El gobierno de Milei acelera su armado, entre “reunionitis” y danza de nombres

“Estoy en llamas. No paro de estar en una reunión y pasar a otra”. El mensaje de un futuro funcionario del gobierno de Javier Milei es un retazo del clima interno que atraviesa La Libertad Avanza a solo cinco días de desembarcar en la administración nacional. El presidente electo ya tiene completos los principales casilleros de su gabinete, pero abundan los espacios vacíos en los organismos descentralizados o las líneas inferiores de cada ministerio. En el frenesí de la danza de nombres y de ajustar las primeras medidas pasan las horas libertarias.

La intensidad de la agenda marcó este martes en el que el mandatario electo volvió a salir de su búnker en el Libertador Hotel. Finalmente se descentralizaron sus bases operativas para descongestionar el hotel de la avenida Córdoba y Maipú, en el microcentro porteño. La curiosidad es que las reuniones se trasladaron a distintas oficinas ubicadas en diferentes alturas de la avenida Libertador.

Como ayer, Milei encabezó una nueva reunión de gabinete desde las 8.30. Fue en Libertador al 600, donde también se los vio arribar a los futuros ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diana Mondino (Cancillería) y Guillermo Francos (Interior). También asistieron el candidato propuesto para presidir la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor del presidente electo, Santiago Caputo.

Según supo elDiarioAR, el horario de las 8.30 quedará fijo en la agenda del gobierno de LLA. Lo que cambiará desde el lunes próximo es que Milei atenderá a sus funcionarios en la residencia de Olivos: ya avisó que no tiene pensado moverse a la Casa Rosada, en Balcarce 50. “Él trabaja 24/7, es un workaholic y va a atender a todo el mundo ahí”, anotó una fuente consultada.

La hermética reunión de gabinete de hoy versó sobre “los lineamientos de gestión de cada área”, comentó uno de los voceros del mandatario electo. Pasadas las 10, también ingresaron al edificio el designado secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el futuro secretario de Trabajo, Gustavo Morón -que se retiró 20 minutos más tarde-; el eventual funcionario designado en la Secretaría de Medios, Eduardo Roust; el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el cineasta Santiago Oria, que realizó los spots publicitarios del libertario durante la campaña, consignó la agencia Télam.

Milei volvió a su hotel al mediodía, pero la rueda de sus equipos siguió girando. Lo que se vislumbra es una suerte de reunionitis que tiene a varios de los involucrados casi que agotados. “Hay muchas reuniones, muchos momentos distintos, se suceden en paralelo. Puedo decirte que hay tantas reuniones que hasta yo me mareo”, confesó a este medio una voz libertaria al tanto de los encuentros internos. “Yo no logro responder todos los mensajes que me llegan”, confesó otro operador. Ya hay incluso históricos colaboradores de LLA que avisaron que no quieren asumir funciones públicas y desde el lunes buscarán otro norte laboral.

En las reuniones de alto nivel de este martes se discutieron “cuestiones operativas” sobre cómo se llevará adelante el desembarco en los distintos ministerios, a partir de la fuerte reestructuración del Estado que busca encarar Milei. En esa tarea Milei echa mano a aliados del PRO. Hoy se los vio en el edificio de Libertador a dirigentes cercanos a Bullrich como los diputados Hernán Lombardi, Federico Pinedo, Federico Angelini y Damián Arabia (electo).

El oficialismo de LLA encabezado en la Cámara baja por Menem necesitará un apoyo clave del partido amarillo para avanzar con la “ley ómnibus” que buscará aprobar en las sesiones extraordinarias que habría durante el verano. “Debería haber un Congreso colaborativo por lo menos los legisladores afines a nosotros”, comentó Pinedo a la prensa. Afirmó que espera que la oposición peronista “no ponga trabas”.

Ayer comenzó la transición en Diputados entre Menem y Cecilia Moreau, y hoy la jefa de la Cámara baja tenía en agenda otras reuniones con futuros legisladores libertarios. Por su lado, Milei recibió durante la tarde en el hotel a José Luis Espert, diputado nacional y ex socio libertario.

A pocos días de asumir, el gobierno entrante tiene varios espacios vacíos, como son el Banco Central, la AFIP y la secretaría de Salud. Nicolás Posse, que será el jefe de Gabinete, cuenta entre sus asesores principales para la “caza de talentos” Gonzalo Pascual, quien supo dirigir el Ecoparque porteño. Tampoco se conocen puestos cercanos a la figura del Presidente, como la secretaría de Legal y Técnica, quien custodia la firma del jefe de Estado.

Según trascendió en LLA, la futura jefatura de la AFIP “será una mujer de la política”, mientras crece el misterio sobre quién recaerá finalmente al Banco Central, luego de que en Hacienda sea designado Luis “Toto” Caputo. Se confirmó que la cartera de Salud será reconvertida de ministerio a una secretaria que quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete –no de Capital Humano, como era la idea original–. Y Ciencia y Tecnología pasaría a ser una subsecretaría. Milei también avanzará en la eliminación del ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades.

MC/DTC