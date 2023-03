El Gobierno entrega a Santa Fe el Sistema de Identificación Segura y financiamiento para cámaras de reconocimiento facial

A horas de la balacera en el frente de un supermercado que pertenece a la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, cuya investigación está en curso y no hay detenidos en la causa, en un hecho que sacudió al arco institucional del país, el ministro del Interior, Wado de Pedro, firmó este viernes en Casa Rosada un convenio con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que habilitará a las fuerzas de Seguridad de la provincia para la utilización del SIS (Sistema de Identificación Segura) y el financiamiento para la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario, con el fin de brindar apoyo a la política de seguridad en la provincia.

El acto tuvo lugar en el Salón de los Escudos donde de Pedro y Perotti firmaron el primer convenio con una provincia para la aplicación de esta tecnología, desarrollada por el RENAPER, que pondrá a disposición sus capacidades en materia de identificación para apoyar el trabajo del Gobierno Provincial y sus fuerzas policiales.

Mediante el uso de este sistema, los efectivos del Gobierno provincial podrán realizar la identificación biométrica inmediata y segura de prófugos o personas con antecedentes penales.

Por otra parte, en esta primera etapa, Interior otorgará financiamiento para la instalación en la zona de Rosario de cámaras de vigilancia de última generación en la vía pública, permitiendo el reconocimiento facial inmediato de personas con pedido de captura en la vía pública en Rosario.

La firma del convenio se produjo un día después de que un supermercado de la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fuera atacado a balazos en Rosario.

Este jueves, el presidente Alberto Fernández expresó que “el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio” en la ciudad en Rosario, y consideró que “algo más habrá que hacer” para combatirlo.

“Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin) y con el jefe de Gabinete (Agustín Rossi) y le dije 'pongámonos en marcha ya', porque estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer”, indicó ayer Fernández durante su discurso en La Poma, Salta, donde entregó la vivienda 90.000 de su gestión.

El enojo de Perotti con Aníbal Fernández

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, repudió en las últimas horas de forma “total” los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre la victoria de los narcos en Rosario.

Luego de la amenaza contra el capitán de la Selección Nacional de fútbol Lionel Messi, Perotti encabezó una reunión con su ministro de Seguridad, el jefe de la Policía y el titular de la Corte Suprema de Santa Fe, entre otros funcionarios locales.

“Rechazamos las expresiones del ministro de Seguridad. Repudio total a esas expresiones”, se quejó el mandatario provincial, luego de que Aníbal Fernández afirmara: “Los narcos han ganado”.

En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Seguridad provincial, Perotti agregó: “Nosotros creemos que es una situación que podemos superar y que Rosario va a estar siempre en manos de rosarinos y rosarinas de buena fe y no de estas lacras”.

Además, el gobernador se refirió a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que señaló que “algo más que hay hacer” en Rosario desde lo nacional.

“Me parece una respuesta mejor que la del Ministro, porque hay que hacer algo más. Si esto es lo que tiene el Ministro para dar, no alcanza. Rosario espera y necesita algo más”, enfatizó.

Al ser consultado sobre si debía renuncia Aníbal Fernández, algo que fue reclamado por la oposición, Perotti sostuvo: “El Presidente es quien nombra y remueve a sus colaboradores, no es una valoración nuestra, sí es mi deber como gobernador expresar cuando no estoy de acuerdo, y en eso sí no estoy de acuerdo”.

El encuentro del Comité de Seguridad santafesino se dio después de que un supermercado perteneciente a la familia de Antonella Roccuzzo fuera baleado en horas de la madrugada.

En el lugar se encontró una nota que decía: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

