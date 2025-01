El Gobierno empuja al closet a la diversidad sexual: “Puertas adentro cada uno puede hacer lo que le parezca”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió este jueves las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, disparó contra “el feminismo, la equidad y la ideología de género”, a las que describió como “todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado”.

Para Francos, “cada uno tiene el derecho de hacer de su vida como le parezca, puertas adentro de su casa. Pero el Estado no puede promover actividades de esa naturaleza”.

Ante la pregunta del periodista Ernesto Tenenbaum en una entrevista que el funcionario concedió a Radio con Vos tras la intervención de Milei en el encuentro de líderes del establishment mundial en Suiza, sobre “lo agresivo del discurso del Presidente acerca de las mujeres trans, de los homosexuales, o la asociación de hacen de la ideología de género con la pedofilia, sin ningún dato”, el jefe de los ministros aseguró no ver “ninguna objeción a que cada uno haga de su vida lo que sienta o lo que le parezca. Otra cosa diferente es hacer campañas promoviendo porque eso genera confusiones. No objeto nada, no voy a decir yo tengo un amigo… No objeto nada. Yo creo que ha habido un montón de campañas escolares donde se promueven esas cosas (en relación a la comunidad LGBTIQ+)”, sostuvo.

“Cada uno tiene el derecho de hacer de su vida como le parezca, puertas adentro de su casa. Pero el Estado no puede promover actividades de esa naturaleza”, defendió Francos, al tiempo que intentó desviar la conversación hacia un eje más amplio: “Soy respetuoso de las ideas de todos los sectores, soy conciente de por qué la Argentina está en la situación actual, de por qué hemos caído en esta situación de desastre económico y sociales. Lo central es que nosotros queremos cambiar la Argentina, en libertad, donde rija el capitalismo”, sentenció.

Para Francos, “eso no quiere decir que un Estado próspero no se ocupe de aquellos que tienen menos o que la violencia contra la mujer no deba ser combatida a través de la Justicia”.

Este jueves, en Davos, Milei aseguró que el mundo debe “eliminar el virus de la ideología woke”, al considerar que “es el cáncer que hay que extirpar”. Según el mandatario, se trata del “resultado de una subversión cultural”, y detalló: “El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado”. Para el Presidente, el “wokismo tiene el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia”.

“Si uno mata a una mujer, se llama femicidio, con una pena más alta que si se mata a un hombre, como si valiera más la vida de la mujer. El feminismo pretende poner a la mitad de la población en contra de la otra”, cuestionó Milei, pero destacó que “no se quejan de que la mayoría de presos son hombres, que la mayoría de los plomeros son hombres, ni hablar de los muertos en las guerras”.

Francos y la defensa de Milei

En otro pasaje de la entrevista radial, Francos sostuvo que Milei “es un presidente que tiene ideas muy claras de hacia donde tiene que ir la Argentina. Fue un discurso que llama la atención, sobre todo en sectores del empresariado, que se reúnen habitualmente en Davos, con una posición tan disruptiva. Argentina está hoy marcando una diferencia importante”.

Para el jefe de Gabinete, “lo que el presidente Milei plantea con toda claridad es que la libertad está por encima de cualquier otro concepto. Tengo una enorme confianza en un presidente que cita las teorías y los autores de la economía como lo hace él, que ha dado clases desde hace muchos años. Muchas ideas se han mal usado para instaurar un sistema socialista que han terminado con una Argentina próspera. El Presidente marca un cambio de época para construir un Estado diferente al que tenemos hoy”, remarco.

Asimismo, el funcionario definió como socialista a “todo aquel Estado que no permite el desarrollo del ser humano, en función de la libertad individual y colectiva y pone trabas para el crecimiento”.

En cuanto a la polémica que se desató en redes sociales tras el discurso de Elon Musk durante la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, cuando cerró con un saludo que muchos calificaron como “nazi” y que generó una encendida defensa de Milei al magnate tecnológico en redes sociales, con un posteo donde sostuvo que hoy “toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de Elon para tildarlo de nazi porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional y en el que habló de ”zurdos hijos de putas“ y advirtió que los iba a ”ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad“, Francos salió a defenderlo: ”No es una posición de violencia física, si no de batalla ideológica, con argumentos, demostrando qué es lo que hay que cambiar y el futuro promisorio que podemos tener“.

“No me detengo en los detalles ni en las formas. No tengo que justificar nada. La democracia es la capacidad del pueblo de elegir sus gobernantes, y el pueblo eligió un gobernante diferente, disruptivo. Tiene expresiones duras porque está dando la lucha por transformar un país que estaba en situación de desastre. Si lo que hace va mal, la gente elegirá a otro presidente”, remarcó Francos. Y agregó: “Durante el año que lleva el presidente Milei a cargo del Gobierno no hubo un solo hecho de violencia, como pasó en otros gobiernos, como el asesinato del fiscal Nisman, alguien que pensaba distinto. Ahora no hay ningún hecho de violencia. A veces su forma es agresiva porque siente que es la forma de confrontar”, concluyó el funcionario.

IG