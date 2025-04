Marine Le Pen se compara con Martin Luther King en la concentración contra su condena por corrupción

Menos de una semana después de que el Tribunal Penal de París anunciara la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos, la sentencia sigue provocando reacciones en la política y en la calle. En particular la decisión de ejecutar la pena de cinco años de inhabilitación de forma inmediata, que podría impedir a la líder de la extrema derecha francesa presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Tras su condena, este domingo la política francesa ha asegurado que su “combate será pacífico” y ha puesto de ejemplo a Martin Luther King y su lucha por los derechos civiles.

Pese a la condena, Marine Le Pen no tiene intención de pasar la posta al presidente de su partido, Jordan Bardella. De manera que la formación Agrupación Nacional (RN por sus siglas en francés) se ha lanzado a una ofensiva para denunciar la “tiranía de los jueces” y movilizar a sus simpatizantes. Convocaron en París una manifestación de apoyo a su líder para el domingo por la tarde. A modo de respuesta, Francia Insumisa y Los Ecologistas organizaron una contramanifestación el mismo día en París. Según la policía, la cifra de participantes ha sido de 5.000 personas en la marcha de la izquierda y 7.000 en la de RN.

Poco después del mediodía la gente comenzó a acumularse en la plaza de la República de la capital francesa, bajo un sol primaveral. “La separación de poderes existe por una razón. Si no, es la anarquía”, explica Johanna, una parisina asidua a las manifestaciones progresistas. No entiende “por qué alguien decide atacar a la Justicia porque no le gusta una decisión. Pero así son las cosas hoy, cuando la gente no está contenta, amenaza...”, se lamenta.

“La Justicia es una parte fundamental de la democracia”, afirma Anne-Laure que acudió a la manifestación del domingo junto a varias compañeras de la Universidad. “Es importante ponerse en marcha ahora y no cuando ya sea demasiado tarde”, añade, alzando un poco la voz para hacerse oír sobre la megafonía en la que suena Aya Nakamura. “Lo estamos viendo en EEUU, en Hungría y en otros países, con todos los líderes que atacan a los jueces. Y esos líderes son los mismos que ahora apoyan a Le Pen”.

La secretaria general de la formación ecologista, Marine Tondelier, fue la primera en reclamar una movilización ciudadana en defensa del Estado de derecho y de la Justicia, llamamiento al que se sumó Francia Insumisa. El sábado, Tondelier consideró “que es normal” movilizarse “cuando la República está amenazada”, y declaró no entender “por qué algunas personas van a pasar el fin de semana contorsionándose para justificar no acudir a la concentración”.

Una referencia al Partido Socialista y al Partido Comunista Francés, que anunciaron que no asistirían para no dar la impresión de que la condena de Marine Le Pen era una decisión política. Sindicatos y diferentes asociaciones también habían declinado el jueves la invitación de Los Ecologistas, reclamando la despolitización de la convocatoria. El viernes anunciaron trabajar en la organización de otro acto “conjunto y de unidad” que se celebrará el sábado 12 de abril en toda Francia.

“Ni sano ni deseable”

En realidad la concentración prevista por Le Pen y sus partidarios ha sido mal recibida por el resto de formaciones francesas, incluso aquellos que habían mostrado reticencias contra la inhabilitación. “No es sano ni deseable organizar un mitin para protestar contra una sentencia judicial”, declaró el primer ministro francés, François Bayrou, en una entrevista a Le Parisien el sábado. El presidente conservador de la región de Hauts-de-France, Xavier Bertrand, fue más allá y vio en la convocatoria una amenaza de violencia, como la que siguió a la derrota de Trump en 2021. “Una manifestación, ¿para qué? No tenemos ganas de ver un mal remake francés del asalto al Capitolio”.

Sin embargo, en la manifestación vespertina, convocada por la extrema derecha en la plaza Vauban, el ambiente era más bien tranquilo. “Nuestro combate será pacífico, será democrático. Vamos a seguir el ejemplo de Martin Luther King, que defendió los derechos civiles”, afirmó Le Pen en una videoconferencia con líderes de extrema derecha italianos, poco antes de dirigirse a sus seguidores en París.

Banderas de Francia por doquier, música a un volumen atronador, el apoyo a Marine Le Pen es unánime, aunque las razones varían.

Entre las miles de personas que ocupan el espacio que se encuentra detrás de Los Inválidos, en un barrio acomodado de la ciudad, se evoca a menudo la “dimensión política” de la condena. No obstante, hay divergencias al evocar los hechos que se le imputan y la pertinencia de que Le Pen dé un paso a un lado para favorecer una candidatura de Jordan Bardella.

La mayoría de los simpatizantes de RN relativizan la gravedad de los cargos, señalando que no se trata de un caso de corrupción que buscase el enriquecimiento personal. Algunos se hacen eco de la retórica sobre la supuesta “tiranía de los jueces”. “La jueza ha sido demasiado dura con la inelegibilidad, además de la pena de prisión. Quieren su muerte política”, dice Thomas, desplazado desde la localidad de Nemours, a algo más de una hora en tren de París, mientras hace la cola para pasar el control de seguridad.

Considera la condena como un ataque procedente “del sistema”, haciendo suyo otro argumento del partido, repetido durante toda la semana en la cadena de televisión conservadora Cnews, que Thomas reconoce ver regularmente. “¿Por qué dictar la ejecución provisional de la inhabilitación si no es todavía culpable? Además, justo ahora, a dos años de la presidencial. No, los jueces no deberían meterse en política. Fueron a por Sarko, ahora van a por Le Pen”.

La presidenta del Tribunal es el objetivo de muchas críticas, venidas incluso de personas que no ponen en cuestión los hechos de los que se le acusa. “Es verdad que ha habido irregularidades, que es ilegal lo que han hecho y que ya hay una condena”, reconoce Matthysse, que se desplazó desde Marsella a apoyar al partido. “Pero la inhabilitación directa es una exageración. Además, la izquierda tiene mucha costumbre de echarse a la calle a protestar; tenemos que demostrar que nosotros también podemos hacerlo”.

Atento a las intervenciones de los políticos RN y a las pantallas que emiten un vídeo de apoyo a Le Pen grabado por líderes de extrema derecha europeos (Santiago Abascal, Matteo Salvini o Viktor Orbán), Matthysse dice estar tranquilo, porque ve en Jordan Bardella, presidente del partido, un “excelente plan B”.

Algunos militantes dudan sobre la capacidad de Bardella de llevar una campaña presidencial pero él considera que la representación está asegurada pase lo que pase. “Marine Le Pen seguirá teniendo influencia a pesar de todo”, opina. “Si Bardella toma el relevo en 2027, Marine, incluso condenada, seguirá manejando los hilos. De hecho, no me sorprendería que esta situación pueda incluso hacerles ganar votantes”.

Por una coincidencia del calendario, la movilización del RN coincide con un gran mitin que el partido de Emmanuel Macron, Renacimiento, había programado el domingo en Saint-Denis. Se trata del primer acto desde la toma del control del aparato de Renacimiento por Gabriel Attal, ex primer ministro y posible candidato a suceder a Macron.

En los últimos días Attal se había esforzado en cambiar de tono la reunión y convertirla en un acto en nombre del “Estado de derecho” y en defensa de “la democracia y nuestros valores”. Attal, que pretende relanzar el partido presidencial, invitó al acto tanto al presidente del partido centrista Horizontes, Edouard Philippe, otro candidato declarado al Elíseo, como al Primer Ministro, François Bayrou, que se perfilan como dos de sus principales rivales en el espacio central para tomar el relevo de Macron.