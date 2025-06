El Gobierno ratifica un eventual veto al bono y la moratoria para los jubilados: “No hay magia, no están los recursos”

“No hay magia, no están los recursos”. Con esa frase el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó este lunes la decisión del Gobierno de vetar una eventual reforma previsional impulsada por la oposición en el Congreso que incluye un bono para los jubilados y una nueva moratoria para aquellas personas que no tienen los aportes mínimos.

La actitud que reveló el funcionario de Javier Milei choca con el intento opositor de darle media sanción a su iniciativa el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. Ya está confirmada la sesión pedida por el peronismo y acompañada por el radicalismo disidente, la izquierda y los espacios de Miguel Pichetto y Elisa Carrió.

Para la misma jornada se espera una masiva protesta callejera, porque confluirán frente al Palacio Legislativo los jubilados -como cada miércoles-, pero también discapacitados que reclaman una ley de emergencia para el sector, los colectivos feministas por el 10mo. aniversario de la consigna Ni Una Menos, los médicos del hospital Garrahan que exigen mejores salarios y los universitarios por más presupuesto para las casas de altos estudios.

Francos argumentó el veto presidencial por el mantra libertario de mantener el déficit cero, aunque tampoco buscó dar una alternativa a la problemática. “No es prever incrementos de partidas solamente, sino de dónde salen los recursos. ¿De dónde van a salir los recursos? No existen recursos para el sistema previsional. Si hay un activo y medio por cada jubilado, obviamente no se puede pagar. Por más que pretendan poner un aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características y si se lo hace el Ejecutivo obiamente la va a vetar”, dijo el ministro coordinador en radio Rivadavia.

Los bloques opositores buscan sancionar los proyectos de aumentos de los haberes jubilatorios del 7,2 por ciento, una prórroga de la moratoria que venció en marzo o la aplicación de un nuevo régimen para las personas que no tienen los 30 años de aportes, y un aumento de los valores de las prestaciones y de las pensiones por discapacidad.

El impulso de estas iniciativas tuvo duras críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien acusó a los opositores de querer “romper el equilibrio fiscal” ya que señaló que tienen un impacto de 12 mil millones de dólares.

A través de la red social X, Menem señaló “una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1.8% PBI)”.

Señaló que “se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”.

Milei ya vetó el año pasado una reforma jubilatoria y el aumento a las universidades. En septiembre la Cámara de Diputados blindó el rechazo presidencial al aumento previsional porque la oposición no consiguió los dos tercios del recinto para ratificar la sanción que había logrado.

MC