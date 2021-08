Los ingresos a la Quinta de Olivos que investiga la justicia

Jueves 19 de marzo del 2020. A fin de "proteger la salud pública", el gobierno nacional establecía la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para todos los habitantes de la Argentina en el marco de la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto Nº 260/20. Con el objetivo de prevenir la circulación y el contagio del Covid-19, se prohibía concurrir a lugares de trabajo y desplazarse por rutas, vías y espacios públicos (salvo en el caso de los trabajadores esenciales). A más de un año y medio de esa noche memorable, la justicia investiga una larga lista de personas que ingresaron a la Quinta de Olivos durante aquellas semanas en las cuales regía la primera cuarentena estricta (ASPO) a partir de las denuncias de un sector de la oposición.

Este jueves, el fiscal federal Ramiro González solicitó a la Casa Militar de la Presidencia los informes y registros de entrada y salida de las personalidades acusadas de incumplir las restricciones. "El objeto procesal de la presente causa apuntará a establecer la efectiva existencia de conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia", señala el dictamen que delimita lo que se investiga. El juez federal a cargo es Sebastián Casanello.

La causa se inició el 28 de julio con una presentación original de Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, militantes de Republicanos Unidos, contra el presidente y Sofía Pacchi, exmodelo y asesora de la primera dama Fabiola Yañez. Luego, la denuncia se amplió con más detalles y nombres, como los de la actriz y conductora Florencia Peña, impulsada por Yamil Santoro, precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires por ese mismo espacio. También involucran al peluquero Emmanuel López, quien figura como asesor de Yañez, Fernando Consagra, pareja de este último, y un adiestrador canino y un veterinario.

"Estamos investigando todos los archivos que han aparecido. Es un volumen de información fenomenal y hay que tratar de explicar qué hacía cada quien ahí; tratar de establecer relaciones y temas que hacen a la cuestión de la naturaleza del vínculo que podrían tener con el presidente. Estamos presentando denuncias de a poco pero la idea es seguir denunciando", dice Yamil Santoro a elDiarioar.

Las presentaciones judiciales se basaron en artículos periodísticos que tomaron información proporcionada por la cuenta de Twitter @gonziver y los registros oficiales que la ONG Poder Ciudadano y Fundación APOLO publicaron como datos abiertos en sus páginas oficiales.

La polémica llevada al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº7 gira en torno a la visita de Pacchi, de 32 años, quien trabaja en la Secretaría General de la Presidencia y su pareja Chien Chia Hong, de 45 años, que de acuerdo a los registros públicos, se desarrollaría en Apache Solutions SA, una empresa de tecnología que fue proveedora del Estado. Según la denuncia a la que tuvo acceso elDiarioAR, "habrían participado en fecha 2-04-2020 de reuniones desvinculadas de actividades esenciales de gobierno durante el período en que se encontraba vigente el 'aislamiento social, preventivo y obligatorio', que reservaba la circulación y reunión de todas las personas estrictamente a la realización efectiva de actividades específicamente declaradas 'esenciales'". Por iguales motivos, apuntan hacia el peluquero Emmanuel López y su pareja Fernando Consagra.Los cuatro involucrados ingresaron a la residencia a las 22 horas y se fueron por la madrugada, según el listado. La fecha corresponde al cumpleaños número 61 de Alberto Fernández que, según se supo de manera oficial, lo celebró acompañado por la primera dama, su hijo Estanislao y su perro Dylan en Olivos.

El aislamiento masivo "despejó del escenario cualquier posibilidad de festejo multitudinario como el que pretendían originalmente realizar algunos de sus amigos" habían señalado fuentes cercanas al entorno presidencial a Télam.

Por otro lado, de los registros en la información publicada surge, asimismo, "el ingreso de Ariel Alonso Zapata, de ocupación Adiestrador Canino, y de Lautaro Romero, de ocupación Veterinario, ambos en fecha 14-05- 2020".

Este miércoles el precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, amplió la denuncia penal a Alberto Fernández acusando a Florencia Peña por su encuentro con el primer mandatario. En el texto acusa a la actriz porque, según plantea, pudo haber mantenido el encuentro con Fernández por teléfono o videoconferencia mientras transcurría el (ASPO). "No es verosímil que la Sra. Peña se haya encontrado ejecutando o participando de una actividad 'esencial' actoral o gremial en dicha reunión que haya justificado la ruptura del aislamiento obligatorio. Al contrario, la reunión privada pudo mantenerse telefónicamente o mediante videoconferencia, de modo que le cabe brindar las explicaciones del caso, de existir legítima defensa de un derecho o alguna dispensa de culpabilidad", apunta el escrito.

Florencia Peña, a su vez, sostuvo que fue como representante de actores y actrices a plantear la difícil situación que estaban atravesando. Tras la polémica, la conductora fue objeto de comentarios misóginos de parte de, entre otros, el diputado Fernando Iglesias, lo que generó el repudio de amplios sectores de la sociedad y de medidas de parte de Peña, quien a través de su abogado reclamó su suspensión y la de Waldo Wolff por parte de la Cámara de Diputados.

Luego de dos semanas de debate y acusaciones, Alberto Fernández decidió romper el silencio y justificó la actividad que realiza habitualmente en la residencia.

“Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenia que gobernar un país”, respondió enojado, en diálogo con Víctor Hugo Morales por AM 750.

Además agregó que le hubiera “encantado” que la oposición lo “hubiera ayudado con el tema de las vacunas contra el coronavirus y la renegociación de la deuda con el FMI”, pero indicó que, sin embargo, arman una “discusión sobre quién entró a la residencia Olivos” durante el aislamiento.

“Qué querían que haga, que me quede de brazos cruzados encerrado cómo se lo pedí a los ciudadanos que lo hicieran. Claro que se los pedía, pero yo tenía que seguir trabajando, era el Presidente de la República”, ratificó.

Funcionarios, periodistas, actores, figuras públicas, veterinarios y estilistas, entre otros. La lista de nombres que se agrupan en archivos de formato excel, en diferentes pestañas, separadas por "reuniones privadas" o "audiencias", de quienes ingresaron "a pie" o "en vehículo", es larga y es el fiscal federal Ramiro González es quien aceptó esta semana estar a cargo de la investigación e indagará en los registros las próximas semanas.

AB