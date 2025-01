Milei defendió a Elon Musk en las redes y avisó: “Zurdos hijos de puta, tiemblen. Los vamos a ir a buscar”

El presidente Javier Milei, horas antes de su desembarco en Suiza para participar otra vez del Foro Económico Mundial de Davos y tras su presencia en Washington, salió a defender en sus redes sociales a Elon Musk después de la polémica generada durante la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos cuando, tras dar un discurso como flamante miembro del Gabinete del líder republicano, el magnate sudafricano se despidió con un gesto parecido a un saludo nazi.

“Nazi las pelotas”, tituló el mandatario argentino su posteo, despojado de cualquier sutileza, para seguir con un contundente apoyo al dueño de X, Tesla y SpaceX: “Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la Historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma mas pura, para todos”.

De acuerdo a Milei, el flamante titular del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense “compró X en un acto que fue considerado una locura desde el punto de vista empresarial, pero que sin dudas será considerado uno de sus grandes aportes a la humanidad, tomando control de una plataforma que se suponía era un foro de debate público, pero resulta que estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el discurso woke hegemónico”.

Y analizó: “Por eso hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de Elon para tildarlo de nazi. Porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional”.

Para el Presidente, que fue uno de los pocos mandatarios invitados a los actos de la investidura de Trump en Washington, rodeado de los magnates de la tecnología mundial y representantes de la derecha de diferentes regiones del planeta, “el mundo cambió. Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la 'tierra de la libertad' que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump”.

Y advirtió: “No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de putas tiemblen. La libertad avanza”, cerró su mensaje Milei con un tono, cuanto menos, amenazante contra aquellos que no tienen su mirada del mundo y de la economía.

IG