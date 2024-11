Grabois dio una clase abierta frente a Comodoro Py y apuntó contra “la mafia judicial”: “Están para el que paga más”

Juan Grabois afirmó este miércoles que los tribunales de Comodoro Py “están para el que paga más”, en relación a la confirmación de la Cámara de Casación de la sentencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, y la supuesta malversación de fondos en obras públicas de la provincia de Santa Cruz.

Bajo la premisa “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”, el abogado, docente y dirigente social indicó que tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Javier Milei pudieron tener a favor la justicia porque el exmandatario Alberto Fernández “dejó sus palabras en el bolsillo” y no hizo la reforma judicial que debía hacer: “Fue muy valiente con las mujeres y muy cobarde con el poder”, añadió.

“Acá estamos hablando de gente muy perversa. Yo vi el chiquero que tenemos detrás nuestro, con un ambiente prostibulario, que es un asco y poco tiene que ver con el imperio de la ley”, destacó, al tiempo que se preguntó si “buscan proscribir electoralmente a Cristina”. “Obviamente”, se respondió. Y agregó: “A ver, yo estuve el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, cuando Bullrich mandó a matar a 30 y pico de argentinos. A esos tipos no los proscribieron. Entonces, ¿por qué se busca proscribir a la máxima dirigente del campo popular por una causa trucha?”.

Además, Grabois acusó un “triángulo de hierro, que son los servicios de inteligencia, los jueces corruptos y los medios de comunicación, que son los que están jugando una partida política, como dijo claramente el señor (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín), haciendo periodismo de guerra, porque esto es una guerra política contra el campo popular. No tiene nada que ver la corrupción. No les importa la corrupción, si la hubo o no la hubo”, disparó el dirigente.

Por otra parte, indicó que hoy, el lawfer es que “desfinancien las universidades y la justicia no haga nada”, que los jueces que fallaron a favor de las organizaciones sociales, y en contra de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello,“tampoco haga nada, cuando le roba los alimentos a la gente”.

“El único destino que tiene Comodoro Py es su demolición”, resaltó.

También estuvieron presentes en la exposición, la política brasileña Manuela d'Ávila, diputada del Partido Comunista de Brasil, y Juan Martin Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

“Cristina no tiene un pelo de corrupta y no vamos a permitir que la metan presa. No va a pasar lo que pasó con lula (Da Silva). No naturalicemos la injusticia”, concluyó.

Con información de agencias.

