Jorge Macri separa la elección porteña de la nacional para validar su gestión y no cederle protagonismo a Milei

El PRO se corta solo en el cronograma electoral de un 2025 que será distinto de todos los años anteriores, porque el mapa político está atomizado, no hay alianzas claras y hasta cambiará, por primera vez en un siglo, la forma de votar: se dejará de usar la boleta partidaria y se la reemplazará por la boleta única, lo que significa que los electores deberán elegir diputados y senadores de la Nación ya no tomando una papeleta ubicada en los pupitres del cuarto oscuro sino marcando sus decisiones en casilleros con una lapicera. El desdoblamiento en la Ciudad de Buenos Aires quedará oficializado este viernes en una conferencia de prensa matinal de Jorge Macri.

El partido amarillo siente que puede ganar cómodamente la elección de legisladores porteños, que se realizará tres meses antes que la de diputados y senadores de la Nación. Cree que ese eventual triunfo local lo fortalecerá en la disputa interna con La Libertad Avanza de cara al armado de listas, si es que finalmente ambos partidos acuerdan formar un frente electoral federal. Además, el macrismo quiere separar la paja del trigo ante la opinión pública.

Javier Milei sigue mostrando números de aprobación altos a pesar del ajuste y de que la agresión y los insultos son la marca de sus discursos públicos. Entonces una elección porteña realizada el mismo día de la nacional podría desdibujar y hasta invisibilizar por completo a la gestión de Jorge Macri y al PRO mismo, que preside su primo, el expresidente Mauricio Macri.

El PRO trabaja por una alianza electoral con La Libertad Avanza pero con independencia partidaria, sin la fusión que promueve Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei, quien enterada del desdoblamiento salió con los tapones de punta a cuestionar la decisión de los primos Macri.

Aunque el PRO es un aliado parlamentario de LLA y un potencial socio electoral, al desdoblar los comicios de CABA el macrismo podría debilitar la narrativa nacional unificada que en el Gobierno quieren transmitir con el objetivo de fondo de que sea Milei quien se lleve todos los laureles de la eventual victoria.

El desdoblamiento electoral, por definición, es una señal de distanciamiento de un gobernador o en este caso del jefe de Gobierno del mandatario nacional, sean quienes fueren que ocupen dichos cargos. El jefe de Gobierno y los gobernadores suelen separar la elección local de la nacional, si son oficialistas, cuando la Rosada está fortalecida ante la opinión pública. Pero Jorge Macri desdobla los comicios porque necesita que el triunfo sea suyo y del PRO, y porque, además, aún no está claro qué será del frente que posiblemente construyan con LLA para la elección nacional.

El anuncio del jefe de Gobierno será este viernes a las 8.15 de la mañana. La medida supone que en la Ciudad se elegirán legisladores porteños el domingo 6 de julio, con un decreto que firmará el mandatario porteño, quien además anunciará que enviará un proyecto de reforma del Código Electoral Porteño para eliminar las PASO en este distrito.

A diferencia de la fecha de las elecciones, el Ejecutivo porteño no tiene potestad para definir por decreto la eliminación de las primarias. Por lo tanto, lo que hará será enviar un proyecto de ley. Será una conferencia de prensa en la sede del Gobierno de la Ciudad, en el barrio de Parque Patricios.

El artículo 57 del Código Electoral porteño indica que el Poder Ejecutivo debe convocar a elecciones al menos 120 días corridos antes de su realización. Por eso decidió presentar el desdoblamiento este viernes con la mayor antelación posible y en una época del año, entre las Fiestas y las vacaciones, en que si la política presta poca atención a las decisiones de gobierno; mucho menos la gente.

A pesar de la confianza del macrismo en ganar las elecciones de legisladores porteños (en la Ciudad de Buenos Aires no ha perdido ninguna votación de los últimos 17 años), en el partido amarillo hay algunas voces que plantean como un problema el hecho de que se ponga en juego la validación electoral a la gestión de Jorge Macri, que tuvo sus dificultades.

Sin perjuicio del desdoblamiento, el macrismo quiere llegar a un acuerdo para formar una alianza electoral con LLA, que en el fondo es con Karina Milei. La hermana de Javier Milei podría ser candidata por la Ciudad de Buenos Aires, al igual que el vocero presidencial, Manuel Adorni, una figura con alta adhesión, según las encuestas.

Este distrito elige diputados y también renueva senadores, por lo tanto habrá más margen para un acuerdo PRO-LLA, porque hay más casilleros para distribuir. Inclusive en la potencial lista de senadores se menciona a Bullrich: una candidatura a senadora podría servir como trampolín a la jefatura de Gobierno, un cargo para el que ya compitió en el pasado, o bien para la fórmula presidencial con Milei en 2027, dando por descartada toda posibilidad de que se repita el binomio con Victoria Villarruel.

Con todo, Bullrich cuestionó este jueves la decisión de Jorge Macri de desdoblar los comicios porteños: “La Argentina tiene que votar sólo una vez, todo junto. Si se desdobla la elección, se gasta el doble, se realiza una doble campaña, no tiene sentido”. La ministra, que fue candidata presidencial de Cambiemos en 2023, compitiendo contra Milei, su jefe actual, y compartiendo el mismo espacio político que Jorge Macri, agregó: “Desdoblar es como decir: 'Me quiero guardar el poder y por eso trato de hacer una elección en la que me vaya mejor'”. Es un poco así.

Más allá del pataleo de la minista nacional, el primo Macri confirmará este viernes, con la bendición de Mauricio, el desdoblamiento electoral, en el afán de asegurar que el PRO brille con luz propia en las elecciones de la Ciudad, que es su bastión, y evitar que lo eclipse un Milei que conserva una popularidad que amenaza a toda la dirigencia política, inclusive a sus aliados.

