Milei sobre el escándalo del criptogate: “No son más que chimentos de peluquería”

El presidente Javier Milei aseguró que el diputado radical Facundo Manes mintió al decir que le pegaron “dos piñas”, ya que -según dijo- fueron “dos palmaditas en el pecho”.

“Tan grande es el discurso, tan grande lo que fuimos a hacer (a la Asamblea Legislativa). Me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan marginal, en especial, porque Manes ha mentido de manera descaradamente”, expresó Milei.

En declaraciones a LN+, sostuvo: “Dice que le pegaron dos piñas y son dos palmaditas en el pecho. Esto lo ha impulsado una periodista de Clarín, sabemos que Clarín me la tiene jurada”.

“Hay periodistas con un coeficiente intelectual tan bajo que como no pueden entender lo que hacemos”, enfatizó el Presidente.

El presidente Javier Milei rechazó las versiones sobre supuestos pedidos de coima de

parte de allegados suyos para entablar encuentros privados con él, y consideró que se trata de “chimentos de peluquería”.

“Parece un conjunto de chimentos de peluquerías despechadas”, resaltó el mandatario nacional.

Sobre la polémica por la cripto $LIBRA, señaló: “Un problema de terceros con terceros no es un problema mío”.

Al referirse a la nota que habla de las supuestas coimas que publicó The New York Times el viernes, Milei sostuvo que “en la nota son todos condicionales, se cuidan bien, porque no dejan de ser chimentos de peluquería”.

En declaraciones al canal LN+, al ser consultado sobre el Criptogate, reiteró: “Cuando yo vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, yo bajé el tuit”.

“Cuando quieren acusar a alguien es grave, yo estoy esperando que termine de actuar la Justicia para ir contra esos periodistas”, indicó Milei.

A la vez, dijo que experto en “hacer crecer la economía y bajar la inflación”, pero admitió que el tema cripto “es un instrumento hiper sofisticado”.

“Uno no sabe de todo”, aseguró el jefe de Estado, y remarcó que “los que entraron (en $LIBRA) lo hicieron voluntariamente”.

El ser consultado sobre las reuniones con empresarios que quedaron involucrados en la polémica, como Hayden Davis, con quien se reunió en Casa Rosada, Milei expresó: “Por algo levanté las murallas que levanté”.

“Ahora estamos mucho más seguros”, afirmó el mandatario nacional.

