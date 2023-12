El Gobierno va a revisar los contratos del Estado del último año y confirmó el fin de la pauta oficial para los medios

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó este martes la segunda conferencia de prensa de la era Milei y confirmó que el ministro Luis Caputo dará a conocer después de las 17 un paquete de medidas económicas con el objetivo de “hacer lo imposible en el corto plazo para evitar la catástrofe, ya que estamos en la crisis más profunda de la Argentina y nos encaminamos a una hiperinflación, que por definición es el rechazo absoluto por la moneda y la espirilización en el incremento de los precios. La decisión es evitar la hiperinflación. Por eso la urgencia en las medidas”, explicó, sin dar mayores detalles.

De acuerdo al portavoz, “la situación es crítica, con problemas de empleo, de salario, de comercio exterior, con una inflación anualizada del 200%, además de los inconvenientes en el sistema educativo y en el de salud”.

Con respecto a los primeros pasos dados por el Gobierno de Milei en cuanto a la reestructuración del Estado, Adorni reiteró uno de los “leimotivs” de la campaña libertaria: “No hay plata, por eso la reducción de cargos y estructura política, y pasamos de 18 a 9 ministerios, de 106 secretarías a 54, y de 182 subsecretarías a 140. Por lo tanto, la reducción de diferentes niveles de funcionarios fue de 34% en promedio. Falta la reducción en otras áreas, que será en una magnitud similar. El Estado tamaño elefante no puede existir más. Porque de otro lado hay gente que paga los impuestos y no puede poner un plato de comida en la mesa”, sostuvo el funcionario frente a los periodistas acreditados en Casa Rosada, donde ya estaba el Presidente para encabezar la segunda reunión de Gabinete de su gestión.

En el mismo sentido, Adorni contó que el Gobierno “inició la revisión de los contratos y de cada nombramiento del Estado del último año. Todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei y sus ministros solicitan, serán sancionados”, advirtió, además de confirmar un punto sensible para los medios de comunicación: “Queda suspendida la pauta oficial por el término de un año”, en referencia a la publicidad que hace el Estado de sus actos de Gobierno a través de diarios, portales, redes sociales, televisión, streaming o radio.

Para Adorni, “siempre el objetivo es hacer lo imposible en el corto plazo para evitar la catástrofe, ya que estamos en la crisis más profunda de la Argentina y nos encaminamos a una hiperinflación, que es el desprecio de la moneda y la suba de precios. Por eso la urgencia en las medidas”.

“El día de hoy estará marcado por el anuncio que hará el ministro Luis Caputo, con un paquete de medidas para atacar la urgencia económica y evitar una catástrofe mayor. Somos conscientes de que la situación puede ser muchísimo peor y haremos lo imposible por evitarlo”, remarcó, y reveló que el mensaje del ministro “va a ser grabado”.

Asimismo, el vocero sostuvo que todo “lo que efectivamente se anuncie va a estar en línea con lo prometido en campaña y con lo que estamos convencidos, que es evitar que Argentina termine en una catástrofe, y eso se hace desactivando cada una de las bombas que este Gobierno recibió en materia fiscal y monetaria”.

Además, Adorni aclaró a qué se refirió cunado horas atrás habló de “empleo militante”: “Es lo que entendemos todos los argentinos, que es el empleo que no queremos ver en el Estado, que nace por cuestiones políticas, de caja y de campaña. No vamos a ceder, vamos a revalorizar el empleo público y el que no trabaja dejará de pertenecer a la planta estatal, como pasa en el sector privado, al que no trabaja se lo despide”.

De acuerdo al diagnóstico del Gobierno, Argentina “tiene 45% de pobres, hay 4.500.000 que no come, que son indigentes. El empleo político no puede existir más porque somos una Argentina empobrecida y por respeto a la gente que no come”, remarcó, aunque aclaró, tal como hizo este lunes, que el ajuste fiscal “va a tener como contrapartida la expansión en la contención social”.

Al ser consultado sobre la posible escalada de “conflictividad en las calles, marchas o piquetes” como consecuencia de medidas de ajuste, el funcionario reiteró en varias oportunidades que “dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada. No va a haber excepciones. La ley se tiene que respetar. Es increíble aclarar esto”.

Por último, con respecto a la dinámica que tenía Javier Milei cuando era diputado nacional y sorteaba por redes sociales su salario, Adorni dio a entender que el Presidente cobrará su sueldo, porque tiene que vivir“.

IG