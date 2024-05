Javier Milei tildó de “corrupta” a la esposa de Pedro Sánchez en su discurso en el acto de Vox

Vox exhibió este domingo músculo en el Palacio de Vistalegre de Madrid, en donde se dieron cita los principales líderes de la extrema derecha para inflar ánimos a Santiago Abascal de cara a unas elecciones europeas del 9 de junio que consideran “cruciales” para el futuro del mundo y en donde el presidente argentino, Javier Milei, que fue la estrella del evento, pidió acabar con la protección del Estado y bramó contra el socialismo “que conduce a la pobreza y a la muerte”. “Hay que destruir esa idea parasitaria de Occidente. Esa idea que los políticos tienen que cuidar al ciudadano de la cuna a la tumba”, alertó el argentino, que también llamó “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez, al igual que Santiago Abascal, el anfitrión de la “fiesta patriótica” que congregaba este domingo en el Palacio de Vistalegre de Madrid a más de 10.000 personas, según los organizadores. En total, fueron cerca de cuatro horas de discursos de los líderes de la extrema derecha, en los que los insultos a la izquierda y también a la 'derecha clásica', que no comulgan con sus ideas extremistas y xenófobas, fueron la tónica general.

Nada más empezar el acto 'Viva Europa 24' , Abascal era recibido entre grandes ovaciones, fuertes aplausos, y “vivas a España”, mientras el presidente argentino aguardaba detrás del escenario esperando su gran momento para aparecer ante un público entregado e impaciente.

Y ese momento llegaba casi una hora y media después de iniciarse la clausura tras un desfile interminable de discursos anteriores protagonizados por los líderes de la extrema derecha invitados por Vox. Pero fue pisar el escenario Milei, y el auditorio se vino abajo mientras se fundía en un abrazo con Abascal. El mandatario argentino, que lanzó nada más empezar su grito de guerra: “¡Viva la libertad, carajo!”, siendo vitoreado por los asistentes, cantó a continuación: “Yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos, sin entender. Panic show a plena luz del día”, lo que redobló las ovaciones.

Milei recordó que al iniciar su aventura política “estaba más solo que Adán en el día de la madre” y que “uno de los pocos que le abrazaron entonces” fue Abascal mientras “los demás le dieron la espalda” y también fue duramente criticado en el Foro de Davos. En su intervención insistió en que “hay que destruir esa idea parasitaria de Occidente. Esa idea que los políticos tienen que cuidar al ciudadano de la cuna a la tumba”. “La justicia social siempre es injusta”, sentenció.

Después, presumió de lo que consiguió para la Argentina, a la que dice que han arruinado los anteriores gobiernos de “izquierdas”, y se halagó a sí mismo: “Es reconfortante estar ante un humilde divulgador de las ideas de la libertad”, indicó. A su juicio, son muchos los países que, como Argentina, “corren peligro del asedio del maldito y cancerígeno socialismo, esa ideología que esconde lo peor del ser humano”. “El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte y el que diga lo contrario es un mentiroso”. “Me importa un rábano lo que opinen los zurdos”, gritó en otro momento.

Milei no dejó pasar el caso de la denuncia contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, a la que llamó “corrupta”, aunque sin nombrarla, ni a uno ni a otro. “Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que es implementar las ideas del socialismo. No saben que calaña de gente atornillada al poder ni qué abusos puede generar. Como cuando tiene a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, fue su referencia al caso, que a su manera, también volvió a recordar Abascal. No es la primera vez que se refiere a esto, ya lo hizo con una carta desde su gabinete después de que Óscar Puente acusó al argentino de estar bajo los efectos de “alguna sustancia”. Un incidente que pocos días después se solucionó tras las disculpas del ministro.

“Basta de socialismo, basta de hambre y basta de miseria”, clamó de nuevo Milei al asegurar que mientras “el socialismo destruía Argentina mientras el capitalismo de mercado salvaba al mundo”. “Abrir la puerta al socialismo es invitar a la muerte”, insistió. Milei concluyó su larga intervención con este compromiso a los suyos: “No les voy a fallar”, mientras daba ánimos a Vox, para cerrar su discurso con el mismo grito con el que empezaba: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Abascal desempolva a “la derechita cobarde” y reitera su discurso contra la inmigración

Llegado por fin su turno, Abascal rescató su discurso contra “la derechita cobarde” y “estafadora”, que “un día se manifiesta contra este Gobierno y al día siguiente le va mendigando cualquier pacto”. “Esa derechita cobarde que engaña a los españoles y lo hace con el miedo de quien esconde algo y pretende ocultarlo”. “¿Pero que quieren esconder?”, se preguntó. “El PP y el PSOE son socios en Bruselas, forman coalición en Bruselas”, se contestó él mismo. “Sí. El 90% de reglamentos y leyes que llegan a España y asfixian a Europa las votan juntos”, ha denunciado, mientras “atacan a Vox con todas sus ganas”. “Todo es un teatro político e infecto”, señaló, responsabilizando al PP de la llegada de Sánchez al Gobierno.

