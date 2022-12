Con una gira por EE.UU., Larreta toma aire del escándalo de D’Alessandro y la sorpresa electoral de Cristina Kirchner

Horacio Rodríguez Larreta esperó hasta último momento del martes a la noche para decidirse a viajar a Estados Unidos, en su primera gira como precandidato presidencial. Dos elementos lo hacían dudar: el escándalo que involucra a su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el clima social que podía generarse con el fallo de la Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, según pudo saber elDiarioAR de fuentes cercanas al jefe de gobierno porteño. Sin marchas kirchneristas importantes en las calles de la Ciudad, finalmente se subió al avión que lo depositó este miércoles a la mañana en Washington, donde armó una agenda cargada de reuniones con funcionarios de Joe Biden, legisladores demócratas y republicanos, y empresarios de alto nivel.

Tras la sorpresa electoral que anunció la vicepresidenta hacia el 2023, Larreta viajó a EE.UU. con el traje de precandidato más puesto que nunca. El objetivo que se trazó fue el de “profundizar la relación bilateral con los Estados Unidos y exponer una visión de las oportunidades de desarrollo que tiene la Argentina”, según se comunicó oficialmente desde la Ciudad.

Tomó aire así de la revelación de chats entre funcionarios de la Justicia, directivos del Grupo Clarín y D’Alessandro, con quien Larreta conversó personalmente el lunes por la tarde, luego de la habitual reunión de gabinete de la Ciudad. Si bien el funcionario nunca desmintió haber viajado a Bariloche con el resto de los implicados – habló de una “mafia kirchnerista” en su contra–, recibió el respaldo cerrado de su jefe político.

“Es un tema álgido”, consideró un operador porteño sobre cómo cayó la revelación del escándalo en Uspallata. Aunque negó que tenga impacto en la campaña electoral del alcalde, cree que habrá “más capítulos en la historia”. Por ahora, ni siquiera el uso de los chats que hizo Cristina Kirchner en su descargo vía YouTube alteró los planes en la Ciudad. Antes de irse a Washington, Larreta emitió un comunicado en su Twitter en el que remarcó que la causa Vialidad “era impunidad o justicia”. “La sentencia de hoy confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistemático sin precedentes en la historia”, señaló.

Intentando dar vuelta la página de los capítulos D’Alessandro y CFK, Larreta avanzó en su gira armada por el secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, Fernando Straface, y su segundo, Francisco Resnicoff. También viajó con él su pareja, Milagros Maylin, ya ex funcionaria.

El viaje a EE.UU. contó con cierta colaboración del embajador argentino en la capital norteamericana, Jorge Argüello, y el embajador de aquel país en Buenos Aires, Marc Stanley. Serán encuentros de alto nivel político y económico, donde el alcalde intentará mostrar sus credenciales como un “presidenciable confiable” en la carrera hacia la Casa Rosada.

La agenda larretista

Este mismo miércoles, en su primer día en Washington, Larreta tenía previsto reunirse con funcionarios de la Casa Blanca sobre un amplio abanico de temas, desde la cooperación en la lucha contra el terrorismo hasta la importancia de recursos naturales claves para el desarrollo futuro: alimentos, energía y litio.

Las entrevistas previstas serían con José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente del Departamento de Estado; Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Dan Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa. También tenía en agenda un encuentro con Kevin O’Reilly, coordinador nacional de la Cumbre de las Américas, ante el primer encuentro de ciudades que se realizará en Denver, en abril próximo.

El jueves el alcalde tiene como plato fuerte verse a solas con John Kerry, ex candidato presidencial por el Partido Demócrata y enviado especial para el Clima del gobierno de los Estados Unidos. Ya se conocen de haberse reunido en 2021. La intención ahí es dialogar sobre el cambio climático y la producción sustentable de alimentos. Además, Larreta se reunirá con Pete Buttigieg, secretario de Transporte de los Estados Unidos y exalcalde de South Bend, Indiana. En lo que respecta a la agenda legislativa, se reunirá por separado con el senador republicano Bill Cassidy y con el senador demócrata Tim Kaine.

La última jornada –el viernes– estaría casi exclusivamente dedicada al lobby con empresarios. Larreta expondrá en la US Chamber of Commerce, donde buscará convencer a directivos de grandes firmas su plan de “reformas necesarias para que el país se desarrolle” y las “oportunidades de crecimiento de la Argentina”. Participarán ejecutivos de alto nivel de Chevron, Procter & Gamble, General Motors, Excelerate Energy, Merck, Kimberly-Clark, Morgan Stanley, Amazon, Exxon, Spotify y Citigroup, entre otras compañías.

El alcalde también se reunirá a solas con Peter Yu, socio mayoritario de Flybondi, unas de las aerolíneas low cost que funciona en la Argentina desde la época de Mauricio Macri. El precandidato de JxC busca conversar sobre “la necesidad de recuperar una política de conectividad nacional e internacional”.

En otros momentos de su gira, el jefe de gobierno se reunirá también con Susan Segal, presidenta del Americas Society/Council of the Americas. Conversará con Ian Bremmer, politólogo y fundador de Eurasia Group. Además, expondrá ante los think tanks Wilson Center, Inter-American Dialogue y Atlantic Council. Y concluirá la agenda con una visita a la Universidad de Georgetown, para dialogar con estudiantes, y una reunión con más de 100 argentinos que residen en Washington, la mayoría de los cuales se desempeñan en diferentes organismos internacionales.

