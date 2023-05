Un intendente santafesino fue agredido por sindicalistas durante una protesta

Otra vez, protestas; otra vez, un funcionario público agredido por los manifestantes. En esta oportunidad, el intendente de la ciudad santafesina de Rufino, Natalio Lattanzi, fue atacado por sindicalistas y manifestantes en una protesta por mejoras salariales.

Tal como sucedió con el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni en la movilización de colectiveros, el intendente fue abordado al llegar al lugar de la movilización. En este caso, los sindicalistas reclamaban en la entrada de la Municipalidad por suba de salarios, falta de asignaciones familiares y conflictos vinculados a la obra social provincial.

Cuando el jefe comunal arribó a su lugar de trabajo, los manifestantes lo acorralaron e insultaron. Luego, según filmaciones del incidente, le tiraron agua y golpearon. Una vez que Lattanzi ingresó al edificio, asistido por el personal de seguridad, los sindicalistas continuaron arrojando piedras contra el establecimiento.

Lattanzi habló con los medios locales expresó que no se dejará intimidar por sus agresores. “Nosotros, lejos de que nos metan miedo, vamos a sostener la cultura del trabajo y el que no trabaja no cobra. Hay gente perdiendo trabajo, hay pérdida de puestos laborales y esta gente, que debería tener la responsabilidad institucional de ver cómo resuelve el tema, viene a empeorar la situación, siendo que el de Rufino es un municipio que viene mejorando sustancialmente en el pase a planta permanente”, aseguró.

Lamento y repudio los actos de violencia contra el intendente de Rufino @LattanziNatalio y me solidarizo.

No voy a tolerar aprietes ni violencia como gobernadora en mi provinciahttps://t.co/YKVzQwwNac — Carolina Losada (@carolinalosada) 16 de mayo de 2023

El ataque fue repudiado por referentes provinciales del PRO, entre los que destaca la precandidata a gobernadora y senadora nacional, Carolina Losada. “No voy a tolerar aprietes ni violencia como gobernadora en mi provincia”, sentenció vía Twitter.

