Giro en la relación con Brasil: Javier Milei quiere que Daniel Scioli siga como embajador

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, tiene grandes posibilidades de continuar en el cargo a pesar del cambio de Gobierno marcado por la asunción del presidente electo Javier Milei, de acuerdo a fuentes del entorno del exgobernador y la propia Diana Mondino, quien se desempeñará como Canciller durante el mandato de La Libertad Avanza.

“Scioli es el embajador hasta el 10 de diciembre y le estoy muy agradecida. Él termina sus funciones el 10 de diciembre y hay una muy buena predisposición, tiene una excelente relación con Brasil”, planteó la futura funcionaria en diálogo con Radio Rivadavia.

Asimismo, amplió: “Él y muchos embajadores más pueden quedar en comisión hasta que haya un nombramiento definitivo. No podemos dejar la Embajada de Brasil sin nadie que conteste el teléfono”.

Mondino se reunió en el despacho del canciller Mauro Vieira, en Brasilia, acompañada por Scioli, y el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, con el objetivo de acercar posiciones con el principal socio comercial. Allí trataron “muchos temas importantes para los cuatro países del Mercosur”, consignó la designada canciller.

Lo cierto es que, a pesar de las críticas en campaña, Milei estaría dispuesto a no perder el vínculo con el mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, a cargo del principal socio comercial de la Argentina.

En eso, Scioli tiene un rol fundamental: reestablecer los vínculos y fortalecer la relación. “La voluntad es que Scioli siga y es también la opinión en el caso de Brasil”, reforzó Mondino, aunque añadió que todavía no puede confirmarse su designación porque “depende del Congreso”.

También destacó que la relación de Scioli con el Gobierno brasilero es “muy buena”. “No te voy a decir que ellos lo piden porque sería una exageración de mi parte, pero estamos trabajando para, lo mas rápido posible, acelerar las cosas que estaban bien y no tener interrupciones”, añadió.

Asimismo, Mondino señaló que Milei “jamás le dijo corrupto” a Lula da Silva, por lo que, subrayó, “decir que vamos a cortar relaciones era un disparate mayúsculo”. “No hay ninguna posibilidad de que los dos países trabajen separados o en disonancia”, remarcó.

Lo cierto es que en una entrevista difundida a comienzos de noviembre con el periodista peruano Jaime Bayly que no se “reuniría con Lula da Silva. Es un comunista. Y corrupto, por eso estuvo preso”, afirmó Javier Milei, ante la consulta sobre cómo será su política exterior y las relaciones con Brasil si llega a ser presidente.

Javier Milei disse em entrevista a Jaime Bayly que não quer relações com ditaduras e com Lula, a quem acusa de comunista e corrupto. Diz nada ter contra as transações comerciais privadas, mas, como chefe de Estado, sua prioridade é Estados Unidos, Israel e o mundo livre: pic.twitter.com/AgDriaULJu — Mídia & Política (@midia_politica) 14 de noviembre de 2023

El presidente electo ya había declarado algo similar en la entrevista con el periodista Tucker Carlson en septiembre pasado, donde dijo: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”.

🇺🇸 🇦🇷 Tucker Carlson, entrevista a Javier Milei.



"No voy a negociar con China, no voy a negociar con Lula, no negocio con ningún comunista".



"La vida sin libertad no merece ser vivida".



"Voy a dar mi vida por la libertad". pic.twitter.com/mZwzhmhpy7 — Alpha Now Beast (@alphanowbeast) 15 de septiembre de 2023

Sobre la visita que Milei realizaba a Estados Unidos junto a una comitiva integrada, entre otros, por el empresario Gerardo Werthein y Luis “Toto” Caputo, la designada canciller aseguró que el presidente electo tendrá en ese país “una agenda muy breve” de un día y medio.

“Hay algunas reuniones de índole personal y otras que son de índole puramente económica con el Tesoro y organismos de financiamiento internacional”, dijo y sostuvo que todavía “no puede confirmar” a Werthein como embajador en Washington, pero que están “trabajando en esa dirección”.

También remarcó que “con la embajada china no quedan dudas de que eran rumores absolutamente infundados” sobre posible interrupción del vínculo bilateral. Y agregó: “Hemos tenido una relación con ellos que a lleva más de una semana desde las elecciones. (El presidente) Xi Jinping ha mandado una carta que se hizo pública para despejar los rumores imaginativos”, añadió.

Milei invitó a Lula a su asunción

El presidente electo Javier Milei invitó este domingo a la ceremonia de su asunción al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una carta entregada personalmente este domingo en Brasilia por la canciller designada, Diana Mondino, al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

“Ambas naciones tenemos muchos desafíos por delante y estoy convencido de que un cambio en lo económico, en lo social y lo cultural, basado en los principios de la libertad, nos posicionará como países competitivos en los que sus ciudadanos puedan desarrollar al máximo a capacidades y así, elegir el futuro que deseen”, expresó un tramo de la carta de Milei a Lula Da Silva.

La misiva invita a Lula a la ceremonia de asunción luego de las diferencias surgidas porque el candidato de La Libertad Avanza llamó al brasileño durante la campaña electoral “ladrón” y “comunista furioso”.

