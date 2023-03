El intendente Javkin sobre el mensaje mafioso a Messi: “A mí no me van a correr”

Pablo Javkin, intendente de Rosario, expresó su enojo luego de la amenaza narco a Lionel Messi y pidió que se esclarezcan los hechos, a la vez que solicitó la presencia de las autoridades nacionales y provinciales ante la inseguridad en la ciudad santafecina.

Balean un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y dejan un mensaje mafioso para Messi en Rosario

Más

“¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo no tengo armas, a mí no me van a correr con esto”, apuntó el intendente luego de que se difundiera la amenaza detrás de la balacera, donde se menciona que “Javkin es narco, no te va a cuidar”.

🔴Balearon un supermercado de la familia Rocuzzo.



➡ El intendente Pablo Javkin pidió la presencia del Gobernador y el Presidente: "los quiero acá". Además expresó: "soy intendente de la ciudad, no manejo las fuerzas de seguridad y cuando lo pedí no me dejaron". pic.twitter.com/bio5GJMWEO — elTresTV (@elTresTV) 2 de marzo de 2023

Jakvin señaló en diálogo con la prensa frente al local: “Es muy fácil para cualquier banda generar este hecho. Estamos a 40 metros de una avenida, no necesitan una autorización de un juez para perseguir una moto”.

El funcionario señaló que, minutos antes de llegar al supermercado de los Roccuzzo, habló con el gobernador Omar Perotti y su ministro de Seguridad: “En el mundo se habla de la situación de Rosario y de la persona más famosa que tiene la provincia, es muy alevoso”.

“Yo dudo de todo y hablo de todos los que nos tienen que cuidarnos, los que tienen armas para cuidarnos, la persona que tiene potestad para investigar delitos. Quiero que me demuestren quién fue”, manifestó el jefe comunal.

En su enojo, el intendente hizo hincapié en la falta de ayuda que tiene la ciudad en torno a uno de los conflictos más severos y que día a día se cobra la vida de personas: “Tenemos cinco fuerzas que actúan en Rosario y no hicieron ni una persecución”.

“Lo que se busca es la repercusión. Hablé con el ministro de Seguridad y con el gobernador, yo los quiero acá. ¿A cuánto esta el Presidente (Alberto Fernández) de acá? A media hora, ¿No?”, se preguntó Javkin, dando a entender la ausencia de las autoridades provinciales y nacionales para combatir el narcotráfico. “Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, manifestó.

Por último, el rosarino solicitó que se actúe y que se sepa cuánto antes quiénes los responsables: “No dejemos que ensucien más a Rosario. Dejemos trabajar a la familia Roccuzzo en paz”.

Un testigo declaró que, a las 2:58 de la madrugada, una moto con dos personas a bordo pasó por el frente del local de la zona oeste de Rosario y le disparó 14 veces. El supermercado de la cadena Único, que pertenece a la familia Roccuzzo, es administrado por el primo de la esposa del número 10 de la Selección Argentina.

LC con información de agencias