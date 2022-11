Jornadas de Estudios Sociales de la Economía en la UNSAM

“Los estudios sociales de la economía desde América Latina: objetos y procesos económicos en debate”, es el eje de las XIV Jornadas de Estudios Sociales de la Economía, organizadas por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Algunos de los participantes que disertarán entre el 14 al 18 de noviembre serán Federico Neiburg, Alya Guseva, Jens Beckert, Maurizio Lazzarato y Horacio Ortiz. Además, en la actividad inagural participará la Secretaria de Asuntos Estratégicos de Argentina, Mercedes Marcó del Pont, el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y el director de la oficina de CEPAL en Buenos Aires, Martín Abeles.

Todas las actividades serán gratuitas y se desarrollarán en la Sede Volta de la UNSAM (Av. R. S. Peña 832, piso 6, CABA). El día viernes 18 habrá una actividad en el Campus Miguelete (Av. 25 de mayo 1021, San Martín).

Según informaron los organizadores, estas jornadas buscan “recuperar, discutir y problematizar el conjunto de investigaciones que se han consolidado progresivamente en nuestra región a lo largo de las últimas décadas”. Y cuentan con el auspicio de Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE), CLACSO y la Comisión de Actividades Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

Para más información cese.eidaes@unsam.edu.ar