“¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”: la advertencia de CFK a Milei tras una semana de derrotas políticas y económicas

Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en su cuenta de en el que advirtió sobre la situación económica del país y cuestionó las medidas del Gobierno. “¡Che Milei! ¡Qué olor a default!... ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”, escribió la ex mandataria.

En el texto acusó a la administración de haber utilizado “más de mil millones de dólares en apenas dos días” para sostener el tipo de cambio y sostuvo que se está “financiando la fuga a dólar barato” con préstamos de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID. En ese marco, recordó que durante su gestión y la de Néstor Kirchner “no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en 2005 le pagaron todos los dólares que los gobiernos anteriores le habían pedido”.

CFK también mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien señaló por “hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años”. También nombró al ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, a quien vinculó con procesos de endeudamiento y crisis financieras.

El mensaje incluyó referencias a los audios difundidos de Diego Spagnuolo, ex abogado del presidente. “¿Es cierto que ayer en Córdoba dijiste que las confesiones grabadas son audios de peluquería e inteligencia artificial? Daaaaaale!!!”, escribió la ex jefa de Estado.

Además, apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en relación con denuncias sobre la compra de medicamentos para personas con discapacidad. “Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa… ¿No lo escuchaste?”, agregó en tono irónico.

El hilo concluyó con una pregunta sobre el rumbo del país: “Argentina… ¿Camino a ser un país fallido?”, y una referencia a su situación judicial: “Mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!”.

MU