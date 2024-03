El Gobierno, “sorprendido” por el apoyo de 68 Premios Nobel al Conicet, confirmó recortes a la ciencia

“El Gobierno nacional manifiesta su sorpresa por una carta de científicos extranjeros manifestando abandono en el Conicet”, expresó este jueves el portavoz presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa, en relación al comunicado dado a conocer en las últimas horas en el que 68 premios Nobel expresaron su preocupación por la crisis que desató el desfinanciamiento que atraviesa el sistema científico argentino.

Según el vocero, “el Gobierno nacional apuesta a la ciencia y la tecnología, siempre lo va a hacer. De hecho el presidente Javier Milei es un académico que tiene decenas de publicaciones, seis libros escritos y centenares de conferencias que ha dado en la Argentina y en el mundo, y entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y de hecho se está construyendo un Conicet que ponga sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía, de la inteligencia artificial aplicada a la medicina y no uno que gasta recursos en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que abordaba la orientación sexual de Batman”.

Para el funcionario, “a pesar de que en 20 años se ha triplicado la cantidad de investigadores en el Conicet, Argentina está sexto en el ranking de innovación en América Latina, por detrás de Brasil, Chile, México, Colombia y Uruguay”, argumento que utilizó para “recordar, sin dudar de la honestidad intelectual de estos premios Nobel que firmaron esta carta que habla de una situación de abandono en el Conicet, que el buen análisis científico es aquel que evalúa los fenómenos en su contexto y el contexto de la Argentina es que hoy es un país empobrecido y con la mitad de la gente viviendo bajo la línea de pobreza. Por eso no se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”, concluyó.

La carta de los científicos

Un grupo de 68 ganadores del Premios Nobel advirtieron mediante una carta al presidente Javier Milei por “la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los posibles despidos de empleados administrativos del CONICET y recortes dentro del área”.

En el escrito, los laureados en Física, Química y Medicina expresaron que “el sistema científico argentino se encuentra al borde del precipicio”. La misiva, que está dirigida al jefe de Gabinete Nicolás Posse, el presidente del CONICET Daniel Salomone y senadores y diputados de la Nación, fue compartida por el ex ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus en su cuenta personal de X.

68 PREMIOS NOBEL ESCRIBEN A MILEI EN DEFENSA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA ARGENTINA



“Tememos que la Argentina renuncie a sus científicos y a sus estudiantes de ciencias. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del CONICET y de las Universidades Nacionales refleje no sólo una dramática devaluación de la ciencia argentina, sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de Argentina”, consideraron los intelectuales.

Además, los científicos reconocieron “las contribuciones transformativas de la Argentina en materia científica”. En este sentido, destacaron: “Si no fue por la ciencia argentina, las causas del cáncer de pulmón y diabetes seguiríansiendo un misterio por décadas. Si no fuera por la ciencia argentina, careceríamos del conocimiento y tecnología que permita a un país con pluviosidad modesta alimentar a su población y el mundo. Si no fuera por la ciencia argentina, no contaríamos con elementos clave para nuestro entendimiento del universo, desde el desarrollo de un simple virus hasta sus átomos”.

Salvarezza: “Atacar el sistema de ciencia es insólito

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense y exministro nacional de Ciencia, Roberto Salvarezza, respaldó por este jueves en declaraciones a AM750 la carta que enviaron a los científicos a Milei y aseguró que “atacar el sistema de ciencia es insólito”.

Según el funcionario bonaerense, “desde la campaña electoral”, cuando el líder libertario puso sobre la mesa la posibilidad de privatizar el Conicet, “se fueron encendiendo alarmas”, al tiempo que consideró que la carta de los científicos “es la culminación de estas luces que se fueron encendiendo. Milei debe cambiar el rumbo: Está en riesgo el sistema de ciencia argentino, que es una de las bases del desarrollo de los países. Países en los que el Presidente parece identificarse y hace lo opuesto en ciencia y tecnología”, remarcó.

