIA - LA MATANZA
FUERZA PATRIA - LA MATANZA
LA LIBERTAD AVANZA LA MATANZA
LA LIBERTAD AVANZA LA MATANZA
FRENTE DE IZQUIERDA (FITU) - LA MATANZA
FRENTE DE IZQUIERDA (FITU) - LA MATANZA
NUEVOS AIRES - LA MATANZA
NUEVOS AIRES - LA MATANZA
SOMOS BUENOS AIRES - LA MATANZA
SOMOS BUENOS AIRES - LA MATANZA
UNION LIBERAL - LA MATANZA
UNION LIBERAL - LA MATANZA
POTENCIA - LA MATANZA
POTENCIA - LA MATANZA
UNION Y LIBERTAD - LA MATANZA
UNION Y LIBERTAD - LA MATANZA
VALORES REPUBLICANOS - LA MATANZA
VALORES REPUBLICANOS - LA MATANZA
ES CON VOS - LA MATANZA
ES CON VOS - LA MATANZA
PARTIDO LIBERTARIO - LA MATANZA
PARTIDO LIBERTARIO - LA MATANZA
AVANZADA SOCIALISTA - LA MATANZA
AVANZADA SOCIALISTA - LA MATANZA
TIEMPO DE TODOS . LA MATANZA
TIEMPO DE TODOS . LA MATANZA
POLITICA OBRERA - LA MATANZA
POLITICA OBRERA - LA MATANZA
FRENTE PATRIOTA FEDERAL - LA MATANZA
FRENTE PATRIOTA FEDERAL - LA MATANZA
CONSTRUYENDO PORVENIR - LA MATANZA
0