Milei es un aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien confirmó que viajará a la ceremonia de asunción acompañado por una comitiva de 20 personas, entre ellas los gobernadores de San Pablo, Goiás y Santa Catarina.

“Le hago llegar el presente mensaje, portador de mi saludo cordial y a fin de transmitirle la invitación para que me acompañe, el próximo 10 de diciembre, en los actos que aquí tendrán lugar con motivo de mi asunción del Mando Presidencial”, dice la carta entregada por Mondino.

La información fue ratificada por la Cancillería de Brasil, que emitió un comunicado en el que se afirma: “La diputada electa y canciller designada por el gobierno de Milei, Diana Mondino, se encuentra en Brasilia para una reunión de trabajo con el ministro Mauro Vieira. En la ocasión, entregó la invitación del presidente de electo Javier Milei para que el presidente Lula participe de la toma de posesión, el 10 de diciembre”.

El acercamiento entre el futuro gobierno de Milei con Lula ocurre luego de que el ministro de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, dijera que el presidente brasileño accedería a llamarlo por la elección una vez que presentara disculpas por los dichos en campaña.

A deputada eleita e Chanceler designada pelo governo Milei, Diana Mondino, encontra-se em Brasília, para reunião de trabalho com o Ministro Mauro Vieira. Na ocasião, entregou convite do Presidente eleito Javier Milei para que o Presidente Lula participe da sua posse, em 10/12 🇦🇷. pic.twitter.com/MR7kLjeVgf — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) 26 de noviembre de 2023

El jueves pasado el asesor especial de Asuntos Internacionales brasileño, Celso Amorim, dijo que creía que Lula no iba a ir a la asunción de Milei porque había sido ofendido durante la campaña en términos personales.

En la carta, Milei ratificó el vínculo histórico y de relación económica entre la Argentina y Brasil.

“Sabemos que nuestros dos países están estrechamente ligados por la geografía y la historia y a partir de ello deseamos seguir compartiendo áreas de complementariedad, a nivel de integración física, comercio y presencia internacional, que permitan que todo este accionar se traduzca, en ambos lados, en crecimiento y prosperidad para argentinos y brasileños”, dice la misiva.

Y finaliza: “Deseo que el tiempo en común como Presidentes y Jefes de Gobierno sea una etapa de trabajo fructífero y construcción de lazos que consoliden el papel que Argentina y Brasil pueden y deben cumplir en el concierto de Naciones”.

Argentina es el tercer socio comercial de Brasil después de China y Estados Unidos y la visita de Mondino ocurre en vísperas un encuentro empresarial entre dirigentes de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) brasileña y la Unión Industrial Argentina en Brasilia.

Ese evento, según fuentes argentinas, iba a estar centrado en las incertidumbres sobre la relación bilateral, un asunto que intentó despejar Mondino con su presentación ante Vieira.

El presidente Lula, al abrir la planificación para asumir la presidencia del G-20 durante un año, fustigó esta semana el accionar del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, por lo que reclamó una reforma de los organismos multilaterales de crédito. Lula dijo que estaba dispuesto a llegar a un “acuerdo” para relacionarse con la Argentina de Milei, al afirmar que no está obligado a estar de acuerdo con sus colegas mandatarios sudamericanos.

El expresidente Bolsonaro anticipó el último jueves que si Lula asiste a la asunción de Milei será “abucheado” por los argentinos del nuevo gobierno.

“Si Lula va (a la asunción) será abucheado, se la tendrá que aguantar”, expresó Bolsonaro al diario Folha de Sao Paulo, al comentar la posibilidad de que tanto él como el actual mandatario brasileño puedan acudir a la ceremonia de asunción de Milei en Buenos Aires.

El comentario se dio luego de que Milei dijera el miércoles que Lula “será bienvenido” en caso de que decida acudir a la ceremonia de asunción representando a Brasil.

“Para mí, Lula no existe, (si él va) cumplirá sus obligaciones y yo cumpliré las mías; no voy a pelearme con nadie”, dijo el expresidente ultraderechista, quien el lunes pasado conversó con Milei para felicitarlo por la victoria en el balotaje del día anterior.

Una fuente de la organización del viaje de Bolsonaro a Buenos Aires, donde irá con una comitiva de 20 políticos, informó que están confirmados al menos tres gobernadores alineados con el bolsonarismo: el de San Pablo, Tarcisio de Freitas; el de Santa Catarina, Jorginho Mello; y el de Goiás, Ronaldo Caiado.

El prolibertario Romeu Zema, del Partido Novo, que gobierna Minas Gerais, no confirmó su presencia.

Según la fuente, entre los aliados de Bolsonaro que tienen previsto asistir a la toma de posesión en la Argentina se encuentran el presidente nacional del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto; y los senadores Ciro Nogueira, Rogerio Marinho, Marcos Rogério, Jorge Seif y Magno Malta.

Nogueira fue jefe de gabinete de Bolsonaro, mientras que Marinho fue ministro de Desarrollo Regional y es uno de los principales opositores en el Congreso al gobierno de Lula.

Con información de agencias.

IG