Para Salvarezza, “Argentina demostró que tiene capacidad. Un país que tiene tres investigadores cada mil habitantes activos, pero que está tres veces menor que el número que tiene Estados Unidos, Alemania, Francia, Israel, que nos triplican en investigadores y financiamiento. Por eso, atacar el sistema de ciencia es insólito. Tendríamos que seguir invirtiendo para que siga creciendo. La verdad es que el presidente va en un camino opuesto a los países más desarrollados del mundo”, concluyó.

La carta de los premios Nobel

Los ganadores de los 68 Premios Nobel plantearon “devaluar o cancelar la ciencia argentina sería un grave error”. “Cualquier economía moderna como la Argentina debe poder generar nuevas tecnologías enfocadas y aplicar otras ajenas en contextos locales”, subrayan.

La misiva finaliza con un pedido al libertario. Los referentes reclaman que Milei “restablezca los presupuestos de las restricciones impuestas recientemente al importantísimo sector de la ciencia y la tecnología de su país. La congelación de los programas de investigación y la disminución del número de becarios de postgrado y de jóvenes investigadores provocarán la destrucción de un sistema que costó muchos años construir”.

Tras las PASO del 13 de agosto, el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza dijo que si ganaba “las elecciones cerraría el CONICET” y “sería mejor que quede en manos del sector privado”.

Quiénes firmaron la carta dirigida a Milei

Los Nobel de Química que firmaron la misiva fueron Thomas R. Cech, Martin Chalfie, Aaron Ciechanover, Walter Gilbert, Richard Henderson, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Brian K. Kobilka, Roger D. Kornberg, Yuan T. Lee, Robert J. Lefkowitz, Jean-Marie Lehn, Tomas Lindahl, Roderick MacKinnon, Paul L. Modrich, Jean-Pierre Sauvage, Richard R. Schrock, Sir John E. Walker, Arieh Warshel, Sir Gregory P. Winter y Kurt Wuthrich.

Por su parte, rubricaron el documento los ganadores del Nobel de Economía Finn E. Kydland y los también laureados en el área de Medicina Harvey J. Alter, Werner Arber, Francoise Barre-Sino, Elizabeth H. Blackburn, Andrew Z. Fire, Jules A. Hoffmann, Tasuku Honjo, H. Robert Horvitz, Sir Michael Houghton, Tim Hunt, Louis Ignarro, William G. Kaelin Jr., Barry J. Marshall, Craig C. Mello, Edvard Moser, May-Britt Moser, Sir Paul M. Nurse, Stanley B. Prusiner, Sir Peter J. Ratcliffe, Charles M. Rice, Sir Richard J. Roberts, Michael Rosbash, Phillip A. Sharp, Susumu Tonegawa, Harold E. Varmus y Torsten N. Wiesel.

Por último, los galardonados con el Nobel de Física Barry Clark Barish, Steven Chu, Albert Fert, Andre Geim, Sheldon Glashow, David J. Gross, John L. Hall, Serge Haroche, Takaaki Kajita, Ferenc Krausz, Anthony J. Leggett, Michel Mayor, Konstantin Novoselov, Giorgio Parisi, Roger Penrose, William D. Phillips, H. David Politzer, Donna Stricland, Kip Stephen Thorne y David J. Wineland también se sumaron al reclamo.

Sociedades científicas españolas alertan de la “preocupante” situación del sistema de ciencia en Argentina

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) advirtieron de la “preocupante” situación del sistema de ciencia y tecnología en argentina con la llegada de Javier Milei e hicieron un llamamiento para que se reviertan las medidas tomadas por el presidente.

Según denuncia la confederación, de no derogar las nuevas medidas de Milei en estos ámbitos, éstas tendrán “consecuencias nefastas y probablemente irreparables para el desarrollo y la prosperidad de Argentina”.

