El riesgo país se dispara porque el mercado advierte que faltan dólares para pagar la deuda

Los bonos de la deuda pública se desplomaban este jueves hasta un 12% y el Riesgo País se disparaba por encima de los 1.400 puntos, en otra mala jornada financiera para los activos argentinos. La postal es la respuesta que consigue el mercado ante la pregunta de cómo hará el Gobierno para pagar la deuda.

Si bien el dólar puede que hoy permanezca quieto, cerca de los $1.485 que cerró ayer, la incertidumbre se mantiene. La demanda de la moneda verse es intensa y el Banco Central la empezó a resistir ayer vendiendo reservas.

En ese contexto la jugada de los inversores financieros fue huir de los bonos argentinos en dólares, alentando la suba del índice de riesgo país, que indica el peligro de defaut cuando supera los 1.000 puntos básicos. Así, de los 700 en que estaba el 19 de agosto pasó a 1.428 este jueves, un dramático salto del 14,6% sólo en esta jornada.

Todo, después de la contundente derrota del oficialismo en le Congreso sobre los vetos a la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario. Y en el mismo día en que el Senado busca insistir con la coparticipación del reparto de los ATN.

¿Qué pasó de ayer a hoy para que empeorara tanto el clima financiero? Por un lado, la noticia de este miércoles de que el Central empezará a “quemar” reservas para contener el dólar en el máximo de la banda cambiaria pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ayer gastó US$53 millones. Empieza a liquidar el préstamo del FMI.

Entonces, ¿cómo afrontar los vencimientos de deuda de este año y el próximo?. Es la gran pregunta del mercado.

Por otra parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió este miércoles que debe buscar “alternativas” para pagar la deuda. “En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados”, escribió Caputo en X.

“Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora”, le contestó el ministro a un usuario en la red.

Este jueves Caputo volvió a X para cuestionar al Senado por buscar rechazar el veto a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Mientras, el riesgo país no dejaba de subir.