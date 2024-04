El Gobierno busca acordar la aprobación de la ley Bases con los gobernadores de Juntos por el Cambio

En medio de la negociación por la nueva Ley Bases, cuyo proyecto el oficialismo buscará tratar en la Cámara de Diputados en las próximas semanas, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirán este jueves en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Previsto para las 14.30, los mandatarios provinciales de la UCR y el PRO llegarán al encuentro con planteos vinculados a lo fiscal y reclamos por las deudas con algunas cajas previsionales provinciales, según pudo saber elDiarioAR.

En Casa Rosada estiman llegar a buen puerto con este grupo de gobernadores con relación a las tratativas por la Ley Bases, ya que son dirigentes cercanos al oficialismo. Sin embargo, está abierto aún el debate por el tema fiscal y financiero. Por esa razón, este miércoles, los mandatarios provinciales mantuvieron una charla por videollamada para aunar criterios sobre esas cuestiones, que incluye el debate en torno al consenso fiscal firmado en 2017 y el DNU presidencial que afecta a las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación.

“Nosotros no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar. El correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas, que no intenten el mismo camino”, señaló ayer ante medios de su provincia el gobernador correntino Gustavo Valdés, uno de los mandatarios que más guiños le dedicó a Milei en los últimos meses. El radical reveló que la Nación le debe alrededor de 100 mil millones de pesos en diversos conceptos. Corrientes es una de las provincias que fue a la Corte Suprema para reclamar por lo adeudado en materia de compensaciones a la caja provincial.

A partir de ofrecerles un alivio fiscal para sus alicaídas arcas provinciales, La Libertad Avanza pretende persuadir a los gobernadores de JxC para que los diputados y senadores que les responden acompañen la Ley Bases, que pasó de más de 600 artículos a alrededor de 200, pero que conserva puntos de particular interés para el oficialismo como son la delegación de facultades al Poder Ejecutivo o la emergencia económica.

Por eso, en el Gobierno se muestran abiertos a enviar un paquete que incluya la reposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, un gravamen eliminado por Sergio Massa durante la campaña y que implicó una baja sustancial de los fondos coparticipables. Sin embargo, hay posiciones encontradas entre los mandatarios. Los más reticentes son los gobernadores patagónicos, al frente de las provincias con sueldos más altos.

Los diez mandatarios que llegarán este jueves a Balcarce 50 son Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).