Concretamente, la situación en la que está Argentina, tal y como detalla la COSCE, incluye “cambios alarmantes y nefastos” en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las estructuras del mismo.

Asimismo, asegura que la actual coyuntura argentina condujo en estos primeros meses “a una ausencia total de diálogo entre las autoridades políticas y los representantes del sistema de ciencia; a una alarmante precariedad laboral entre los trabajadores y trabajadoras de dicho sistema; a la falta de financiación a través de la CONICET, amenazada de privatización por el actual presidente argentino, además de a un drástico recorte de los programas de inicio de la carrera investigadora”.

En conjunto, según la COSCE, peligra la probada potencia investigadora de las diferentes instituciones científicas argentinas“.

La COSCE, que agrupa a 89 sociedades formadas por más de 40.000 científicos de España, actúa como entidad que representa a la ciencia ante la sociedad y los poderes públicos y es una interlocutora a la hora de difundir que la ciencia es un requisito imprescindible para el avance social y económico y para el desarrollo tecnológico de un estado, según detalla la confederación en un comunicado.

Investigadora del CONICET ganó el Premio Internacional de Ciencias Pesqueras 2024

La investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Parma fue elegida como ganadora 2024 del Premio Internacional de Ciencias Pesqueras otorgado por la American Fisheries Society en reconocimiento a sus aportes científicos a la preservación de los recursos pesqueros a nivel global. El anuncio tuvo lugar en el 9º Congreso Mundial de Pesca en Seattle, Washington, Estados Unidos.

Parma es investigadora del CONICET en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR) en el CCT CONICET- CENPAT y es reconocida por su experiencia en el modelado, evaluación, conservación, gestión y participación de las partes interesadas de pesquerías así como por su asistencia y trabajo en la Comisión para la Conservación del Atún Rojo del Sur. Su contribución al avance y la aplicación de la ciencia a los desafíos críticos de la conservación y su profundo conocimiento del sector pesquero la llevan a tener este reconocimiento. También, es miembro de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, y académica eminente de la William R. and Lenore Mote (FSU) e integrante del Programa Pew Fellows en Conservación Marina. Ha formado parte de los consejos editoriales de destacadas revistas pesqueras y ha sido miembro de varias juntas, comisiones y paneles asesores internacionales de pesca.

“Me siento muy honrada y conmovida, y muy agradecida con los colegas que me propusieron y apoyaron la nominación con tanta generosidad”, afirmó la Dra. Parma y agregó: “Me dio satisfacción ver que en la selección se puso énfasis en algo que creo fue siempre muy central en mi ejercicio profesional: generar conocimiento de manera participativa en conjunto con los usuarios -el sector de la pesca en mi caso- y ponerlo al servicio de la gestión y elaboración de políticas públicas. Esto es algo a lo que no siempre se le da peso en los sistemas de evaluación convencionales”.

Sobre los desafíos que enfrenta la gestión pesquera, la investigadora aseguró que “es allí donde la ciencia contribuye de manera directa en generar el soporte de conocimiento necesario para que las capturas puedan ser reguladas y la explotación de los recursos pueda desarrollarse de manera sostenible, manteniendo la productividad de los recursos y reduciendo el impacto sobre los ecosistemas”. Y precisó: “Para satisfacer la alta demanda de conocimiento que esto genera, se requiere de una continuidad en el monitoreo y las campañas de evaluación pesquera, la capacitación y perfeccionamiento continuo de los profesionales a cargo de analizar la información pesquera y elaborar recomendaciones de manejo y la estabilidad de las instituciones públicas involucradas”.

Desde 1992 y cada cuatro años se celebra el Congreso Mundial de Pesca siendo el escenario de encuentro de expertos internacionales para intercambiar ideas y perspectivas sobre nuevas investigaciones, temas emergentes, avances científicos y gobernanza relacionados con la industria, la conservación y la gestión del ámbito pesquero.

