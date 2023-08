Integrantes del Tercer Malón se encadenaron en Tribunales y fueron visitados por Pérez Esquivel

Integrantes del Tercer Malón de la Paz se encadenaron hoy a la entrada de la sede de la Corte Suprema de Justicia como una nueva forma de reclamo contra la reforma constitucional de Jujuy impulsada por Gerardo Morales. Dos manifestantes muestran un cartel con la consigna “Corte Suprema de la Nación, exigimos Justicia”, mientras que un tercero lleva una bandera wiphala con la inscripción “Jujuy resiste”.

Los tres referentes encadenados, que acompañan la vigilia frente a Tribunales, son el comunero de la Comunidad de Sayate Oeste (Cochinoca), Marcos Tinte; el integrante de la comunidad Cueva del Inca (Tilcara), Walter Condori; y Lucas García de la comunidad de Santo Domingo (Rinconada). Todos ellos estuvieron acompañados por el Premio Nóbel de la Paz y presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, quien, tras arribar a las 14 al lugar, intentó sin éxito ser recibido por algún magistrado.

“Ninguno de los jueces está presente, nos recibieron los secretarios. Nos dijeron que no hay ninguna definición y no pueden explicar por qué no los reciben”, explicó Esquivel. Dada la falta de respuesta por parte de la Justicia, el Tercer Malón de la Paz permanece afuera de Tribunales y, a pesar de las condiciones climáticas y su extensa estadía, el Gobierno de la Ciudad no ha autorizado aún la colocación de carpas en la plaza para que puedan refugirarse.

En este marco, el histórico referente de los derechos humanos aseguró que iniciará los trámites correspondientes ante el Poder Ejecutivo porteño para mejorar las condiciones de permanencia de los manifestantes indígenas. “Vamos a hacer gestiones para que tengan espacio, baños químicos porque los están privando de todo. Esto es una violación, es racismo, discriminación e intolerancia no sólo por parte de la Corte, sino del Gobierno de la Ciudad”, expresó.

Dada la drástica decisión de los tres integrantes de la agrupación, el Tercer Malón de la Paz se vio obligado a suspender la conferencia de prensa que tenía prevista para hoy a las 15. “Nos vemos obligados a tomar medidas, tenemos a tres compañeros encadenados porque no hay respuestas. Pedimos a todos los organismos que intervengan y actúen de inmediato”, sostuvo Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya.

En los últimos días, solicitó en reiteradas oportunidades que los jueces reciban a las comunidades indígenas que se congregaron en Plaza Lavalle para que puedan relatar la situación que están viviendo en Jujuy que, según especificó, “es la continuidad de un genocidio y exterminio de los pueblos con una reforma hecha a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales”.

