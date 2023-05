Horacio Rosatti: “Tiene que llamarnos la atención la expansión incontrolada de la moneda”

Las críticas al Gobierno por el espiral inflacionario tuvieron un eco sorpresivo en la Corte Suprema de Justicia. El titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, cuestionó “la expansión incontrolada de la moneda” al hablar en el foro de AmCham, la principal cámara empresarial estadounidense en el país.

En medio del proceso de juicio político que se ya lleva varios meses en una comisión del Congreso y luego de que el kirchnerismo fracasara en su intento de ampliar el número de jueces supremos, Rosatti también le exigió públicamente “que no se cambien las normas de modo inconsulto” y pareció plantarle dura advertencia a la Casa Rosada: “No venimos a la función pública para hacer nuevas amistades”.

Las frases más picantes del titular de la Corte resonaron este martes en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero, al hablar en el primer tramo del evento que aglutina a las principales compañías norteamericanas con intereses en la Argentina. Rosatti se subió al estrado principal luego de un rosario de reclamos que dejaron Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina y de Amcham, y del embajador Marc Stanley.

Sabiendo ante quiénes hablaba, Rosatti les hizo un fuerte guiño a sus interlocutores al iniciar su discurso: “La Constitución contiene las bases de un programa económico que es el capitalismo”, dijo, y defendió los valores de la propiedad privada, la iniciativa de los privados y la libre competencia en igualdad de oportunidad.

Entonces se metió de lleno en la principal problemática que tiene el país: “En el artículo 79 la Constitución manda a defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto a la expansión incontrolada de la moneda”. Luego abundó: “Eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución”.

Rosatti intentó dar un panorama de la situación que atraviesa la Corte. Dijo que el máximo tribunal resuelve entre 12 mil y 21 mil causas al año. “Esto significa un cúmulo de trabajo que impide llevar adelante la función primordial de la Corte que es el de ser tribunal de garantías constitucionales. Ese rol tiene que volver a ser el único”, planteó.

Previo a establecer reformas debemos ser consultados todos quienes tenemos algo qué decir Horacio Rosatti — Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Evitó hacer mención a la instancia de jury en la que está siendo investigado por el Frente de Todos en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Además de él, también están bajo la lupa del oficialismo el resto de los supremos, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

De hecho este mismo martes se reanudan las audiencias con una nueva exposición de Héctor Marchi, testigo clave en torno a las supuestas irregularidades en el manejo de la obra social de judiciales. El ahora ex administrador general de la Corte, quien respondía a Lorenzetti cuando este era presidente del tribunal, fue desplazado por decisión de la mayoría que integran Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.

“Nadie mejor que la Justicia para saber sus propias falencias para proponer soluciones”, dijo Rosatti de manera alusiva. “El diálogo interpoderes es fundamental”, agregó, y lanzó otra de sus críticas al Gobierno: “Previo a establecer reformas debemos ser consultados todos quienes tenemos algo qué decir”.

El año pasado el kirchnerismo votó en el Senado una ampliación de la Corte que luego quedó empantanada en la Cámara baja ante la falta de mayoría parlamentaria. Lo mismo sucedió con la intención de reformar el Consejo de la Magistratura, que finalmente quedó en la nada y llevó a Rosatti a asumir al frente del cuerpo que designa y remueve jueces.

“Queremos desde la Corte asegurar la sustentabilidad jurídica. Que no se cambien los criterios porque sí conforme a la cara del cliente. Que no se cambien las normas de modo inconsulto”, exigió el supremo. Y le advirtió al poder político en tiempos de elecciones presidenciales: “En los últimos años tomamos decisiones que no agradaron al poder de turno, ni a este ni al anterior y a los que vengan”, dijo quien fue nombrado por decreto por Mauricio Macri, aunque luego tuvo acuerdo del Senado. Y cerró: “No venimos a la función pública para hacer nuevas amistades. Sino para garantizar una estabilidad jurídica que permita pensar a futuro”.

MC