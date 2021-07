Imputaron a Macri, Bullrich y Aguad por el armamento enviado a Bolivia

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó este viernes a favor de impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el expresidente Mauricio Macri por presunto "contrabando agravado" a raíz del envío de material bélico a Bolivia, según confirmaron fuentes judiciales.

El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros.

Navas Rial imputó también al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, a Gerardo José Otero, (ex Director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (ex Comandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina).

El fiscal del fuero Penal Económico, donde se investigan los casos de contrabando, solicitó al juez Javier López Biscayart que habilite la feria judicial de invierno que comienza el lunes para avanzar con las medidas y que se obtenga toda la información detallada sobre el caso en Bolivia: cómo fue la secuencia del hallazgo del armamento y su inventario; y las investigaciones en curso en el país vecino, entre otras medidas.

Por este caso existen dos denuncias en el fuero, en las que intervienen dos jueces distintos. Una fue iniciada por el exjuez Eduardo Freiler y una segunda fue presentada por el gobierno de Alberto Fernández. El fiscal Navas Rial interviene en ambas y pidió que se evalúe acumular ambas denuncias en un único expediente.

La denuncia

La denuncia por contrabando agravado, entre otros delitos, contra el expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios de su gobierno por el envío de "material represivo" a Bolivia tuvo, entre otras bases, una investigación de la Dirección General de Aduanas, que depende de la AFIP, sobre "exportación temporaria" de armas.

Fuentes oficiales dijeron que la pesquisa de Aduanas "identificó evidencia que, junto con el resto de la producida por el Gobierno, permitió sustanciar la denuncia conjunta firmada por Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad y la AFIP por contrabando agravado en la 'exportación temporaria' de las armas de fuego y otros materiales controlados que comenzará a investigar la justicia".

Los voceros precisaron que "una 'exportación temporaria' permite que las mercaderías exportadas permanezcan con una finalidad y por un plazo determinado fuera del territorio, sujetas a la obligación de reingresarlas al país".

"La 'exportación temporaria' de las armas y municiones fue formalmente solicitada y autorizada con la finalidad específica de brindar seguridad a la Embajada Argentina en Bolivia", según la explicación del Gobierno de Macri, pero "esta situación no habilita la entrega de las armas o municiones a fuerzas militares bolivianas para su uso a discreción", añadieron.

La denuncia sostiene que existe "una palmaria discrepancia entre la finalidad específica para la cual fue autorizada la exportación del material y su aparente posterior uso en el país de destino por parte de una fuerza armada extranjera".

"Esta discrepancia, sumada al resto de la evidencia aportada en la denuncia, permite sostener la hipótesis del desvío de armamento para un fin no declarado que ahora investigará la justicia", resaltaron las fuentes oficiales.