Abascal insistió en que los socialistas “un día se dedican a profanar tumbas y hacerse fotos con restos humanos como si disfrutaran removiendo viejos rencores y al día siguiente promueven una amnistía para terroristas de ayer mismo”. Tampoco se olvidó de cargar contra “la inmigración ilegal masiva” que “promueven el PSOE y la derechita cobarde”, y, que según dice, entre otras cosas, “solo trae inseguridad masiva, expande el fundamentalismo islámico y pone en grave riesgo a las mujeres”, además de “destruir la asistencia sanitaria pagada por todo los españoles” y que “hoy Sánchez se la regala a todo el universo”.

El elenco de ultraderechistas clama contra la “izquierda criminal”

Antes habían ido subiendo al escenarios una larga lista de líderes de partidos de extrema derecha invitados al acto, que fueron lanzando cuestionamientos contra la 'izquierda woke', en la que en ven encarnada todos los males del mundo. Entre ellos, el norteamericano de origen colombiano, Roger Severino, vicepresidente de la Fundación Heritage, que alertó a los asistentes contra “los izquierdistas que corrompen la ley” y su “antisemitismo desenfrenado”. Severino pidió a los de Abascal que estén alerta porque que “nuestra civilización corre el riesgo de desaparecer”. En ese mismo discurso abundó el diputado portugués del partido ultraderechista Chega, André Ventura, que cargó contra el ex presidente Antonio Costa y Pedro Sánchez y rechazó los “cordones sanitarios contra Vox”, mientras abogaba por meter en prisión a “los corruptos”. Ventura, en su 'apasionada' intervención, defendió que un “hombre es un hombre y una mujer es una mujer”.

Entre los más aplaudidos, el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y combate contra el Antisemitismo, Amijai Chikli, que hizo una encendida defensa de su país y justificado la cruenta guerra contra Palestina, al acusar a Hamas de ser el causante de su inicio por el “ataque brutal” que lanzó contra Israel el pasado del 7 de octubre, “que dejó más de 1.000 muertos de mujeres ancianos y niños”, dijo el ministro, pero obviando los más de 35.000 gazatíes asesinados por el ejército israelí. “¿Cómo puede un ser humano estar motivado para torturar a una mujer y asesinar luego delante de ella a sus hijos?”, se preguntó, para denunciar también “las verdades de lo que enseñan en las escuelas palestinas”, en las que aseguró que “adoctrinan a los niños en el odio a los judíos”.

El ministro de Asuntos de la Diáspora lamentó después que Pedro Sánchez crea que “los palestinos tienen que ser gratificado y darles un Estado” y relató casos de secuestros y de rehenes que están en poder de Hamas por lo que ha pedido a los presentes que “no olviden cómo empezó esta guerra”. También agradeció a Abascal su reciente vista a Israel para mostrar tu solidaridad. “Santiago -le dijo- viste las casas destruidas y a los niños que habían abandonado en los kibutz sus juguetes”, mientras el líder de Vox asentía desde su asiento. Kikli lamentó también “el odio que se ha levantado en Europa y el Reino Unido contra Israel con manifestaciones de protestas y acampadas de estudiantes. ”No tendremos otra opción que pelear y ganar por el bien del mundo libre“, sentencio..

Muy ovacionados también fueron los trumpistas Mercedes Schlapp, analista política en medios norteamericanos, de origen asturiano y madre de cinco hijos, y su marido Matt Schlapp, director de Estrategia Política en la administración Bush. Ella aseguró que “hay que acabar con los izquierdistas y los comunistas que quieren acabar con nuestras familias y nuestras libertades”, mientras bramaba: “Pedro Sánchez y Joe Biden se deben de ir de vacaciones por un largo tiempo”, lo que provocó una atronadora ovación entre los asistentes, a los que pedía después “pelear” junto a Vox y Abascal y “no rendirse”. “No podemos permitir que los comunistas ganen”, concluyó.

Él, por su parte, vaticinó que “en EEUU va a ganar Donal Trump, va a ser de nuevo nuestro presidente”, al afirmar que Biden “mintió a los estadounidenses igual que aquí en España está mintiendo Pedro Sánchez”. Después consideró que “es una vergüenza que el Partido Demócrata y la izquierda hayan abrazado a Hamas antes que a Israel”. El trumpista finalizó pidiendo a los dirigentes de la “izquierda criminal” que “no toquen a nuestros hijos, a nuestras familias y nuestras libertades no van a poder mentir y robar hasta que no llegué al gobierno”.

