Javier Milei habló con Jair Bolsonaro: tejen una alianza de la extrema derecha contra “la Unión Soviética latinoamericana”

A través de una videollamada, Javier Milei habló hoy con Jair Bolsonaro, el ex presidente de Brasil que permanece en Estados Unidos desde que dejó el poder y donde justificó el ataque de miles de sus simpatizantes a las sedes de los tres poderes del vecino país apenas una semana de asumido Lula da Silva. En la conversación, según comunicaron en el entorno del diputado libertario, ambos dirigentes coincidieron en tejer una alianza latinoamericana “para luchar contra el socialismo” y la “Unión Soviética latinoamericana”.

En la reunión, Bolsonaro aprovechó para hablar de la crisis en la Argentina, justo a poco de que se conociera que la inflación de enero alcanzó el 6%, llegando a casi 100% en los últimos doce meses. El ex mandatario brasileño “manifestó su preocupación por la situación económica de nuestro país”, apuntaron desde La Libertad Avanza.

Milei le devolvió las gentilezas por criticar al gobierno del Frente de Todos. Felicitó a Bolsonaro por su trabajo en la parte económica en un contexto mundial “muy complicado”, según comunicaron. “Lo felicité no solo por la elección de su ministro de Economía, si no también por haberlo sostenido y los logros alcanzados”, señaló el diputado y economista, que busca ser candidato presidencial en las próximas elecciones.

Ayer Milei ya se había referido al intento golpista en Brasilia. “Es mentira que ahí fueras a tener un golpe de Estado”, dijo, y planteó: “Si de un lado están las Fuerzas Armadas y, del otro lado, tipos desarmados que le vayan a ganar a los armados, es raro”.

También abonó la denuncia bolsonarista de que las elecciones que ganó Lula fueron fraudulentas. “Terminemos con la otra mentira, hubo una elección que fue muy turbia y la gente estuvo 70 días pidiendo que aclaren las cosas y Lula no dio las pruebas, reprimió”, planteó en el canal TN.

Milei ya había mostrado simpatías con Bolsonaro el año pasado, cuando se reunió a solas con Eduardo, uno de los hijos del ex presidente, que visitó Buenos Aires en octubre. En medio de la campaña electoral en el vecino país, Milei aprovechó para tildar a Lula de “presidiario comunista”.

“Unión Soviética latinoamericana”

“Nos pusimos de acuerdo en que es fundamental dar la batalla contra el socialismo en el continente sobre la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad”, explicó el economista luego de la reunión virtual con Bolsonaro.

Para Milei hay un corrimiento de varios países de la región hacia la izquierda, a partir del chavismo en Venezuela y el kirchnerismo en Argentina. “La izquierda ha sido muy exitosa en su plan que impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla, que es la idea de la Unión Soviética latinoamericana. Todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. Antes decían que Venezuela no iba a ser Cuba, y ahora dicen Argentina no va a ser Venezuela, mientras que en Chile sostienen: 'Chile no va a ser Argentina'”.

En ese marco de “lucha contra el socialismo”, entre Milei y Bolsonaro también coincidieron en “ir hacia una agenda de mayor libertad comercial”.

Según el comunicado libertario, la conversación continuó sobre “la posición de los medios de comunicación en torno a la posverdad y la instalación de mentiras”.

