Horacio Rodríguez Larreta: “El acuerdo con el FMI tiene que ser parte de un plan económico”

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta volvió a pedirle a la Casa Rosada que presente un plan económico para luego avanzar con el debate del eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “El acuerdo con el FMI tiene que ser parte de un plan económico”, volvió a reclamar uno de los referentes de Juntos por el Cambio en la presentación de Jorge Macri como flamante ministro de gobierno porteño.

Larreta rearma su gabinete con guiños a la UCR y un ojo en 2023

Saber más

Larreta remarcó que el ámbito de diálogo y acuerdo para ese tipo de leyes se tiene que dar en el Congreso: "Siempre vamos a ser una oposición constructiva y vamos a tener la mejor predisposición”, señaló.

En ese sentido, indicó que la hoja de ruta económica que debe presentar la Casa Rosada nos debe señalar “cómo vamos a volver a crecer” como país, “cómo vamos a ser un país más federal y lograr que los empresarios y emprendedores inviertan”.

“Tenemos que exportar más, eso es un plan económico que esperamos que el Gobierno presente en el Congreso”, subrayó.

Recibí nuestros newsletters

Seleccioná todos los que te interesan. Atención flotante por Alexandra Kohan

Cuchá Cuchá por Julieta Roffo

El mundo es azul como una naranja por Alfredo Grieco y Bavio

Gracias por venir por Victoria De Masi

Infusión por Javier Borelli

Justicias por Catalina De Elia

Las columnas de Abel Gilbert

Las columnas de Alejandro Galliano

Las columnas de Carolina Castro

Las columnas de Fabián Casas

Las columnas de Florencia Angilletta

Las columnas de Franco Torchia

Las columnas de Juan José Becerra

Las columnas de Luciano Lutereau

Las columnas de Romina Paula

Las columnas de Tomás Abraham

Mil lianas por Agustina Larrea

La ecuación del disfrute por Maleva

Suena el vino por Aldo Graziani

Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás suscripto En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Jorge Macri, que ayer fue reemplazado por la concejal Soledad Martínez al frente de Vicente López, se dedicará a coordinar las políticas relacionadas con el AMBA. Fue lo que le ofreció Rodríguez Larreta para que aceptara bajarse de su candidatura bonaerense y habilitar la postulación de Diego Santilli durante las elecciones legislativas de este año. El jefe comunal en uso de licencia asumió sin un acto formal de jura y firma de su cargo, luego de una recorrida por el vacunatorio de La Rural, acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Rodríguez Larreta dijo que Jorge Macri trabajará en temas vinculados a la salud, educación, transporte, infraestructura y seguridad. “Él nos va a dar una mano en lo que es la integración con el área metropolitana. Tiene gran experiencia. Es la mejor manera de cuidar y de que vivan mejor los porteños y los bonaerenses que entran a diario en la Ciudad”, afirmó.

Es una alegría enorme contarles que @jorgemacri se suma al equipo de la Ciudad como nuevo ministro de Gobierno para continuar el gran trabajo que durante estos años hizo @BrunoScrenci. pic.twitter.com/QaTqytWdUn — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 2 de diciembre de 2021

Al momento de su presentación, el histórico alcalde de Vicente López agradeció el apoyo del jefe de Gobierno porteño y aseguró que “los problemas son comunes y las soluciones tienen que ser en conjunto” entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. “Quiero sumarme para que la gente esté mejor. No hago distinción entre porteños y vecinos de la provincia”, dijo el flamante funcionario porteño, que consideró que “el límite geográfico no es el límite de la gente”. Y convocó a “consolidar” las gestiones y posponer la discusión por las candidaturas de 2023. “Tiene que haber un acuerdo en nuestra fuerza política para no discutir candidaturas, por lo menos por un año. Acabamos de salir una elección. Esa discusión hay que posponerla”, resaltó.

NB