Ante todas estas encendidas críticas, el discurso de los demás dirigentes de Vox y de otros lideres invitados, como el de la propia Marine Le Pen o el del mismo candidato al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quedaron eclipsados. La francesa, eso sí, agradeció a Abascal el apoyo que le dio en Francia a su partido y pidió corresponder con la misma moneda a la candidatura de Buxadé para que Vox “llegue a Bruselas con la mayor delegación posible”.

Georgia Meloni, muy aplaudida

Otros dirigentes como el ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o la italiana Georgi Meloni intervinieron por videoconferencia mostrando su apoyo a Vox y a Abascal. La italiana cosechó muchos aplausos cuando recordó a Abascal los intentos por “silenciarlos” que sufrieron a ambos en sus respectivos países, diciendo que “queríamos destruir Europa”. Pero “terminaron fortaleciéndonos” y ella ahora gobierna italia y Vox se convirtió “en la tercera fuerza nacional de España. Meloni animó al líder de Vox ”a seguir trabajando mucho y juntos“. ”Tenemos que mantener los pies en la tierra. Es hora de la movilización“ para ganar en las elecciones Europeas para lograr cambiar el rumbo de Europa, clamó la mandataria itlaliana.

Abascal mantuvo el sábado varios encuentros previos con Milei -al que también arropó en la presentación de su libro- y con la francesa Marine Le Pen y el ministro israelí, Amichai Chikli, con los que subió fotos a su cuenta de X.

Los asistentes a la clausura del 'Viva24' desplegaron esta mañana una gran bandera española en los pasillos del Palacio de Vistalegre para ir calentando el ambiente mientras el partido emitía vídeos del discurso de Abascal de la anterior edición de la que llaman su “fiesta patriótica”, que alternaban con críticas a Pedro Sánchez y sus intervenciones en foros internacionales para defender la agenda 2030. Vox también mostró imágenes de las colas que se habían formado en el exterior para entrar al evento antes de abrir las puertas de la antigua plaza de toros madrileña, bajo férreas medidas de seguridad ante la presencia de numerosos líderes de extrema derecha .

Durante la jornada del sábado, además de los teloneros argentinos de Milei, que lanzaron proclamas contra leyes aprobadas por anteriores gobiernos en su país, como el aborto, el divorcio vincular, el matrimonio homosexual, o “la ideología de género que pervierte a nuestros hijos”, el partido de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR Party), en donde está englobado Vox, presentó su su manifiesto de cara a los comicios del próximo 9 de junio.

Manifiesto de ERC Party sobre el futuro de Europa

Este partido, del que el candidato de Vox, Jorge Buxadé es vicepresidente, insta a “preservar la identidad nacional” y “a salvaguardar la soberanía de los Estados miembros”. “El ECR Party rechaza la centralización innecesaria del poder en Bruselas, proponiendo que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos”, afirman. Por ello abogan porque los Estado aumenten los gastos en defensa pero rechazan la creación de “una unión de defensa a nivel de la UE”. Los integrantes del ERC apoyan a Ucrania contra la agresión rusa y piden “un fortalecimiento de la cooperación UE-OTAN”.

En el manifiesto no falta el rechazo total a la inmigración ilegal a la que piden combatir fortaleciendo las fronteras a través agencias como Frontex y Europol, limitando la concesión del asilo “sólo a refugiados genuinos”. Junto a esto los grupos de extrema derecha muestran su apoyo a los agricultores y pescadores rechazando “la burocracia excesiva” con una revisión de la Política Agrícola Común (PAC). Además, como suele ser habitual, cargan contra lo que llaman “fanatismo climático de la izquierda” y se exigen “una estrategia climática equilibrada que priorice el bienestar socioeconómico”. La ERC defiende finalmente en su manifiesto “el libre comercio y la reducción de barreras comerciales” apuesta por “un mix energético”, y por “una política más firme hacia China e Irán”.

Protesta en Madrid

La presencia de los líderes de la ultraderecha europea y de Milei en el acto de Voxha tenido un contrapunto en la plaza de Colón, adonde se han desplazado cientos de personas para una protesta con una vocación internacionalista que se expresaba en el mismo cartel: un rayo verde resultado de la fusión del rayo rojo de las protestas a favor del aborto en Polonia y los pañuelos verdes popularizados por las manifestaciones feministas de Argentina, según informa Víctor Honorato. “Todos a Colón contra el fascismo”, reclamaba la convocatoria, que no logró llenar la plaza. “Milei, basura, vos sos la dictadura”, coreaban los manifestantes entre otras consignas históricas, como “el pueblo unido jamás será vencido”. La proximidad de las elecciones europeas se notó también en la presencia de jóvenes activistas del continente, de Polonia a Eslovenia, entre otros, y una llamada teatral a “derrotar a los cinco odiosos” expresada por cinco activistas con caretas de los líderes ultra de Italia, Portugal, Hungría y Polonia, además de Santiago Abascal.