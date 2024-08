Quién es Julián Ercolini, el juez que manejó las causas más sensibles contra el kirchnerismo y recibió la denuncia de Fabiola Yañez

A los 28 años Julián Ercolini ya era abogado. Más de tres décadas después, a sus 62, es juez en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escenario desde que el que se convirtió en un personaje judicial de alta relevancia para los medios porque por su despacho pasaron las causas contra el kirchnerismo más resonantes. Este martes, además, la expareja del expresidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez, acudió a él para denunciar al exmandatario por violencia de género.

Ercolini comenzó su carrera en el Poder Judicial como auxiliar en la Justicia de Menores de Morón. Más tarde fue secretario en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín hasta que en 1994 ingresó como relator del entonces camarista Horacio Vigliani a la Cámara Federal porteña. Estuvo allí hasta 2001. Mientras tanto también se dedicó a la docencia en tres universidades: la de Buenos Aires, la de San Martín y la Nacional de la Patagonia.

En septiembre de 2004 llegó al Senado su pliego para ocupar uno de los juzgados federales vacantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un mes después, en octubre, asumió en el Juzgado que hasta hoy lo tiene a cargo.

Julián Ercolini fue nombrado por el expresidente Néstor Kirchner cuando se cubrieron vacantes en cuatro de los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Años más tarde, el Juez tendría en sus manos varias causas contra la sucesora y esposa de Kirchner, Cristina Fernández, y otros referentes de su espacio político.

En 2016 ordenó la detención del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa por la compra de trenes a España y Portugal. Así se convirtió en el primer juez en detener a un funcionario del kirchnerismo.

Esa no fue la única causa trascendental que pasó por manos de Ercolini. El Juez tramitó el caso por la venta de Papel Prensa donde en diciembre del mismo año sobreseyó a los dueños de los diarios Clarín y La Nación, a quienes ni siquiera indagó. Meses más tarde, en 2017, procesó al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno por impedir el desarrollo de una asamblea de esa empresa.

Ercolini fue, además, quien elevó a jucio la causa Hotesur, en la que se apuntó a la expresidenta por lavado de dinero a través de sus hoteles y direccionamiento de obras de vialidad a favor del grupo Austral, del empresario Lázaro Báez.

Más tarde, indagada ante el Tribunal Oral Federal N° 2, Fernández de Kirchner llamó a Ercolini “el mutante” y afirmó: “Cambió de gobierno y cambió Ercolini”. Desde su punto de vista, con la llegada al poder del expresidente Mauricio Macri, el magistrado dio un giro. Para ella, él y el fallecido exjuez federal Claudio Bonadio tenían un “plan” de “persecución judicial”. “Debería jugar a la lotería. Tengo una suerte. Siempre me tocan Bonadio y Ercolini. Siempre me tocan los que me van a condenar”, dijo al declarar.

Julián Ercolini fue también el juez que ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por la causa Oil Combustibles. Los propietarios del ex grupo Indalo fueron considerados “partícipes necesarios” de administración fraudulenta. La investigación apuntaba a que la petrolera debía a la AFIP $8 mil millones por no haber pagado el impuesto a la transferencia de los combustibles por un período de cuatro años. En esta causa, además, procesó también por administración fraudulenta al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. Para el magistrado, López y De Sousa tuvieron su aval para no pagar.

Ercolini también fue noticia en 2022 cuando viajó junto a los jueces Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, en avión privado a la estancia que el empresario inglés Joe Ted Lewis posee en Río Negro. Fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber presuntamente incurrido en “mal desempeño de sus funciones”. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del millonario británico.

Desde este martes Ercolini se ocupa de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez hizo contra el padre de su hijo y expareja, el expresidente Alberto Fernández. El magistrado había sido notificado de que en el celular de María Cantero, exsecretaria de Fernández investigada por el escándalo de los seguros, había pruebas del hecho. Al principio Yañez habría desestimado la acusación, pero hoy cambió su posición.

MM.