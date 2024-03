Javier Milei anticipó que marzo “será complicado” y volvió a culpar al kirchnerismo por la inflación

Tras conocerse el 13,2% de inflación de febrero, el presidente Javier Milei volvió a culpar al kirchnerismo al sostener que la cifra “es una tragedia, pero hay que ponerla en contexto”, a contramano de sus declaraciones de ayer cuando calificó al índice del INDEC como un “numerazo”. El mandatario aseguró que el gobierno anterior “dejó plantada” lo que definió como “una catástrofe hiperinflacionaria” y anticipó que marzo será “un mes complicado”. “Todos los pasos que estamos dando es para que en algún momento nosotros podamos abrir el cepo, avanzar hacia la competencia de monedas y después cerrar el Banco Central”, explicó en diálogo con Radio Mitre, en línea con su batería de promesas de campaña que tenía a la dolarización como principal horizonte.

Consultado por los salarios de los trabajadores, cuyo poder adquisitivo se derrumbó en los primeros meses de gobierno de La Libertad Avanza, Milei respondió que recién “empezarán a ganar fuertemente” una vez que se levante el cepo cambiario y la actividad económica “rebote”. En esa línea, insistió con que “más del 60% del ajuste está recayendo sobre la casta política”, algo que ejemplificó con la reducción de ministerios y secretarías, además de con la baja de planes sociales y la eliminación de la obra pública. “20 años de populismo salvaje no son gratis. Si usted va a estar continuamente estimulando el consumo y va a estar castigando el ahorro, ese castigo se va a traducir en una menor inversión”, indicó el Presidente.

En ese sentido, Milei explicó que “está mucho más cerca que lejos” la apertura del cepo y que “las estimaciones del FMI consideran que sería posible hacerlo a mitad de año”. Sin embargo, aclaró que no está seguro de hacerlo todavía ya que primero deben “terminar de limpiar los número monetarios del último año del kirchnerismo”, al que acusó de haber emitido 13 puntos del PBI “entre lo que es emisión directa para el fisco, indirecta y pasivos remunerados”. Y añadió: “Yo no estoy dispuesto a correr el riesgo, yo prefiero tener que soportar un poco mas esta situación de actividad pero evitar la hiper, porque en el fondo no hay nada que cause más daño que la inflación”.

Por otro lado, el Presidente se refirió a la posibilidad de que visite Rosario en medio de la conmoción por la violencia narco, al señalar que “en caso de que amerite mi presencia, voy a estar donde los argentinos me necesiten”. Y resaltó el despliegue de fuerzas federales en territorio santafesino al asegurar que “a los mil efectivos que había, se agregaron 450 más”.

“Está actuando Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, está el Sistema penitenciario y la Policía Federal. Estamos haciendo un trabajado enorme y, además, habilitamos al ejército para hacer tareas de asistencia y acabamos de armar una ley con el ministro Petri y la ministra Bullrich para ampliar las facultades que pueden tener las Fuerzas Armadas en caso de narcoterrorismo”, agregó Milei.

DNU en el Congreso

Por último, ante la posibilidad de que el Congreso rechace su mega DNU de desregulación económica, Javier Milei admitió que “son las reglas del juego” y desafió: “Se corregirá en las elecciones de 2025, cuando la gente tenga que votar y vea quiénes son los delincuentes que están a favor de mantener el status quo”.

“Se han dado miles de DNU y nunca hubo ningún problema, a pesar de que cercenaron libertades individuales y avanzaron sobre derechos de propiedad. En el nuestro proponemos dar más libertad a los argentinos, ir a estructuras de mercado más competitivas y terminar con los robos de la política”, cuestionó el mandatario, quien consideró que “este último punto pone muy nerviosa a la política”, y volvió sobre un concepto que había utilizado tras la caída de la Ley Ómnibus en Diputados: “Servirá como principio de revelación para dejar en claro de qué lado están los políticos: del lado de los argentinos de bien o de los delincuentes”.

En ese sentido, apuntó contra la Unión Cívica Radical (UCR) por el comunicado en el que pidió a sus legisladores “votar todas aquellas iniciativas que cumplan con apego absoluto la letra y el espíritu de la Constitución nacional”. “Es interesante que hacen un planteo constitucional, a pesar de que fueron parte de la Ley de Góndolas, de Alquileres y de Abastecimiento. ¿En qué parte de la Constitución dice que un gobernador como Morales pueda meter preso a alguien porque le dijo ‘cornudo’ por Twitter? Son muy institucionales para defender negocios turbios de la política, pero al momento de defender la verdadera Constitución hacen silencio”, despotricó.

Durante varias semanas, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, esquivó los pedidos del bloque de Unión por la Patria, que conduce José Mayans, y otros de bloques federales, incluido un radical, para que el DNU desembarque en su cámara, pero ya no le quedan muchas más excusas para dilatar la convocatoria a sesionar.