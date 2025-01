El gato frente al león: hasta qué punto Macri le amagó a Milei un acuerdo y los reparos del primo Jorge

Mauricio Macri y Javier Milei zapatean, se hacen guiños, se ofenden y bailan una intrincada danza en torno al futuro de su relación. Después de los chisporroteos por el desdoblamiento de las elecciones porteñas y las acusaciones por el armado de listas de “empresarios K” durante la gestión macrista, los líderes políticos escenificaron un alto al fuego.

Milei tiró la posta, habló de “arrasar juntos” con el kirchnerismo y Macri tuvo que apurarse a corresponder, a pesar de que internamente no termina de estar convencido. Su primo, Jorge Macri, tampoco, y lo dejó en claro con su desafío de anoche: “Ojo que se viene Mauricio candidato”, ventiló públicamente. Mientras un Macri simula un acuerdo de unidad, el otro desafío con ir por afuera.

El mensaje llegó, durante la tarde del miércoles pasado, de manera intempestiva a los celulares de los dirigentes del PRO: Mauricio Macri salía de su hibernación en el country Cumelén, en Villa La Angostura, para convocar de emergencia a la mesa ejecutiva del PRO. Había que responder al gesto del Presidente, que acababa de anunciar públicamente que estaba dispuesto a cerrar un acuerdo con el PRO para competir unidos en las próximas elecciones legislativas. Fue así que convocó a la mesa chica, compuesta por los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut), su primo Jorge, Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal; el secretario general del PRO, el santiagueño Facundo Pérez Carletti, y los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Soledad Martínez (Vicente López).

Macri se encontraba en una encerrona. Sabedor de que Karina Milei y Santiago Caputo pretenden eliminarlo del mapa político, el expresidente no termina de confiar en Milei. Sospecha que el acuerdo es solo el preludio de una fusión que convertirá, a él y al partido, en reliquias obsoletas. Algo que el “triángulo de hierro” libertario se molesta en ocultar. “LLA quiere una nueva hegemonía política, un nuevo sistema de partidos políticos, y para eso tiene que comerse todo lo que quedó de este lado de la grieta”, confirma un dirigente que ya tiene un pie afuera del PRO y dialoga con los confidentes de Milei.

Pero si fusionarse con LLA es firmar un certificado de defunción, la dilación de un acuerdo que, casi todos sus dirigentes amarillos coinciden en caracterizar como inevitable, no hace sino desgastarlo. Cada día un poco más. Los que quieren un acuerdo son la mayoría en el PRO y, si bien no se animan a “traicionar” al jefe, presionan puertas adentro. Una presión que, sumada al operativo pesca de dirigentes que lanzó Caputo (le tiene echado el ojo a casi todos los peces gordos del partido), acelera el tironeo. “Se le van a empezar a ir todos”, advierte un integrante de la mesa chica.

Fue así que el mismísimo Macri, y no una segunda línea, salió a responderle directamente a Milei con un tuit. “Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Es por eso que estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas”, publicó. Para algunos, un gesto de buena voluntad. Para otros, una concesión capitulante.

Originalmente, luego del Zoom, que finalizó tarde a la noche, los dirigentes habían analizado la posibilidad de presentar un documento. No hubo acuerdo y tuvo que salir Macri a devolverle la pelota a Milei, a la expectativa de que el gobierno libertario regresara con una oferta. La pelota pasó al lado de la cancha del “triángulo de hierro”. “Parecemos Wanda e Icardi”, ironizó un peso pesado del PRO.

Qué le ofrece Macri a Milei

Como gesto de buena fe, sin embargo, Macri presentó un “equipo de trabajo” para coordinar con LLA una alianza electoral. Y convocó a Milei a elegir a sus alfiles. “Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita”, remarcó.

Los nombres elegidos eran Ritondo, Silvia Lospennatto, Hernán Lacunza, Ana Clara Romero y Soledad Martínez. Una vitrina de exposición sobre lo que el PRO podría aportarle a LLA. Lospennato: la pata institucional. Lacunza: la economía. Romero, que responde a Nacho Torres: los gobernadores. Y Ritondo: el volumen político del principal armador bonaerense que, además, mantiene un vínculo familiar, amistoso incluso, con el presidente y sus colaboradores.

El caso de Ritondo es especial porque, para varios dirigentes amarillos, sirve como ejemplo para contrastar los estilos de liderazgo de Milei y Macri. Jefe del bloque PRO, trabaja hace tiempo para cerrar un acuerdo con LLA, al igual que otros dirigentes cercanos, como Alejandro Finocchiaro. Es un hombre de confianza de Macri y, sin embargo, sostiene un vínculo cercano con Milei, con quien varias veces se ha reunido a comer en Olivos. Milei, incluso, fue el primero en salir a respaldarlo públicamente cuando elDiarioAR publicó la investigación sobre el entramado de sociedades offshore a nombre de su esposa. Macri, en cambio, continúa en silencio. Aunque haberlo nombrado es también un aval a su trayectoria.

“La defensa que hizo Milei de Cristian fue importante. Casi nadie dijo nada y Mauricio cerró la boca”, cuestionó un dirigente amarillo. Nadie habla, aún, de sangría de dirigentes, pero lo empiezan a advertir. Y, en medio de la pesca de Caputo y la búsqueda de la supervivencia política, el aspecto vincular empieza a pesar.

Jorge Macri, el último samurai

El jefe de Gobierno porteño es, según coinciden en la mesa chica del PRO, quien más se resiste a un acuerdo con LLA. La pelea con Karina Milei, el desdoblamiento de las elecciones porteñas, la no votación del Presupuesto porteño por parte de los legisladores libertarios, la disputa por el comienzo de clases: el primo Macri viene protagonizando, hace algunas semanas, la mayoría de los cruces con LLA.

Si bien Jorge Macri resiste a la fusión casi como un gesto de supervivencia ante la amenaza de la ola libertaria en la Ciudad de Buenos Aires, no hay nada que diga sin el okey del primo. Así lo tienen todos en claro en el PRO. Y fue por eso que, luego de la publicación de Mauricio, la mayoría esperaba otra cosa: el lanzamiento de campaña de Jorge en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Se esperaban una bomba y el jefe de Gobierno porteño no decepcionó: apenas subió al escenario lanzó la candidatura de su primo.

“Mauricio dijo voy a estar donde el partido necesite. Ojo que se viene Mauricio Macri candidato”, lanzó, casi como una provocación teledirigida a Karina, Jorge Macri. Luego agregó, risueño: “Mauricio me va a matar”. Una sobreactuación que los dirigentes del PRO que veían el acto por el celular - la mayoría no participaría del lanzamiento de campaña - no tardaron en desmentir entre risas: detrás del anuncio de Jorge estaba la mano de Mauricio. “El acuerdo fue no negarlo. Mauricio no lo va a confirmar pero tampoco negar”, aseguró una autoridad del PRO.

No fue el único dardo que el jefe de Gobierno porteño le dedicó a LLA. “Esta ciudad no es un botín de guerra política. Esta ciudad es su gente, la gente que la habita. Es algo que tenemos que cuidar, no es algo que hay que romper para reconstruir”, advirtió, antes de rematar: “Que quede claro que en la Ciudad gobierna el PRO”.

Los negociadores del acuerdo PRO-LLA se agarraban la cabeza. “Acá el que más traba es Jorge. No le entra ninguna bala, cree que reelige en 2027”, explicó un dirigente de la mesa macrista. E ironizó: “Cree que está bárbaro en la Ciudad. Debe mirar las mismas encuestas que Horacio”.

